Galatasaray gegen Aston Villa mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber besuchen. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Galatasaray empfängt Aston Villa am Dienstag im Rams Global Stadyumu in Istanbul zu einem für beide Klubs wichtigen Spiel der Ligaphase der Champions League.

Der türkische Meister ist in der heimischen Liga in starker Form. Die Mannschaft von Okan Buruk besiegte Samsunspor am Samstag mit 2:1 und hat ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter ein 2:0 gegen den VfB Stuttgart in diesem Wettbewerb.

Victor Osimhen gibt weiterhin den Ton an. Der Stürmer hat in dieser Saison zehn Tore erzielt und wird vor einem feindselig gestimmten Heimpublikum erneut im Angriff auflaufen.

Bei Villa ist die Stimmung ganz anders. Das Team von Unai Emery spielte am Samstag 0:0 gegen Sunderland und liegt mit 13 Punkten auf Platz zehn der Premier League.

Dem Europa-League-Titelverteidiger fallen Tore zuletzt schwerer. Nach einer 0:3-Niederlage bei Barcelona Anfang des Monats hat er in Europa noch einiges aufzuholen. Emery wird in einer der einschüchterndsten Atmosphären des Kontinents eine Reaktion sehen wollen.

Beide Mannschaften wissen, dass es in der Tabelle bereits eng wird und ein Ergebnis in Istanbul den weiteren Saisonverlauf prägen könnte. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung, zur Anstoßzeit und zu den neuesten Mannschaftsmeldungen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Galatasaray gegen Aston Villa liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden hier ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Mannschaftsmeldungen und Kader