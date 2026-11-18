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Rene Wagner hat beim 1. FC Köln einen schweren Stand. Vor dem Gastspiel beim FC Bayern München sorgen Gerüchte um Dino Toppmöller zusätzlich für Unruhe.

Laut einem Bericht der Bild ist Toppmöller der Favorit in Köln, der langjährige KSC-Trainer und frühere FC-Profi Christian Eichner soll ebenfalls Fürsprecher haben. Außerdem werde im Kölner Umfeld über Horst Steffen, zuletzt bei Werder Bremen, und den Belgier David Hubert von Union Saint-Gilloise diskutiert.

Schon im Sommer beschäftigte sich der FC mit der Personalie Toppmöller, entschied sich aber dafür, mit Wagner weiterzumachen, der nach der Entlassung von Lukas Kwasniok im vergangenen März vom Assistenten zum Cheftrainer aufgestiegen war.

"Den Namen hat man ja schon öfter gehört. Das gehört dazu. Mir ist nur wichtig, dass diese Drucksituation intern nicht spürbar ist", sagte Wagner vor dem Gastspiel am Freitag beim FC Bayern auf Toppmöller angesprochen.

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Wovon Wagners Zukunft beim 1. FC Köln wohl abhängt

Druck hat Wagner schon ohne weitere Diskussionen genug. Neun Punkte aus neun Saisonspielen werden intern als zu magere Ausbeute angesehen. Der Hauptvorwurf: Die Mannschaft habe sich unter dem 38-jährigen Trainer nicht weiterentwickelt, gerade die Offensive enttäusche.

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Wagner müsse nun liefern, schreibt Bild, wobei das Bayern-Spiel nicht entscheidend sei. Vielmehr gehe es bei drei Partien innerhalb von acht Tagen anschließend um seine Zukunft, wenn Köln in kurzer Folge auf Aufsteiger SV Elversberg und den FC Augsburg in der Liga trifft und dazwischen im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Zweitligist Holstein Kiel trifft.

Die Diskussionen um seine Person, Kritik in den sozialen Medien oder direkt im Stadion blendet Wagner, dessen Vertrag in Köln bis Sommer 2028 datiert ist, so gut es geht aus: "Wenn ich mich damit beschäftigen würde, würde es mir vielleicht höchstens ein bisschen Angst machen. Es würde mir aber in keinem Fall helfen. Deshalb beschäftige ich mich nicht damit."

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Woran Dino Toppmöller bei RC Lens scheiterte

Trotz der erstmaligen Qualifikation für die Champions League in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga musste Erfolgstrainer Toppmöller im Januar bei Eintracht Frankfurt gehen. Der frühere Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig und beim FC Bayern schloss sich im Sommer dem französischen Vizemeister RC Lens an, schied dort aber nach internen Querelen schon nach 91 Tagen wieder aus.

Der 45-Jährige hatte sich geweigert, sich von seinem Co-Trainer Nelson Morgado zu trennen, den die sportliche Führung der Franzosen als Störfaktor identifiziert haben wollten. Toppmöller ließ ein entsprechendes Ultimatum verstreichen und stimmte stattdessen einer Vertragsauflösung zu.