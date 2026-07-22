Gigantische Ausstiegsklausel: Nathan De Cat könnte bei der TSG Hoffenheim Geschichte schreiben

Denn erstmal wird De Cat, der beim RSC Anderlecht eine hervorragende Entwicklung genommen hat, den Kraichgauern mit seinen unbestreitbaren Fähigkeiten im zentralen Mittelfeld rein sportlich weiterhelfen. Nicht umsonst waren zahlreiche Top-Klubs in diesem Sommer an dem belgischen Ausnahmetalent interessiert - darunter dem Vernehmen nach auch der BVB und der FC Chelsea.

Den Zuschlag erhielt am Ende die TSG für bis zu 20 Millionen Euro. De Cat soll von der Präsentation der Hoffenheimer "begeistert" gewesen sein, berichtet die Sport Bild. Der Klub habe demnach alle Kriterien erfüllt, die der belgische Nationalspieler und seine Familie für den Fall eines Abschieds aus Anderlecht in diesem Sommer als notwendig erachtet haben.

Hoffenheim spielt in der kommenden Saison im Europapokal, gibt jungen Talenten regelmäßig Chancen, bietet ein ruhiges Umfeld und hat einen attraktiven Spielansatz. All das soll De Cat letztlich überzeugt haben, einen Vertrag bis 2031 im Kraichgau zu unterschreiben.

Nathan De Cat könnte zum Rekordabgang von Hoffenheim werden

Sollte De Cat, dem mit gerade einmal 18 Jahren ein Stammplatz als Nachfolger des zum VfB Stuttgart abgewanderten Grischa Prömel winkt, seinem Ruf als eines der größten Mittelfeldtalente gerecht werden, dürfte er jedoch nicht lange in Hoffenheim verweilen. Und auch deshalb ist in seinem Fünfjahresvertrag nach Angaben der Sport Bild eine riesige Ausstiegsklausel verankert, die jedoch erst nach dem Sommer 2027 gezogen werden kann und 70 Millionen Euro betragen soll.

Bedeutet: De Cat wird der TSG in ein paar Jahren einen monströsen Transfergewinn von 50 Millionen Euro einbringen, sollte seine Entwicklung so wie bisher verlaufen und er von Verletzungen verschont bleiben. Er würde dann - Stand jetzt - auch zum Rekordabgang avancieren. Bis dato hat Bazoumana Toure diesen Titel seit diesem Sommer inne. Der 20-Jährige wechselte nach nur eineinhalb Jahren für 50 Millionen Euro zu Newcastle United.





Getty Images





Nathan De Cat in Hoffenheim: "Gute Fußballer erkennt man immer schnell"

Dass Hoffenheim mit dem jungen Belgier ein großer Coup gelungen ist, wusste Wouter Burger schon nach wenigen Tagen im Training zu bestätigen. "Man sieht sofort, dass er ein sehr großes Talent ist. Er ist schon über 1,92 Meter groß und physisch enorm stark", sagte der Mittelfeldstratege der TSG über De Cat: "Gute Fußballer erkennt man immer schnell."

De Cat kommt trotz seiner jungen Jahre bereits auf 53 Profispiele für Anderlecht, in denen ihm vier Tore und fünf Vorlagen gelangen. Die elf Gelben Karten, die er sich schon abholte, sind Ausdruck seiner durchaus giftigen Zweikampfführung und vorhandenen Physis trotz des Alters.



