Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Deutschland gegen die Ukraine

Am Samstag kommt es zum Duell zwischen Deutschland und der Ukraine. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die UEFA geht in die nächste Runde: Am dritten Spieltag ist im Olympiastadion zu Kiew gegen die gefordert. Anstoß ist am Samstag (10. Oktober) um 20.45 Uhr - und Ihr könnt sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM dabei sein.

Nach zwei Unentschieden (1:1 gegen und die Anfang September) möchte die DFB-Elf ihre ersten drei Punkte in der Nations League einfahren und dadurch in der Tabelle an der Ukraine vorbeiziehen. Mit drei Punkten ist das Team von Andriy Shevchenko derzeit Zweiter.

Deutschland gegen die Ukraine: In diesem Artikel verraten wir Euch, wo die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erhaltet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekanntgegeben werden.

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Daten zur Nations League

Duell Ukraine - Deutschland Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Kiew (Ukraine) Wettbwerb UEFA Nations League, 3. Spieltag

Fußball heute live im TV sehen - so wird Deutschland gegen die Ukraine übertragen

Für alle, die sich auf eine Übertragung der Nations League im TV gefreut haben, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Ukraine wird am Samstag im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Fußball heute live im Free-TV: Deutschland gegen die Ukraine kostenlos bei der ARD sehen

Nachdem im September das ZDF für die Übertragung der deutschen Spiele in der Nations League zuständig war, werden die kommenden beiden Begegnungen in der ARD übertragen. Bei RTL, das zuletzt das Testspiel gegen die gezeigt hatte, bleiben die Bildschirme schwarz.

Bereits um 20.15 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt die ARD mit den Vorberichten. An der Seite von Moderator Alexander Bommes ist heute übrigens Bastian Schweinsteiger im Einsatz, der im Oktober vergangenen Jahres sein Karriereende bekanntgegeben hatte.

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentator: Florian Naß

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Deutschland gegen die Ukraine

Mit einem LIVE-STREAM habt Ihr die Möglichkeit, TV-Inhalte auch von unterwegs zu streamen. Das bedeutet, selbst wenn Ihr am Abend schon verabredet seid, könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Ukraine trotzdem live sehen.

Fußball heute im LIVE-STREAM: ARD zeigt / überträgt Deutschland gegen die Ukraine online

Auch im Internet sollte die ARD Eure erste Anlaufstelle für die UEFA Nations League sein, denn: Das Erste zeigt / überträgt die nächsten beiden Spiele des DFB-Teams auch kostenlos im LIVE-STREAM in seiner Mediathek. Um darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung.

Ansonsten unterscheidet sich die Übertragung im LIVE-STREAM nicht von der im TV: Auch im Internet geht der öffentlich-rechtliche Sender um 20.15 Uhr auf Sendung. Als Moderatoren begrüßen Euch Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger, am Mikrofon ist Florian Naß zu hören.

Heute nicht mehr auf dem Platz gegen die Ukraine sondern im @Sportschau-Studio. Seid dabei ⚽ #NationsLeague #UKRGER

Fußball heute live:Deutschland gegen die Ukraine: Gibt es Alternativen zum LIVE-STREAM der ARD?

Die Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen Deutschland und der Ukraine liegen an diesem Samstag ausschließlich bei der ARD, somit wird das Duell weder im LIVE-STREAM auf zdf.de noch bei RTL Now übertragen.

Das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket schauen? Das ist ebenfalls nicht möglich. Auch der Pay-TV-Sender Sky darf das Duell zwischen Deutschland und der Ukraine nicht im LIVE-STREAM zeigen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Ukraine heute live? Alle Infos zur Übertragung der Nations League

Deutschland gegen die Ukraine live ... im Free-TV bei ... ARD im LIVE-STREAM bei ... ARD-Mediathek im LIVE-TICKER bei ... Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen von Deutschland und der Ukraine

Das ist die Aufstellung der Ukraine:

Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Malinovskyi, Sydorchuk - Kovalenko, Yarmolenko, Yaremchuk - Tsygankov

Bei der Ukraine sind es 6 Wechsel im Vergleich zum 1-7 in : Nur Georgiy Bushchan, Illia Zabarnyi, Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovskyi und Vitaliy Mykolenko standen auch bei der herben Packung in der Anfangself.

7 der 11 Ukrainer spielen in der heimischen Liga - hinzu kommen Malinovskiy von Atalanta, Sobol vom , Yaremchuk von Gent und Yarmolenko von .

Der erst 18-jährige Ilya Zabarnyi gab beim 1-7 in Frankreich sein Debüt für die Ukraine. Er erhielt erst im Sommer 2020 einen Profivertrag bei (7 Pflichtspiele).



Deutschland setzt zu Beginn auf folgende Aufstellung:

Neuer - Ginter, Rüdiger, Süle - Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg - Goretzka - Gnabry, Draxler

9 Wechsel beim DFB-Team - aus der Startelf beim 3-3 gegen die Türkei sind lediglich Antonio Rüdiger und Julian Draxler übriggeblieben.

In der deutschen Startelf stehen 5 Bayern-Spieler, 2 Leipziger, 1 Gladbacher und 3 Legionäre (PSG, Chelsea, ).

Toni Kroos bestreitet heute sein 99. Länderspiel - mit 17 Treffern ist er auch der torgefährlichste Akteur im aktuellen Kader.

Manuel Neuer steht erstmals seit dem 4-0 gegen Belarus im November 2019 zwischen den Pfosten. Mit ihm im Tor spielte Deutschland in den vergangenen 3 Partien zu null - ohne ihn gelang das in diesem Zeitraum in keinem der 5 Spiele.

Unsere heutige Startelf! 🙌🏼🇩🇪



1 Neuer (C)

3 Halstenberg

4 Ginter

6 Kimmich

7 Draxler

8 Kroos

13 Klostermann

15 Süle

16 Rüdiger

18 Goretzka

20 Gnabry#UKRGER #DieMannschaft pic.twitter.com/jYKpb5fRfW — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 10, 2020

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der SID-Vorbericht zu Deutschland gegen die Ukraine

Andrej Schewtschenko hat nichts verlernt. Ballannahme mit rechts, schneller Pass mit links - das ukrainische Stürmeridol zeigt sich im Training der Nationalmannschaft ebenso leicht- wie beidfüßig. Ein Comeback des 44-Jährigen im Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) im Corona-Hotspot Kiew ist dennoch ausgeschlossen - dabei könnte ihn sein Land gut gebrauchen.

Schewtschenko, inzwischen Nationaltrainer, beklagt gleich 14 (!) Ausfälle, sechs Spieler wurden positiv auf Corona getestet. Kein Wunder: Die Ukraine verzeichnete am Donnerstag mit 5545 Fällen ein neues Rekordhoch, die 100 beklagten Toten sind ein trauriger Tiefpunkt.

Dennoch sollen bis zu 21.000 Zuschauer ins Kiewer Olympiastadion, die Preise sind bei umgerechnet 4,50 bis 30 Euro moderat. "In dieser schwierigen Situation brauchen wir die Unterstützung der Fans", sagte Schewtschenko ungerührt. Dabei spricht selbst der Verband von einer "Notlage". "Schewa" nannte die Umstände angesichts der riesigen Personalnot "sehr kompliziert" und betonte: "Wir müssen da irgendwie rauskommen." Nur wie?

Junge Spieler hochzuziehen, ist nur teilweise eine Alternative - auch die U21 der Ukraine beklagt mehrere Corona-Fälle. In der Not warf Schewtschenko am Mittwoch in Paris gegen Weltmeister Frankreich gleich fünf Debütanten ins Feuer - und wurde beim 1:7 mit der höchsten Pleite der ukrainischen Länderspielgeschichte bestraft (bisher 0:4). Der Coach berichtete danach blass, seiner Mannschaft sei es aktuell "unmöglich", mit Klasse-Gegnern wie Frankreich mitzuhalten. Gilt das auch für Deutschland?

"Wir sind keine absolute Topmannschaft", sagte Schewtschenko, "aber in bester Form haben wir einiges drauf." Doch davon kann derzeit wegen der vielen Ausfälle keine Rede sein. Stars wie Alexander Sintschenko ( ) oder Jewgeni Konopljanka ( ) fehlen verletzt. Mit Abwehrspieler Mykola Matwijenko und Stürmer Junior Moraes wurden nun zwei weitere Profis positiv getestet. Das Duo spielt bei Meister Donezk, der in seinem Team neun und im Stab neun weitere Corona-Fälle beklagt.

Drei Donezk-Profis (Viktor Kowalenko, Romero Marlos und Walerij Bondar) erhielten nach negativen Tests kurzfristig dennoch grünes Licht für Samstag. Stammtorwart Andrej Pjatow, seine beiden Stellvertreter und Mittelfeld-Chef Taras Stepanenko sind dagegen schon länger infiziert und fallen aus. Weil nicht wieder wie in Paris Assistenzcoach Alexander Schowkowski als Ersatztorwart auf der Bank sitzen soll, nominierte Schewtschenko seinen Namensvetter Mykyta Schewtschenko (Zorya Lugansk) nach.

Für die Ukraine ist all dies ein Rückfall, die Gelb-Blauen wähnten sich im Aufwind. Die EM-Quali schlossen sie als Gruppensieger vor Titelverteidiger ab, gegen den sie vier Punkte holten (0:0/2:1). Die Ukraine ist zu Hause seit drei Jahren ungeschlagen, nach dem Aufstieg in der Nations League gab es im September ein viel beachtetes 2:1 gegen die Schweiz. Doch schon das folgende 0:4 in Madrid gegen Spanien offenbarte große Mängel.

Ob Kapitän Andrej Jarmolenko und Co. diese gegen Deutschland abstellen können? "Wir kämpfen mit vielen Problemen", gab Schewtschenko zu bedenken, "der ukrainische Fußball schlägt sich aber beachtlich."

