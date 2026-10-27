Zwei Bundesligisten kämpfen in der zweiten Runde des DFB-Pokals um den Einzug ins Achtelfinale: Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin zum direkten Duell.
Gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion, wo die Kölner dank des Heimrechts auf die Unterstützung ihrer Fans setzen können. Am heutigen Dienstag rollt der Ball ab 20.45 Uhr.
FC Köln gegen Union Berlin live im TV und Livestream: GOAL sagt, wo das Pokalspiel übertragen wird.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
Auch in dieser Runde des DFB-Pokals werden einige Begegnungen kostenlos im Free-TV übertragen. Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin zählt allerdings nicht dazu.
Stattdessen zeigt die ARD das Spiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Magdeburg, während das ZDF Borussia Dortmund gegen Werder Bremen ins Programm nimmt. Bei RTL läuft die Partie zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.
Wer Köln gegen Union Berlin live verfolgen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang. Sky überträgt als Rechteinhaber sämtliche Begegnungen des Wettbewerbs und zeigt auch das Aufeinandertreffen im Rhein-Energie-Stadion in voller Länge. Online ist die Übertragung über Sky Go und WOW verfügbar.
Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst sind ebenfalls ausgewählte Pokalpartien zu sehen, darunter das Duell zwischen den Kölnern und Union Berlin.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht
Spiel
1. FC Köln - Union Berlin
Datum
27. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Rhein-Energie-Stadion, Köln
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW / RTL+
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde
Termin
Begegnung
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II – Hertha BSC
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Magdeburg