Endlich rollt der Ball wieder! Rund drei Monate nach dem Ende der Saison 2025/26 startet heute die neue Spielzeit der 2. Bundesliga. Den Auftakt bestreiten mit dem VfL Bochum und Hertha BSC gleich zwei Traditionsklubs, die ab 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion aufeinandertreffen.
Beide Vereine zählen zumindest auf dem Papier zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten und wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. Doch wer setzt direkt ein erstes Ausrufezeichen – oder werden die Punkte zum Auftakt geteilt?
Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans allerdings noch eine andere Frage: Wo wird das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream übertragen? Hier gibt es alle Informationen.
Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga?
Wer den Auftakt der neuen Zweitliga-Saison live verfolgen möchte, hat am Freitagabend gleich zwei Möglichkeiten. Das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen.
Sky zeigt die Partie live in voller Länge. Parallel dazu ist das Duell auch bei SAT.1 frei empfangbar zu sehen, sodass Fußballfans zum Start der neuen Saison die Wahl zwischen zwei TV-Sendern haben.
Spiel
VfL Bochum - Hertha BSC
Datum
7. August 2026
Anstoß
20.30 Uhr
Ort
Vonovia-Ruhrstadion, Bochum
Übertragung live im Free-TV
SAT.1
Übertragung im kostenlosen Livestream
ran.de
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Sky eröffnet seine Berichterstattung zum Zweitliga-Auftakt bereits um 19.30 Uhr und begleitet die Zuschauer damit eine Stunde lang bis zum Anpfiff. Hansi Küpper kommentiert die Partie anschließend live aus dem Vonovia-Ruhrstadion.
Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel auch unterwegs verfolgen. Dafür stehen die Streamingdienste Sky Go und WOW zur Verfügung. Für beide Angebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei Sky
Übertragungsbeginn
19:30 Uhr
Moderation
?
Experte
?
Kommentator
Hansi Küpper
Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei SAT.1
Auch SAT.1 stimmt seine Zuschauer schon vor dem Anpfiff auf den Saisonauftakt ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.50 Uhr und läuft damit 40 Minuten vor dem ersten Pfiff an.
Andrea Kaiser und Matthias Killing begleiten durch den Abend, während Markus Babbel das Geschehen als Experte einordnet. Den Live-Kommentar aus dem Vonovia-Ruhrstadion übernimmt Jonas Friedrich.
Neben der Übertragung im Free-TV bietet SAT.1 die Partie auch kostenlos im Livestream an. Abrufbar ist das Programm über ran.de sowie Joyn.
Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei SAT.1
Übertragungsbeginn
19:50 Uhr
Moderation
Andrea Kaiser, Mathias Killing
Experte
Markus Babbel
Kommentator
Jonas Friedrich
Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Duelle am 1. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 7. August, 20.30 Uhr
VfL Bochum - Hertha BSC
Samstag, 8. August, 13.00 Uhr
1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück
Samstag, 8. August, 13.00 Uhr
SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel
Samstag, 8. August, 13.00 Uhr
Karlsruher SC - Arminia Bielefeld
Samstag, 8. August, 13.00 Uhr
1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig
Samstag, 8. August, 20.30 Uhr
VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern
Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr
1. FC St. Pauli - Greuther Fürth
Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr
1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden
Sonntag, 9. August, 13.30 Uhr
Energie Cottbus - Hannover 96