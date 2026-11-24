Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Nach drei erfolgreichen Verlängerungen in der Vorwoche wollen die Blancos auch bei Bellingham schnell Nägel mit Köpfen machen.

Jude Bellingham (23) soll bei einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim spanischen Edelklub Real Madrid zu einem der Spitzenverdiener Europas aufsteigen.

Die Daily Mail schreibt, dass dem englischen Nationalspieler die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier mit einer gehörigen Gehaltserhöhung versüßt werden soll.

Bellingham steht noch bis 2029 bei den Königlichen unter Vertrag. Es ist jener Kontrakt, den er 2023 bei seinem 127-Millionen-Euro-Wechsel von Borussia Dortmund nach Madrid unterzeichnete. Aktuell verdient Bellingham angeblich rund 15 Millionen Euro pro Saison.

Werbung Werbung

Real möchte den Mittelfeldmann gerne deutlich länger binden. The Athletic berichtet ebenfalls von laufenden Gesprächen zwischen den Klubchefs und der Spielerseite. Im Zuge einer Verlängerung solle das Salär nahezu verdoppelt werden, heißt es nun. So winke Bellingham künftig ein Jahresgehalt in Höhe von 28,7 Millionen Euro. Er stiege damit in die Gehaltsklasse seines Mitspielers Vinicius Junior, der im Sommer nach zähen Verhandlungen unterschrieben hatte, auf. Bei Real kassiert einzig Torjäger Kylian Mbappe mehr: Er streicht seit seinem ablösefreien Transfer von PSG in die spanische Hauptstadt satte 31,25 Millionen Euro pro Jahr.

Verwandte Themen

Nächste Spiele RMA Champions League 15:00 PSV Ansehen

Auch europaweit müsste sich Bellingham mit einem kolportierten Salär in jener Größenordnung nicht verstecken: Einzig Manchester Citys Starstürmer Erling Haaland (32,6 Millionen Euro) und Bellinghams Three-Lions-Kollege Harry Kane vom FC Bayern (29 Millionen Euro) rangieren in ähnlichen Sphären.

Getty Images

Welche Verträge verlängerte Real Madrid zuletzt?

Reals Verantwortliche hatten in der vergangenen Woche einen bemerkenswerten Lauf: An drei aufeinanderfolgenden Tagen verkündeten sie jeweils die Verlängerung mit einem Schlüsselspieler. Zunächst war Edeltechniker Arda Güler (21) dran. Der Türke bleibt bis 2032. Das gilt auch für Mittelfeldabräumer Aurelien Tchouameni (26), dessen Verbleib einen Tag später bestätigt wurde. Dritter im Bunde war Keeper Thibaut Courtois (34). Der belgische Routinier unterzeichnete bis 2028. Der nächste im Bunde soll nach dem Willen der Real-Bosse Bellingham werden.

Werbung

Der offensive Mittelfeldspieler absolviert eine starke Saison 2026/27. In 17 Pflichtspielen bringt er es auf zehn Scorerpunkte (sechs Tore, vier Assists).