Endlich rollt der Ball wieder! Rund drei Monate nach dem Ende der Saison 2025/26 startet heute die neue Spielzeit der 2. Bundesliga. Den Auftakt bestreiten mit dem VfL Bochum und Hertha BSC gleich zwei Traditionsklubs, die ab 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion aufeinandertreffen.

Beide Vereine zählen zumindest auf dem Papier zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten und wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. Doch wer setzt direkt ein erstes Ausrufezeichen – oder werden die Punkte zum Auftakt geteilt?

Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans allerdings noch eine andere Frage: Wo wird das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream übertragen? Hier gibt es alle Informationen.

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga?

Wer den Auftakt der neuen Zweitliga-Saison live verfolgen möchte, hat am Freitagabend gleich zwei Möglichkeiten. Das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen.

Sky zeigt die Partie live in voller Länge. Parallel dazu ist das Duell auch bei SAT.1 frei empfangbar zu sehen, sodass Fußballfans zum Start der neuen Saison die Wahl zwischen zwei TV-Sendern haben.

Spiel VfL Bochum - Hertha BSC Datum 7. August 2026 Anstoß 20.30 Uhr Ort Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung live im Free-TV SAT.1 Übertragung im kostenlosen Livestream ran.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky eröffnet seine Berichterstattung zum Zweitliga-Auftakt bereits um 19.30 Uhr und begleitet die Zuschauer damit eine Stunde lang bis zum Anpfiff. Hansi Küpper kommentiert die Partie anschließend live aus dem Vonovia-Ruhrstadion.

Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Spiel auch unterwegs verfolgen. Dafür stehen die Streamingdienste Sky Go und WOW zur Verfügung. Für beide Angebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei Sky

Übertragungsbeginn 19:30 Uhr Moderation ? Experte ? Kommentator Hansi Küpper

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei SAT.1

Auch SAT.1 stimmt seine Zuschauer schon vor dem Anpfiff auf den Saisonauftakt ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.50 Uhr und läuft damit 40 Minuten vor dem ersten Pfiff an.

Andrea Kaiser und Matthias Killing begleiten durch den Abend, während Markus Babbel das Geschehen als Experte einordnet. Den Live-Kommentar aus dem Vonovia-Ruhrstadion übernimmt Jonas Friedrich.

Neben der Übertragung im Free-TV bietet SAT.1 die Partie auch kostenlos im Livestream an. Abrufbar ist das Programm über ran.de sowie Joyn.

Fußball heute live: VfL Bochum vs. Hertha BSC bei SAT.1

Übertragungsbeginn 19:50 Uhr Moderation Andrea Kaiser, Mathias Killing Experte Markus Babbel Kommentator Jonas Friedrich

Fußball heute live: SAT.1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga? - Duelle am 1. Spieltag