Das Warten auf einen afrikanischen WM-Sieger geht weiter. Marokkos Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab allen Mitgliedern der CAF (Afrikanische Fußballkonföderation) neuen Auftrieb.

Ghana zählte zu den zehn afrikanischen Teams, die in Nordamerika um weltweiten Ruhm spielten. Mit ihrer Erfahrung bei großen Turnieren peilten sie eine weitere starke Leistung an.

Obwohl Ghana sein drittes und letztes Gruppenspiel gegen Kroatien verlor, hatte das Team in den ersten beiden Begegnungen (ein Sieg gegen Panama und ein Unentschieden gegen England) genug geleistet, um sich einen Platz in der K.o.-Runde zu sichern.

Nun wartet am Freitag (3. Juli) in Kansas City das Achtelfinale gegen Kolumbien auf die "Black Stars".

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, erklärt, wie Sie sich Plätze für die nächsten Spiele Ghanas sichern und was diese kosten.

Spielplan und Ergebnisse der ghanaischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Tickets Mittwoch, 17. Juni Ghana gegen Panama (19:00 Uhr ET) BMO Field (Toronto) Ghana gewann 1:0 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) 0:0 Samstag, 27. Juni Kroatien gegen Ghana (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Kroatien gewann 2:1 Freitag, 3. Juli Kroatien gegen Ghana (20:30 Uhr CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Ghana

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Ghana 2026: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Was Fans von Ghana bei der WM 2026 erwarten dürfen

Ghana machte 2006 bei seinem WM-Debüt in Deutschland erstmals weltweit auf sich aufmerksam. Die Mannschaft ließ sich von der Bedeutung des Anlasses nicht einschüchtern, gewann beide Gruppenspiele gegen die Tschechische Republik und die USA und schaffte es als einzige afrikanische Mannschaft in die K.o.-Runde. Zwar scheiterte sie im Achtelfinale an Brasilien, hinterließ aber einen bleibenden Eindruck.

2010 rollte der WM-Zug erstmals auf den afrikanischen Kontinent, als Südafrika als Gastgeber auftrat. Ghana knüpfte an die Leistung des Debüts vier Jahre zuvor an und glänzte im Rampenlicht.

Obwohl sie in der Gruppenphase nur ein Spiel gewannen, erreichten sie erneut als einzige afrikanische Mannschaft die K.o.-Runde. Dank eines Treffers in der Verlängerung gegen die Vereinigten Staaten stand Ghana im Viertelfinale gegen Uruguay. Die Black Stars forderten die Südamerikaner bis an die Grenze, unterlagen jedoch im Elfmeterschießen.

Ghana hofft diesmal unter der Leitung des erfahrenen Carlos Queiroz, der erst im April das Ruder übernommen hat, etwas von dieser WM-Magie wiederzufinden. Obwohl sich die Mannschaft für die Turniere 2014 und 2022 qualifizierte, gelang es ihr nicht, an die Höhepunkte von 2006 und 2010 anzuknüpfen, und sie schied bei beiden Turnieren bereits in der Gruppenphase aus.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten: