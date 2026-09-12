Am Millerntor kommt es am 5. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zweier ehemaliger Bundesligisten. Der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg stehen sich am heutigen Samstagabend gegenüber, der Anpfiff in Hamburg erfolgt um 20.30 Uhr.

Die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. St. Pauli wartet nach vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg und hat bislang drei Unentschieden sowie eine Niederlage gesammelt. Wolfsburg präsentiert sich dagegen deutlich erfolgreicher und belegt nach zwei Siegen und zwei Remis aktuell den vierten Tabellenplatz.

Wer holt sich diesmal die Punkte? Und wo läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream?GOALliefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

St. Pauli gegen Wolfsburg ist heute bei gleich zwei Sendern live zu sehen. Neben Sky zeigt auch RTL das Topspiel des 5. Spieltags der 2. Bundesliga.

Sky als Rechteinhaber der zweiten Liga überträgt die Begegnung wie gewohnt über die komplette Spielzeit. Wer kein Pay-TV-Abonnement besitzt, muss deshalb trotzdem nicht auf das Duell verzichten: RTL hat St. Pauli gegen Wolfsburg ebenfalls im Programm und bietet die Partie kostenlos im Free-TV an.

Spiel FC St. Pauli - VfL Wolfsburg Datum 12. September 2026 Anstoß 20.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion, Hamburg Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+ Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live und über die gesamte Spielzeit. Bereits vor dem Anpfiff geht der Pay-TV-Sender mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung und stimmt auf das Topspiel des 5. Spieltags ein.

Wer das Duell nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option. Über Sky Go können Abonnenten die Partie im Livestream schauen und sind damit auch unterwegs dabei. Zusätzlich bietet WOW die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen.

Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei Sky

Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderation Anna Kraft Experte Patrick Helmes Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei RTL

Wer St. Pauli gegen Wolfsburg ohne Pay-TV verfolgen möchte, ist bei RTL richtig. Der Sender zeigt das Topspiel heute kostenlos im Free-TV, sodass kein Sky-Abonnement benötigt wird.

Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Über den Streamingdienst lässt sich die Partie ebenfalls live im Internet verfolgen, dafür ist allerdings ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Bei der Übertragung setzen RTL und Sky auf dieselbe Besetzung. Seit der Übernahme von Sky durch RTL gibt es zwischen beiden Sendern auch beim Zweitliga-Programm keine Unterschiede in der Live-Crew.

Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei RTL

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderation Anna Kraft Experte Patrick Helmes Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Duelle am 5. Spieltag