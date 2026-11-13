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SG Dynamo Dresden v FC Schalke 04 - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) vs. Dukla Prag heute im Live Stream und im Free TV?

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden
Dukla Prag
Druha Liga

Am heutigen Freitag bestreitet Dynamo Dresden ein Testspiel gegen FK Dukla Prag. Doch wo wird die Partie live im TV und Livestream übertragen? Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Dynamo Dresden trifft am heutigen Freitag (13. November) um 13 Uhr auf den tschechischen Zweitligisten FK Dukla Prag. Ausgetragen wird die Testpartie auf dem Trainingsgelände der SGD, der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie. Die Spielzeit beträgt zweimal 60 Minuten.

Ob und wie Ihr das Testspiel von Dynamo Dresden live sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) vs. Dukla Prag heute im Live Stream und im Free TV?

Auch wenn das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, müsst Ihr nicht auf Live-Bilder verzichten. Eine Übertragung im Free-TV oder bei bekannten Pay-TV-Sendern wie Sky und DAZN ist allerdings nicht vorgesehen.

Stattdessen übernimmt Dynamo Dresden die Übertragung selbst. Auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal DynamoTV könnt Ihr die Partie im kostenlosen Livestream verfolgen. Hier werdet Ihr fündig.

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Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) vs. Dukla Prag heute im Live Stream und im Free TV? Die wichtigsten Infos

Begegnung

Dynamo Dresden vs. Dukla Prag

Wettbewerb

Testspiel

Datum und Anpfiff

13. November, 13 Uhr

Ort

AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, Dresden

Übertragung

YouTube DynamoTV

Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) vs. Dukla Prag heute im Live Stream und im Free TV? Aktuelle Form und Tabelle der 2. Bundesliga

Für Dynamo Dresden steht auch in dieser Spielzeit vor allem der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga im Mittelpunkt. Zuletzt feierte die SGD einen wichtigen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Greuther Fürth. Davor musste sich Dresden Hannover 96 mit 1:2 geschlagen geben, sorgte im DFB-Pokal mit dem Erfolg gegen den FC Schalke 04 allerdings für eine Überraschung.

Als Tabellen-15. verabschiedete sich Dynamo somit in die Länderspielpause. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation in der 2. Bundesliga ist am nächsten Spieltag jedoch vieles möglich: Die Sachsen könnten mit einem Sieg mehrere Plätze gutmachen, bei einer Niederlage aber ebenso auf einen Abstiegsrang abrutschen.

  • Die Tabelle der 2. Bundesliga:

Platz

Mannschaft

Spiele

Tore

Diff.

Punkte

1

Hertha BSC

9

20:8

+12

25

2

1. FC Nürnberg

9

21:12

+9

18

3

1. FC Kaiserslautern

9

9:4

+5

18

4

VfL Wolfsburg

9

15:11

+4

16

5

1. FC Magdeburg

9

20:13

+7

16

6

1. FC Heidenheim

9

14:11

+3

15

7

FC St. Pauli

9

11:9

+2

12

8

VfL Osnabrück

9

12:11

+1

11

9

Arminia Bielefeld

9

11:11

0

11

10

Eintracht Braunschweig

9

15:15

0

10

11

Energie Cottbus

9

17:18

-1

10

12

SpVgg Greuther Fürth

9

12:16

-4

9

13

Holstein Kiel

9

10:14

-4

8

14

VfL Bochum

9

9:13

-4

8

15

Dynamo Dresden

9

9:14

-5

8

16

Hannover 96

9

8:14

-6

8

17

Karlsruher SC

9

10:19

-9

8

18

SV Darmstadt 98

9

6:18

-12

8

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