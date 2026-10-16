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Geldstrafe für Michael Olise beim FC Bayern? Max Eberl äußert sich

Champions League
Viking - Bayern München
Bayern München
M. Olise

Michael Olises Ausraster vom Dienstagabend wurde heiß diskutiert. Beim FCB hat man das Thema mittlerweile hinter sich gelassen.

Der FC Bayern lässt weiter offen, ob die Gelb-Rote Karte im Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger (3:3) für Michael Olise ein teures Nachspiel hatte.

"Wir haben es intern besprochen und intern abgeschlossen. Damit ist die Sache für uns erledigt", sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag zu einer entsprechenden Frage.

Olise hatte sich von Gegenspieler Zlatko Tripic am Dienstagabend so lange provozieren lassen, bis ihm die Sicherungen durchbrannten und er dem Viking-Kapitän den Ball ins Gesicht warf. Unmittelbar nach der ersten Gelben Karte wurde er für dieses Vergehen erneut verwarnt und folgerichtig vom Platz gestellt (74.). Die Bayern, die einen 0:2-Pausenrückstand in eine 3:2-Führung gedreht hatten, fingen sich in Unterzahl noch den Ausgleich ein.

"Es war sicher ein Fehler", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL/Sky dazu: "Aber die Mannschaft weiß, was sie an ihm hat. Das weiß der Verein, das wissen die Fans. Man muss es ihm gar nicht verzeihen und man sollte ihn jetzt nicht doppelt und dreifach bestrafen."

Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Olise wisse, "was er falsch gemacht hat. Er muss einfach daraus lernen. Geldstrafen hin oder her - das ist Kindergarten. Er hat sich selbst damit bestraft, dass er gegen den FC Arsenal in der Champions League nicht spielen kann. Ich glaube, dass er daraus lernen wird."

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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