Das Rudolf-Harbig-Stadion verwandelt sich für das anstehende Flutlicht-Duell zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 vermutlich mal wieder in einen echten Hexenkessel. Vor einer ausverkauften Kulisse kämpfen die beiden Traditionsklubs um das begehrte Ticket für das Pokal-Achtelfinale.

Während sich die Königsblauen bereits in der ersten Runde bei einem harten Gastspiel im Osten beweisen mussten und den Halleschen FC erst nach Verlängerung mühsam mit 5:2 niederrangen, machten die Sachsen kurzen Prozess. Dynamo spazierte mit einem souveränen 6:0-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Westfalia Rhynern mühelos in die nächste Runde.

Am heutigen Mittwoch um 18:00 Uhr rollt der Ball beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen Dresden und Schalke. Doch wo genau wird die Pokal-Partie eigentlich live übertragen? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Ausstrahlung im TV und Livestream.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Das Pokal-Match zwischen den Sachsen und den Königsblauen erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragungsrechte für das Spiel teilen sich der Pay-TV-Sender Skyund das Streamingportal RTL+. Ohne ein laufendes Bezahl-Abo bleibt der Bildschirm für diese Partie leider schwarz.

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Klassische Fernsehzuschauer schalten direkt bei Skyein. Für den flexiblen Abruf auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop lässt sich die Begegnung entweder über Sky Go für Bestandskunden oder per Web-Abo bei WOWstreamen.

Dank einer weitreichenden Medienkooperation zeigt auch RTL+ die vollen 90 Minuten (oder mehr) aller 63 DFB-Pokal-Partien in seinem Online-Stream. Eine frei zugängliche Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen oder privaten Free-TV wird nicht angeboten.

Anbieter / Plattform Übertragungsart Kosten / Abo erforderlich? Sky Pay-TV Ja (kostenpflichtiges Abonnement) RTL+ Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Sky Go Livestream (für Sky-Bestandskunden) Ja (im Sky-Abo enthalten) WOW Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Free-TV Keine Übertragung –

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL+ und Sky

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz: Für das Duell der beiden Traditionsvereine haben Fans bei beiden Sendern die freie Wahl. Sowohl Skyals auch das Streaming-Portal RTL+ zeigen das Match entweder in voller Länge oder als Teil der Pokal-Konferenz mit allen parallelen Toren und Höhepunkten.

Für die Live-Übertragung des Einzelspiels im klassischen Fernsehen ist der Sender Sky Sport 3 die richtige Anlaufstelle. Wer dagegen keine entscheidende Szene des Pokal-Mittwochs verpassen möchte, wechselt stattdessen auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event, wo alle zeitgleich stattfindenden Partien in der Live-Konferenz zusammenlaufen.

Option / Plattform Sender / Kanal Übertragungsform Sky Einzelspiel Sky Sport 3 TV-Übertragung (Einzelspiel) Sky Konferenz Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event TV-Übertragung (Konferenz) RTL+ Livestream Einzelspiel & Konferenz

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Duelle des Pokal-Mittwochs