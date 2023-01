Gabriel Clemens vs. Michael Smith heute live: Wann beginnt das Halbfinale und wer zeigt / überträgt die Darts WM?

Dartsprofi Gabriel Clemens greift nach dem WM-Finale. Sein Gegner im heutigen Halbfinale ist Michael Smith. Hier gibt es alle Infos.

Gabriel Clemens aus Saarwellingen versetzt Darts-Deutschland in Ekstase. Heute Abend trifft er bei der WM in London auf den Engländer Michael Smith. Wir erklären, wann das Spiel beginnt und wer es überträgt.

Ein Mann aus dem Saarland sorgt derzeit für einen Darts-Boom in Deutschland. Der "German Giant" Gabriel Clemens spielt bei der WM in London das Turnier seines Lebens und steht nach einem sensationellen Erfolg gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price im Halbfinale. Noch nie zuvor hatte es ein deutscher Spieler beim Traditionsturnier im Alexandra Palace so weit geschafft.

Kann "Gaga" Clemens nun sogar der ganz große Coup gelingen? Noch zwei Siege fehlen bis zum möglichen WM-Titel. Zuvor wartet aber der nächste harte Brocken auf den 39-Jährigen. In der Runde der letzten Vier trifft Clemens heute Abend auf Michael Smith, der im Vorjahr bereits im Finale stand. Wie gegen Price ist Clemens auch dieses Mal Außenseiter - aber er hat ja bereits bewiesen, dass das überhaupt nichts heißen muss.

Gabriel Clemens trifft bei der Darts-WM heute Abend im Halbfinale auf Michael Smith. GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

Darts WM heute live: Das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith in der Übersicht

BEGEGNUNG Gabriel Clemens (GER) vs. Michael Smith (ENG) VERANSTALTUNG Darts-WM 2023 | Halbfinale ORT Alexandra Palace | London SPIELBEGINN Heute, 02. Januar | 20.45 Uhr ÜBERTRAGUNG Sport1 | DAZN

Darts, WM-Halbfinale heute live: Wann beginnt das Spiel zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith?

Heute Abend werden die beiden Halbfinals der Darts-WM 2023 ausgetragen, ehe am Dienstag das Finale folgt. Das Spiel zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith ist heute (Montag, 2. Januar 2023) die erste Begegnung des Abends und beginnt um 20.45 Uhr. Anschließend folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Niederländer Michael van Gerwen und dem Belgier Dimitri van den Bergh.

Darts WM heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith?

Die Darts-WM ist in Deutschland bei zwei Anbietern bzw. Sendern zu sehen. Sport1 zeigt die Spiele im Free-TV, zudem überträgt der Streamingdienst DAZN alle Partien live.

Darts, WM heute live: So überträgt Sport1 das Spiel zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith im Free-TV

Anlässlich der überragenden Leistung von Gabriel Clemens hat Sport1 sein Programm angepasst und startet heute bereits um 17 Uhr im Free-TV mit einer umfangreichen Countdown-Sendung zum Halbfinale. Nach Ende der Vorberichte geht es nahtlos um 20.30 Uhr mit der Live-Action aus London weiter.

Darts, WM heute live: So überträgt Sport1 das Halbfinale im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt Sport1 die Session auch im kostenlosen LIVE-STREAM im Web und in der Sport1-App. Via Browser kommt Ihr direkt über diesen Link zum Stream, ansonsten steht die App für Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablet zur Verfügung.

gettyimages

Darts, WM heute live: Gabriel Clemens vs. Michael Smith im Pay-TV und LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Neben Sport1 liefert auch DAZN das Halbfinale zwischen Clemens und Smith in die heimischen Wohnzimmer. Und der Streamingdienst hat der Darts-WM bereits seit Turnierbeginn eine ganz besondere Aufmerksamkeit verschafft. Denn seit der ersten Session ist die Darts-WM auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 zu sehen, Gleiches gilt natürlich auch für die heutigen Partien. Die Übertragung auf DAZN 1 beginnt um 20.30 Uhr.

Wem der lineare TV-Sender nicht zur Verfügung steht, der kann die Darts-WM ganz klassisch als LIVE-STREAM über die Plattform von DAZN sehen. Einfach die DAZN-App auf das Gerät der Wahl laden, einloggen und schon kann es losgehen. Hier gibt es einige weiterführende Informationen zu DAZN:

Darts, WM 2023 live: Die Preisgelder beim Turnier

Durch seinen Halbfinaleinzug hat Gabriel Clemens bereits 100.000 Pfund Preisgeld sicher. Sollte er das Finale erreichen, verdoppelt sich diese Summe noch einmal. Und bei einem Turniersieg gibt es sogar eine halbe Million Pfund ausgezahlt. Die Preisgelder im Überblick: