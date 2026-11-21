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Warum äußern sich die Bosse des FC Bayern in der Causa um Jamal Musiala derart offensiv? Dietmar Hamann hat eine Theorie.

Didi Hamann kann sich vorstellen, dass der FC Bayern München in der Causa Jamal Musiala möglicherweise mehr weiß, als der Öffentlichkeit bislang bekannt ist.

"Ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein Krankheitsbild gibt, von dem die Öffentlichkeit noch nichts weiß, die Bayern aber schon", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler im Vorfeld der Bundesliga-Partien am Samstag bei Sky.

Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hatte am gestrigen Freitag, unmittelbar nach dem 1:1-Remis des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln mit drastischen Worten in der Musiala-Causa aufhorchen lassen. Dabei wurde Rummenigge noch deutlicher als Uli Hoeneß oder etwa Jan-Christian Dreesen.

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"Es ist bekannt, dass er ein gesundheitliches Problem hat. Und es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", erklärte Rummenigge und stützte damit die Bedenken seiner beiden Vorredner. "Dass man sich als Verein dann darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und völlig normal."

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Die Bosse der Münchner haben offenbar erhebliche Zweifel, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte und seiner neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat, wieder an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", erklärte Rummenigge.

Deshalb müsse man "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", so Rummenigge weiter, der sogar auf einen möglichen Verkauf Musialas angesprochen wurde. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde", entgegnete Rummenigge. "Wir haben das sehr sensibel mit dem Spieler gehandelt und wir sind alle daran interessiert, dass er zurückkommt in Bestform. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann müssen wir uns trotzdem auch über die Finanzen Gedanken machen."

Getty Images

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Dietmar Hamann glaubt nicht an Verkauf von Jamal Musiala beim FC Bayern

Hamann äußerte dabei durchaus Verständnis für das Vorgehen der Bayern-Bosse. Musiala verdiene "ein hohes Gehalt, ein Verkauf ist momentan ausgeschlossen - wie er (Karl-Heinz Rummenigge, Anm.d.Red.) es auch sagt -, der Marktwert wird im Moment gegen null gehen, aufgrund der gesundheitlichen Probleme und aufgrund des Gehalts, das er bezieht."

Mit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2025, die ihn zu einem der Topverdiener beim Rekordmeister machte, habe Musiala auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Klub übernommen. "Wenn du einen Vertrag unterschreibst und er ist ja einer der Bestverdiener beim FC Bayern, dann hast du eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Wenn du dann eine Krankheit oder gesundheitliche Probleme hast, dann ist es auch deine Pflicht, die Gegenseite zu informieren", so Hamann.

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Beide Seiten müssten nun miteinander sprechen und sehen, dass "man eine Lösung findet, wie man mit der Sache umgeht. Ich glaube, da sind die Bayern etwas enttäuscht, weil das noch nicht passiert ist von der Gegenseite. Deswegen im Moment die ganzen Aussagen der Bayern-Seite."

Musiala selbst tue ihm sogar ein wenig leid, erklärte Hamann weiter. "Erstmal ist es tragisch für den Jungen." Allerdings: "Der FC Bayern ist so gut vernetzt wie kein anderer, wenn es um Ärzte und um Betreuung geht, da gibt es keinen Besseren als die Bayern. Deswegen verstehe ich nicht, dass man da nicht den Weg gesucht hat, proaktiv zu sagen, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden."

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Musiala, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis Ende Juni 2030 datiert ist, hatte gegen Köln sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause gegeben. Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl stellten sich im Anschluss demonstrativ vor den 23-Jährigen und stärkten ihm den Rücken.