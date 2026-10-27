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Filip Knopp
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Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Borussia Dortmund - Werder Bremen
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Borussia Dortmund geht als Favorit in das DFB-Pokal-Duell mit Werder Bremen. Doch die Grün-Weißen wollen dem BVB den Weg ins Achtelfinale versperren und selbst die nächste Runde erreichen. Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, erklärt GOAL.

Wochen mit einem 2:2 - nun steht das Wiedersehen bereits an. Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal hat den beiden Klubs ein direktes Aufeinandertreffen beschert, bei dem es diesmal um den Einzug ins Achtelfinale geht.

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Gespielt wird erneut im Signal Iduna Park. Der BVB genießt damit Heimrecht und möchte vor eigenem Publikum den nächsten Schritt im Pokal machen. Am heutigen Dienstag rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Wo wird das Pokalduell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Für die Live-Übertragung des Pokalduells zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen mehrere Wege offen. Das Aufeinandertreffen wird sowohl im Free-TV als auch bei kostenpflichtigen Anbietern in voller Länge gezeigt.

Die umfassendste Abdeckung des DFB-Pokals bietet Sky: Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel alternativ über Sky Go oder WOW im Livestream verfolgen.

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Auch RTL ist inzwischen bei den Pokalübertragungen vertreten, nachdem der Kölner Sender Sky im Sommer übernommen hat. Dortmund gegen Bremen läuft dort allerdings nicht im Free-TV, sondern im kostenpflichtigen Streamingangebot RTL+.

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Eine kostenlose Alternative bietet das ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt die Begegnung live im Free-TV. Zusätzlich stellt der Sender auf sportstudio.de einen kostenlosen Livestream bereit.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht

Spiel

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Datum

27. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im kostenlosen Livestream

sportstudio.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde

Termin

Begegnung

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

SV Elversberg – SV Darmstadt 98

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

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