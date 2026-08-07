Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoVfL Bochum
Vonovia Ruhrstadion
team-logoHertha BSC
Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga?

VfL Bochum - Hertha BSC
VfL Bochum
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

Mit dem Duell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC startet die 2. Bundesliga in die Saison 2026/27. Doch wo wird das Eröffnungsspiel live im TV und Livestream übertragen – bei Sky, SAT.1 oder RTL? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Endlich rollt der Ball wieder! Rund drei Monate nach dem Ende der Saison 2025/26 startet heute die neue Spielzeit der 2. Bundesliga. Den Auftakt bestreiten mit dem VfL Bochum und Hertha BSC gleich zwei Traditionsklubs, die ab 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion aufeinandertreffen.

Beide Vereine zählen zumindest auf dem Papier zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten und wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. Doch wer setzt direkt ein erstes Ausrufezeichen – oder werden die Punkte zum Auftakt geteilt?

Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans allerdings noch eine andere Frage: Wo wird das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream übertragen? Hier gibt es alle Informationen.

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga?

Wer den Auftakt der neuen Zweitliga-Saison live verfolgen möchte, hat am Freitagabend gleich zwei Möglichkeiten. Das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen.

Sky zeigt die Partie live in voller Länge. Parallel dazu ist das Duell auch bei SAT.1 frei empfangbar zu sehen, sodass Fußballfans zum Start der neuen Saison die Wahl zwischen zwei TV-Sendern haben.

Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig crest
Braunschweig
EBS
VfL Bochum crest
VfL Bochum
BOC
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Spiel

VfL Bochum - Hertha BSC

Datum

7. August 2026

Anstoß

20.30 Uhr

Ort

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Übertragung live im Free-TV

SAT.1

Übertragung im kostenlosen Livestream

ran.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky eröffnet seine Berichterstattung zum Zweitliga-Auftakt bereits um 19.30 Uhr und begleitet die Zuschauer damit eine Stunde lang bis zum Anpfiff. Hansi Küpper kommentiert die Partie anschließend live aus dem Vonovia-Ruhrstadion.

Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel auch unterwegs verfolgen. Dafür stehen die Streamingdienste Sky Go und WOW zur Verfügung. Für beide Angebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen!

Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei Sky

Übertragungsbeginn

19:30 Uhr

Moderation

?

Experte

?

Kommentator

Hansi Küpper

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei SAT.1

Auch SAT.1 stimmt seine Zuschauer schon vor dem Anpfiff auf den Saisonauftakt ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.50 Uhr und läuft damit 40 Minuten vor dem ersten Pfiff an.

Andrea Kaiser und Matthias Killing begleiten durch den Abend, während Markus Babbel das Geschehen als Experte einordnet. Den Live-Kommentar aus dem Vonovia-Ruhrstadion übernimmt Jonas Friedrich.

Neben der Übertragung im Free-TV bietet SAT.1 die Partie auch kostenlos im Livestream an. Abrufbar ist das Programm über ran.de sowie Joyn.

Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei SAT.1

Übertragungsbeginn

19:50 Uhr

Moderation

Andrea Kaiser, Mathias Killing

Experte

Markus Babbel

Kommentator

Jonas Friedrich

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Duelle am 1. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 7. August, 20.30 Uhr

VfL Bochum - Hertha BSC

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

Karlsruher SC - Arminia Bielefeld

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

Samstag, 8. August, 20.30 Uhr

VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

1. FC St. Pauli - Greuther Fürth

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden

Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr

Energie Cottbus - Hannover 96

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen