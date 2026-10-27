Wochen mit einem 2:2 - nun steht das Wiedersehen bereits an. Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal hat den beiden Klubs ein direktes Aufeinandertreffen beschert, bei dem es diesmal um den Einzug ins Achtelfinale geht.
Gespielt wird erneut im Signal Iduna Park. Der BVB genießt damit Heimrecht und möchte vor eigenem Publikum den nächsten Schritt im Pokal machen. Am heutigen Dienstag rollt der Ball ab 20.45 Uhr.
Wo wird das Pokalduell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
Für die Live-Übertragung des Pokalduells zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen mehrere Wege offen. Das Aufeinandertreffen wird sowohl im Free-TV als auch bei kostenpflichtigen Anbietern in voller Länge gezeigt.
Die umfassendste Abdeckung des DFB-Pokals bietet Sky: Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel alternativ über Sky Go oder WOW im Livestream verfolgen.
Auch RTL ist inzwischen bei den Pokalübertragungen vertreten, nachdem der Kölner Sender Sky im Sommer übernommen hat. Dortmund gegen Bremen läuft dort allerdings nicht im Free-TV, sondern im kostenpflichtigen Streamingangebot RTL+.
Eine kostenlose Alternative bietet das ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt die Begegnung live im Free-TV. Zusätzlich stellt der Sender auf sportstudio.de einen kostenlosen Livestream bereit.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht
Spiel
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Datum
27. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
ZDF
Übertragung im kostenlosen Livestream
sportstudio.de
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW / RTL+
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde
Termin
Begegnung
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II – Hertha BSC
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Magdeburg