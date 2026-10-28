Im Zweitrundenduell des DFB-Pokals spielen der SC Paderborn und der VfB Stuttgart um den Einzug ins Achtelfinale. Die Schwaben peilen dabei ein großes Ziel an: Sie wollen zum dritten Mal hintereinander das Endspiel in Berlin erreichen. Der Auftakt im Wettbewerb verlief für beide Klubs reibungslos.

Während die Ostwestfalen den Regionalligisten Phönix Lübeck mit 4:2 bezwangen, feierte der VfB einen souveränen 4:0-Erfolg bei Hansa Rostock, angetrieben von einem Dreierpack durch Dzenan Pejcinovic. Das letzte direkte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her: In der Liga behielten die Stuttgarter in Paderborn kürzlich mit 2:0 die Oberhand.

Die Chance zur Revanche für Paderborn startet am heutigen Mittwoch bereits um 18:00 Uhr auf dem Rasen. Wer das Pokal-Duell zwischen dem SCP und den Schwaben live im TV und Online-Stream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, muss auf Bezahldienste zurückgreifen. Die Rechte für die Live-Übertragung liegen exklusiv bei Skyund RTL+. Für beide Plattformen wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

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Auf dem klassischen Fernseher läuft die Partie im Pay-TV-Programm von Sky. Wer die Begegnung lieber flexibel im Internet streamen möchte, nutzt als Bestandskunde die App Sky Go oder bucht das digitale Angebot von WOW.

Wegen einer Kooperation zwischen den Sendern zeigt zudem RTL+ alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, weshalb das Match auch dort in voller Länge abrufbar ist. Eine frei zugängliche Ausstrahlung im Free-TV wird für diese Partie nicht angeboten.

Anbieter / Plattform Übertragungsart Kosten / Abo erforderlich? Sky Pay-TV Ja (kostenpflichtiges Abonnement) RTL+ Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Sky Go Livestream (für Sky-Bestandskunden) Ja (im Sky-Abo enthalten) WOW Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Free-TV Keine Übertragung –

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL+ und Sky

Für die Live-Übertragung des gesamten Spiels zwischen den Ostwestfalen und den Schwaben stehen zwei Optionen bereit: Im Fernsehen zeigt der Pay-TV-Sender Sky Sport 4 die Begegnung über die volle Distanz, während im Internet der Einzel-Stream von RTL+ abrufbar ist.

Wer sich hingegen einen Überblick über das gesamte Spielgeschehen des Abends verschaffen möchte, schaltet auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event um. Dort läuft die Pokal-Konferenz mit allen Toren des Mittwochs, die parallel dazu auch auf der Streaming-Plattform RTL+ übertragen wird.

Option / Plattform Sender / Kanal Übertragungsform Sky Einzelspiel Sky Sport 4 TV-Übertragung (Einzelspiel) RTL+ Einzelspiel RTL+ Livestream (Einzelspiel) Sky Konferenz Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event TV-Übertragung (Konferenz) RTL+ Konferenz RTL+ Livestream (Konferenz)

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die DFB-Pokal-Partien am Mittwochabend