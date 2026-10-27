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Filip Knopp
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Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

1. FC Köln - Union Berlin
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Im DFB-Pokal treffen der 1. FC Köln und Union Berlin aufeinander. Welchem Team gelingt der Sprung ins Achtelfinale? Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

Zwei Bundesligisten kämpfen in der zweiten Runde des DFB-Pokals um den Einzug ins Achtelfinale: Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin zum direkten Duell.

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Gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion, wo die Kölner dank des Heimrechts auf die Unterstützung ihrer Fans setzen können. Am heutigen Dienstag rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

FC Köln gegen Union Berlin live im TV und Livestream: GOAL sagt, wo das Pokalspiel übertragen wird.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Auch in dieser Runde des DFB-Pokals werden einige Begegnungen kostenlos im Free-TV übertragen. Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin zählt allerdings nicht dazu.

Stattdessen zeigt die ARD das Spiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Magdeburg, während das ZDF Borussia Dortmund gegen Werder Bremen ins Programm nimmt. Bei RTL läuft die Partie zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.

Wer Köln gegen Union Berlin live verfolgen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang. Sky überträgt als Rechteinhaber sämtliche Begegnungen des Wettbewerbs und zeigt auch das Aufeinandertreffen im Rhein-Energie-Stadion in voller Länge. Online ist die Übertragung über Sky Go und WOW verfügbar.

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Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst sind ebenfalls ausgewählte Pokalpartien zu sehen, darunter das Duell zwischen den Kölnern und Union Berlin.

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Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht

Spiel

1. FC Köln - Union Berlin

Datum

27. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Union Berlin im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde

Termin

Begegnung

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

SV Elversberg – SV Darmstadt 98

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

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