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Deutschland DFB-Pokal
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoSchalke 04
Hier live sehenJetzt streamen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Deutschland DFB-Pokal
Dynamo Dresden - Schalke 04
Dynamo Dresden
Schalke 04

In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zu dem traditionsreichen Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Schalke 04. Die Partie verspricht eine stimmungsvolle Kulisse und sportliche Brisanz. GOAL verrät Euch, wo das Spiel zu sehen ist.

Das Rudolf-Harbig-Stadion verwandelt sich für das anstehende Flutlicht-Duell zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 vermutlich mal wieder in einen echten Hexenkessel. Vor einer ausverkauften Kulisse kämpfen die beiden Traditionsklubs um das begehrte Ticket für das Pokal-Achtelfinale.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Während sich die Königsblauen bereits in der ersten Runde bei einem harten Gastspiel im Osten beweisen mussten und den Halleschen FC erst nach Verlängerung mühsam mit 5:2 niederrangen, machten die Sachsen kurzen Prozess. Dynamo spazierte mit einem souveränen 6:0-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Westfalia Rhynern mühelos in die nächste Runde.

Am heutigen Mittwoch um 18:00 Uhr rollt der Ball beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen Dresden und Schalke. Doch wo genau wird die Pokal-Partie eigentlich live übertragen? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Ausstrahlung im TV und Livestream.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Das Pokal-Match zwischen den Sachsen und den Königsblauen erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragungsrechte für das Spiel teilen sich der Pay-TV-Sender Skyund das Streamingportal RTL+. Ohne ein laufendes Bezahl-Abo bleibt der Bildschirm für diese Partie leider schwarz.

Klassische Fernsehzuschauer schalten direkt bei Skyein. Für den flexiblen Abruf auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop lässt sich die Begegnung entweder über Sky Go für Bestandskunden oder per Web-Abo bei WOWstreamen.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Dank einer weitreichenden Medienkooperation zeigt auch RTL+ die vollen 90 Minuten (oder mehr) aller 63 DFB-Pokal-Partien in seinem Online-Stream. Eine frei zugängliche Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen oder privaten Free-TV wird nicht angeboten.

Anbieter / Plattform

Übertragungsart

Kosten / Abo erforderlich?

Sky

Pay-TV

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

RTL+

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Sky Go

Livestream (für Sky-Bestandskunden)

Ja (im Sky-Abo enthalten)

WOW

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL+ und Sky

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz: Für das Duell der beiden Traditionsvereine haben Fans bei beiden Sendern die freie Wahl. Sowohl Skyals auch das Streaming-Portal RTL+ zeigen das Match entweder in voller Länge oder als Teil der Pokal-Konferenz mit allen parallelen Toren und Höhepunkten.

Für die Live-Übertragung des Einzelspiels im klassischen Fernsehen ist der Sender Sky Sport 3 die richtige Anlaufstelle. Wer dagegen keine entscheidende Szene des Pokal-Mittwochs verpassen möchte, wechselt stattdessen auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event, wo alle zeitgleich stattfindenden Partien in der Live-Konferenz zusammenlaufen.

Option / Plattform

Sender / Kanal

Übertragungsform

Sky Einzelspiel

Sky Sport 3

TV-Übertragung (Einzelspiel)

Sky Konferenz

Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event

TV-Übertragung (Konferenz)

RTL+

Livestream

Einzelspiel & Konferenz

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Duelle des Pokal-Mittwochs

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II

Hertha BSC

18:00 Uhr

Dynamo Dresden

FC Schalke 04

18:00 Uhr

SC Paderborn 07

VfB Stuttgart

18:00 Uhr

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

20:45 Uhr

Holstein Kiel

TSG 1899 Hoffenheim

20:45 Uhr

Hannover 96

1. FC Kaiserslautern

20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Nürnberg

20:45 Uhr

FC Bayern München

1. FC Magdeburg

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