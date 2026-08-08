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Deutschland 2 Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga?

VfL Wolfsburg - Kaiserslautern
VfL Wolfsburg
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga

Das erste Samstagabend-Topspiel der neuen Zweitliga-Saison steht an: Der VfL Wolfsburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Doch wo wird die Partie live im TV und Livestream übertragen – bei Sky, SAT.1 oder RTL? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Die Sommerpause ist vorbei – und die 2. Bundesliga zurück! Nach dem Saisonauftakt am Freitag steht am Samstagabend direkt das erste Topspiel der neuen Spielzeit auf dem Programm.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg empfängt den traditionsreichen 1. FC Kaiserslautern, der Anstoß in der Volkswagen Arena erfolgt um 20.30 Uhr.

Wer das Duell nicht live im Stadion verfolgen kann, muss dennoch nichts verpassen. GOAL erklärt, welcher Sender das Abendspiel im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga?

Für das erste Samstagabendspiel der neuen Zweitliga-Saison stehen den Fußballfans gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV live übertragen.

Sky zeigt die Partie wie gewohnt in voller Länge. Der Bezahlsender besitzt die Rechte an sämtlichen Spielen der 2. Bundesliga und hat damit selbstverständlich auch dieses Topspiel im Programm.

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Wer lieber frei empfangbar einschaltet, wird ebenfalls fündig: RTL überträgt die Begegnung live und parallel dazu ist das gleiche Signal auch bei RTL-Schwestersender NITRO zu sehen.

Spiel

VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern

Datum

8. August 2026

Anstoß

20.30 Uhr

Ort

Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung live im Free-TV

RTL / NITRO

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky eröffnet die Übertragung zum Samstagabendspiel bereits um 19.30 Uhr. Eine Stunde lang werden die Zuschauer mit Analysen, Hintergründen und den wichtigsten Informationen auf das Duell zwischen Wolfsburg und Kaiserslautern vorbereitet, ehe der Ball um 20.30 Uhr rollt. Marco Hagemann begleitet die Partie anschließend als Kommentator.

Auch unterwegs muss niemand auf das Spiel verzichten. Der Livestream ist über Sky Go sowie den Streamingdienst WOW verfügbar. Beide Angebote setzen ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

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Fußball heute live: VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern bei Sky

Übertragungsbeginn

19.30 Uhr

Moderation

Anna Kraft und Laura Wontorra

Experte

Felix Kroos

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei RTL

RTL und NITRO steigen um 20.15 Uhr in die Übertragung ein und stimmen die Zuschauer damit eine Viertelstunde vor dem Anpfiff auf das Topspiel ein.

Seit der Übernahme von Sky durch RTL im Sommer wird die Samstagabend-Partie gemeinsam produziert. Deshalb greifen beide Sender auf dieselbe Live-Crew zurück. Marco Hagemann kommentiert die Begegnung, Anna Kraft und Laura Wontorra begleiten den Abend als Moderatorinnen, während Felix Kroos das Geschehen als Experte einordnet. Der wesentliche Unterschied zwischen Sky sowie RTL/NITRO liegt damit lediglich im Zeitpunkt des Übertragungsbeginns.

Wer die Partie im Livestream verfolgen möchte, kann dies außerdem über RTL+ tun. Für den Streamingdienst ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Fußball heute live: VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern bei RTL

Übertragungsbeginn

20.15 Uhr

Moderation

Anna Kraft und Laura Wontorra

Experte

Felix Kroos

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga? - Duelle am 1. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 7. August, 20.30 Uhr

VfL Bochum - Hertha BSC

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

Karlsruher SC - Arminia Bielefeld

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

Samstag, 8. August, 20.30 Uhr

VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

1. FC St. Pauli - Greuther Fürth

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

Energie Cottbus - Hannover 96

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