Geschmackloser Nazi-Vergleich: Real Madrid fordert Rücktritt von LaLiga-Boss Tebas

Tebas hatte auf der Social-Media-Plattform X dem hauseigenen Sender Real Madrid TV und dessen Protagonisten Methoden aus dem Nationalsozialismus vorgeworfen.

"Die Führungsetage von Real Madrid dirigiert ein Orchester von Gatekeepern, und Real Madrid TV ist ihr größter Vertreter. Ihr Vorgehen ist stets dasselbe: Sie wählen die Spielzüge aus, die sie interessieren, wiederholen die Fehler, schüren Misstrauen und erschaffen Feindbilder. Diese Methode erinnert an die Propagandamechanismen, die Goebbels, der Propagandaminister Nazideutschlands, einsetzte: systematische Wiederholung, Feindbildkonstruktion und Unterordnung der Fakten unter die Erzählung", schrieb Tebas als Reaktion auf das königliche Gebaren nach der Verkündung der Vier-Spiele-Sperre gegen Vinicius Junior.

Der Brasilianer hatte sich am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg über Villarreal mal wieder einen Aussetzer geleistet, im Vorfeld seines aberkannten Tores einen Gegenspieler an den Haaren gezogen und war dafür folgerichtig mit Rot vom Platz geflogen. Anschließend ging er auf Schiedsrichter Isidro Diaz los und musste von Antonio Rüdiger weggeführt werden. Zudem soll er einen LaLiga-Mitarbeiter beim Gang in die Kabine geschubst haben. Vinicius Jr. bekam in der Folge zwei Spiele für seine Tätlichkeit und zwei Spiele für sein Verhalten nach der Roten Karte aufgebrummt.

Schon tags darauf stellte sich der Brasilianer einmal mehr als Opfer dar. Auf Instagram postete er eine Fotomontage mit gleich acht Szenen aus verschiedenen Spielen, in denen seine Gegenspieler seiner Meinung nach hätten verwarnt oder vom Platz fliegen müssen. "Und derjenige, der Gelb und Rot sieht, ist immer Vinicius – eine Schande", schimpfte er trotzig.

Wieso rastete Jose Mourinho wegen Vinicius Junior aus?

Auch Trainer Jose Mourinho witterte mal wieder eine Verschwörung gegen Real, weil das Strafmaß für Vinicius unmittelbar vor dem Champions-League-Spiel bei der AS Roma seitens der Liga verkündet wurde. "Darf ich Ihnen eine Frage stellen?", entgegnete Jose Mourinho einem Reporter auf der Pressekonferenz nach der gelungenen Aufholjagd im Olimpico. "Ist es normal, dass ein Spieler zwei Stunden vor dem Spiel erfährt, dass er für vier Spiele gesperrt wird? Sie müssen mir nicht antworten. Ist das normal? Hätten sie das nicht erst jetzt oder morgen früh bekannt geben können? Mussten sie das unbedingt tun, als wir gerade auf dem Weg ins Stadion waren?"

Anschließend wurde Mourinho noch deutlicher - ja geradezu martialisch: "Dinge werden ohne Scham gemacht. [...] Du willst einen Spieler zwei Stunden vor einem Match töten. Das erscheint mir nicht normal. Aber in diesem Moment erscheint es mir schon normal, denn in diesem Moment ist die Katze aus dem Sack."

Mourinho hatte bereits Mitte September nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen Atletico auf einer Pressekonferenz ausgedruckte Bilder mitgebracht und behauptet, Atletico habe sich bei diesen Szenen eigentlich zwei Platzverweise einhandeln müssen. Tebas antwortete anschließend auf einen Medienbericht, der von einer "Verschwörung" gegen Real sprach, dass man in einer "anderen Galaxie leben" müsse, um so etwas zu glauben: "Es ist bequemer, auf eine Verschwörung zu verweisen, als zu erklären, was wirklich auf dem Platz passiert ist."

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Real Madrid vs. Javier Tebas: Was ist die Vorgeschichte?

Auch darauf antwortete der Klub schon mit einem Statement und nannte die Aussagen von Tebas "inakzeptabel". Nach Tebas' Goebbels-Vergleich über Real-Madrid-Medien wurde der Ton noch einmal deutlich rauer. In einer offiziellen Mitteilung fordert der Klub nun den Rücktritt des Ligachefs.

"Real Madrid hält es für absolut unerträglich und außerordentlich schwerwiegend, dass jemand, der zwei der verantwortungsvollsten Positionen im spanischen Fußball innehat, einen Vergleich mit den Propagandamethoden des Nazi-Regimes zieht, um unseren Verein, seine Führung und seinen Fernsehsender zu diskreditieren. Die Klarstellung, dass er sich nicht auf die Nazi-Ideologie bezieht, ändert nichts an dem zutiefst beleidigenden, moralisch verwerflichen und institutionell unangebrachten Charakter seiner Äußerungen", heißt es in dem Statement: "Real Madrid fordert daher seinen sofortigen Rücktritt als Präsident von LaLiga und Vizepräsident des Königlich Spanischen Fußballverbandes."

Neben den neuerlichen Äußerungen von Tebas zog Real auch abermals den Fall Negreira heran und warf dem LaLiga-Boss Untätigkeit in der Sache vor, weshalb die Königlichen sich an die UEFA gewandt hatten.

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Real Madrid vs. FC Barcelona: Was ist der "Fall Negreira"?

Hintergrund: Im Zentrum des Negreira-Falls stehen Zahlungen des FC Barcelona von bis zu sieben Millionen Euro über viele Jahre an Unternehmen, die mit Jose Maria Enriquez Negreira, einem ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, verbunden waren. Die spanische Justiz untersucht, ob damit eine sportliche Einflussnahme bezweckt wurde. Barcelona bestreitet ein Fehlverhalten.

Bezüglich des spanischen Schiedsrichterwesens war der Streit mit der LaLiga schon im vergangenen Jahr völlig eskaliert. In einem vierseitigen Brandbrief an den spanischen Fußballverband Anfang Februar hatte Real von "Wettbewerbsverzerrung", "Manipulation", "Betrug" und einem "von innen heraus systematisch" korrupten System gesprochen, das von Grund auf reformiert werden müsse.

Tebas hatte den Königlichen infolge des Brandbriefs "Opfermentalität" vorgeworfen: "Jetzt haben sie komplett den Verstand verloren. Es geht darum, La Liga zu diskreditieren." LaLiga erstattete sogar Anzeige gegen den Klub aus der spanischen Hauptstadt.

Mit Blick auf die neuerliche Eskalation im Zoff zwischen Tebas und Real und ungeachtet des durchaus geschmacklosen Vergleichs hat sich Real Madrid TV in den vergangenen Jahren durchaus angreifbar gemacht und wird nicht zu Unrecht für so manche redaktionelle "Linie" scharf kritisiert.

Erinnerungen werden beispielsweise wach an den schändlichen Umgang mit Schiedsrichter Ricardo De Burgos Bengoetxea im Vorfeld des Pokalfinals gegen Barca im April des vergangenen Jahres. Auf Real Madrid TV veröffentlichten die Königlichen ein Video, das sich mit De Burgos Bengoetxea beschäftigte und einige strittige Entscheidungen des Unparteiischen aus der Vergangenheit, die gegen Real ausfielen, thematisierte. Zudem schimpfte der klubeigene TV-Sender über die Siegquote von Real bei von De Burgos Bengoetxea geleiteten Spielen und berechnete, dass diese bei Barca viel höher sei. Zudem stellten die Madrilenen dessen Eignung für große Spiele in Frage.

De Burgos Bengoetxea brach auf der PK vor dem Finale in Tränen aus und berichtete von Drangsalierungen, die sein Sohn aufgrund der Berichterstattung in der Schule widerfahren seien.



