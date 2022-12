FIFA-Präsident Gianni Infantino will WM offenbar alle drei Jahre austragen

FIFA-Präsident Gianni Infantino plant wohl weiterhin einen neuen WM-Zyklus. Sein neuer Vorschlag: Das Turnier alle drei Jahre austragen lassen.

WAS IST PASSIERT? FIFA-Präsident Gianni Infantino hält offenbar an seinen Plänen fest, den angestammten Vier-Jahres-Zyklus der WM zu verändern. Laut einem Bericht der Daily Mail will der Schweizer eine Reform anstoßen, wonach das Turnier künftig alle drei Jahre ausgetragen werden soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Infantino plant bereits seit einigen Jahren, den internationalen Fußball-Kalender zu verändern. Im Mittelpunkt steht dabei die WM, die nach seiner Vorstellung häufiger als nur alle vier Jahre stattfinden soll. In der Vergangenheit präsentierte sich Infantino als glühender Verfechter der Idee, das Turnier in einem neuen Zwei-Jahres-Rhythmus auszutragen. Das Vorhaben scheiterte aber am heftigen Widerstand des europäischen und des südamerikanischen Verbandes, UEFA und CONMEBOL.

Nun könnte es Infantino mit einer neuen Idee versuchen und die WM auf einen Drei-Jahres-Zyklus verschieben. Für die FIFA ist die Rechnung einfach: Je mehr Weltmeisterschaften stattfinden, desto mehr Geld kann verdient werden. Der Vier-Jahres-Zyklus zwischen der WM 2018 und der WM 2022 wurde für die FIFA mit einem Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar abgeschlossen. Ein Baustein zur Umsatzsteigerung wurde zuletzt bereits verkündet, ab 2025 wird die Klub-WM in einem neuen Modus mit 32 Mannschaften ausgetragen. Zudem wird die WM 2026 erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen, was deutlich mehr Spiele zur Folge hat.

WIE GEHT ES WEITER? Laut dem Bericht ist eine Änderung des WM-Zyklus allerdings erst nach 2030 umsetzbar, da der internationale Kalender für den Zeitraum zwischen 2024 und 2030 kurz vor der Verabschiedung steht. Gespräche über eine Reform für die Zeit danach soll es jedoch bereits geben. Allerdings dürften UEFA und CONMEBOL auch gegen die neuen Pläne Widerstand leisten.