Wochen mit einem 2:2 - nun steht das Wiedersehen bereits an. Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal hat den beiden Klubs ein direktes Aufeinandertreffen beschert, bei dem es diesmal um den Einzug ins Achtelfinale geht.

Gespielt wird erneut im Signal Iduna Park. Der BVB genießt damit Heimrecht und möchte vor eigenem Publikum den nächsten Schritt im Pokal machen. Am heutigen Dienstag rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Wo wird das Pokalduell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Für die Live-Übertragung des Pokalduells zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen mehrere Wege offen. Das Aufeinandertreffen wird sowohl im Free-TV als auch bei kostenpflichtigen Anbietern in voller Länge gezeigt.

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Die umfassendste Abdeckung des DFB-Pokals bietet Sky: Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel alternativ über Sky Go oder WOW im Livestream verfolgen.

Auch RTL ist inzwischen bei den Pokalübertragungen vertreten, nachdem der Kölner Sender Sky im Sommer übernommen hat. Dortmund gegen Bremen läuft dort allerdings nicht im Free-TV, sondern im kostenpflichtigen Streamingangebot RTL+.

Eine kostenlose Alternative bietet das ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt die Begegnung live im Free-TV. Zusätzlich stellt der Sender auf sportstudio.de einen kostenlosen Livestream bereit.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht

Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen Datum 27. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Livestream sportstudio.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde