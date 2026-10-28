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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

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Paderborn - VfB Stuttgart
Paderborn
VfB Stuttgart

Die nächste Pokal-Runde steht an: Der SC Paderborn bittet den Bundesligisten VfB Stuttgart zum packenden Pokal-Duell im eigenen Stadion. Wer das Spiel live im Fernsehen oder im Livestream zeigt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Im Zweitrundenduell des DFB-Pokals spielen der SC Paderborn und der VfB Stuttgart um den Einzug ins Achtelfinale. Die Schwaben peilen dabei ein großes Ziel an: Sie wollen zum dritten Mal hintereinander das Endspiel in Berlin erreichen. Der Auftakt im Wettbewerb verlief für beide Klubs reibungslos.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Während die Ostwestfalen den Regionalligisten Phönix Lübeck mit 4:2 bezwangen, feierte der VfB einen souveränen 4:0-Erfolg bei Hansa Rostock, angetrieben von einem Dreierpack durch Dzenan Pejcinovic. Das letzte direkte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her: In der Liga behielten die Stuttgarter in Paderborn kürzlich mit 2:0 die Oberhand.

Die Chance zur Revanche für Paderborn startet am heutigen Mittwoch bereits um 18:00 Uhr auf dem Rasen. Wer das Pokal-Duell zwischen dem SCP und den Schwaben live im TV und Online-Stream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, muss auf Bezahldienste zurückgreifen. Die Rechte für die Live-Übertragung liegen exklusiv bei Skyund RTL+. Für beide Plattformen wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Auf dem klassischen Fernseher läuft die Partie im Pay-TV-Programm von Sky. Wer die Begegnung lieber flexibel im Internet streamen möchte, nutzt als Bestandskunde die App Sky Go oder bucht das digitale Angebot von WOW.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Wegen einer Kooperation zwischen den Sendern zeigt zudem RTL+ alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, weshalb das Match auch dort in voller Länge abrufbar ist. Eine frei zugängliche Ausstrahlung im Free-TV wird für diese Partie nicht angeboten.

Anbieter / Plattform

Übertragungsart

Kosten / Abo erforderlich?

Sky

Pay-TV

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

RTL+

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Sky Go

Livestream (für Sky-Bestandskunden)

Ja (im Sky-Abo enthalten)

WOW

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL+ und Sky

Für die Live-Übertragung des gesamten Spiels zwischen den Ostwestfalen und den Schwaben stehen zwei Optionen bereit: Im Fernsehen zeigt der Pay-TV-Sender Sky Sport 4 die Begegnung über die volle Distanz, während im Internet der Einzel-Stream von RTL+ abrufbar ist.

Wer sich hingegen einen Überblick über das gesamte Spielgeschehen des Abends verschaffen möchte, schaltet auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event um. Dort läuft die Pokal-Konferenz mit allen Toren des Mittwochs, die parallel dazu auch auf der Streaming-Plattform RTL+ übertragen wird.

Option / Plattform

Sender / Kanal

Übertragungsform

Sky Einzelspiel

Sky Sport 4

TV-Übertragung (Einzelspiel)

RTL+ Einzelspiel

RTL+

Livestream (Einzelspiel)

Sky Konferenz

Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event

TV-Übertragung (Konferenz)

RTL+ Konferenz

RTL+

Livestream (Konferenz)

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die DFB-Pokal-Partien am Mittwochabend

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II

Hertha BSC

18:00 Uhr

Dynamo Dresden

FC Schalke 04

18:00 Uhr

SC Paderborn 07

VfB Stuttgart

18:00 Uhr

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

20:45 Uhr

Holstein Kiel

TSG 1899 Hoffenheim

20:45 Uhr

Hannover 96

1. FC Kaiserslautern

20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Nürnberg

20:45 Uhr

FC Bayern München

1. FC Magdeburg

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