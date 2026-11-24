Galatasaray gegen Aston Villa: Vorschau auf die Champions League

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Aston Villa reist am Dienstag zum Ligaphasen-Spiel der Champions League gegen Galatasaray nach Istanbul. Gespielt wird im Rams Global Stadyumu, Anstoß ist um 13.45 Uhr EST beziehungsweise 17.45 Uhr GMT.

Galatasaray wird für das schwächelnde Villa zur ernsten Prüfung

Der türkische Meister ist in starker Form. Das Team von Okan Buruk besiegte Samsunspor am Samstag mit 2:1 und hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Dazu zählt ein 2:0 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In der heimischen Liga gelangen Galatasaray sechs Siege in Folge. Dennoch steht der Klub in der Champions-League-Ligaphase nur auf Platz 18, allerdings lediglich drei Punkte hinter dem sechstplatzierten Gegner Villa. Da Victor Osimhen und Rafa Leao verletzt fehlen, steht Aleksey Batrakov besonders im Fokus. Er hat in dieser Champions-League-Saison vier Tore erzielt, drei davon im RAMS Park.

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Villa steckt in einer schwierigen Phase

Villa reist mit weniger Rückenwind an. Das Team von Unai Emery spielte am Samstag 0:0 gegen Sunderland und steht in der Premier League auf Platz zehn. Nach einer 0:3-Niederlage bei Barcelona zu Beginn dieses Monats hat Villa auch in Europa Boden gutzumachen. Insgesamt ist Emerys Mannschaft seit fünf Spielen sieglos. Zudem muss sie vor dem Tor wieder treffsicherer werden: In drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele blieb sie ohne eigenen Treffer.

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Wichtige Zahlen und Verletzungen

Bei den Gastgebern fallen Rafael Leao, Victor Osimhen und Roland Sallai verletzt aus.

Galatasaray hat in allen vier bisherigen Spielen der Champions-League-Ligaphase in dieser Saison das erste Tor erzielt.

In Aston Villas letzten zehn Champions-League-Spielen fielen durchschnittlich 4,1 Tore pro Partie.

Englische Teams blieben bei neun ihrer letzten zehn Gastspiele bei Galatasaray ohne Sieg: sechs Niederlagen, drei Unentschieden.

Voraussichtliche Aufstellungen

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

Personal und Kader