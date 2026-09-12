Am Millerntor kommt es am 5. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zweier ehemaliger Bundesligisten. Der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg stehen sich am heutigen Samstagabend gegenüber, der Anpfiff in Hamburg erfolgt um 20.30 Uhr.
Die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. St. Pauli wartet nach vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg und hat bislang drei Unentschieden sowie eine Niederlage gesammelt. Wolfsburg präsentiert sich dagegen deutlich erfolgreicher und belegt nach zwei Siegen und zwei Remis aktuell den vierten Tabellenplatz.
Wer holt sich diesmal die Punkte? Und wo läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream?GOALliefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.
Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?
St. Pauli gegen Wolfsburg ist heute bei gleich zwei Sendern live zu sehen. Neben Sky zeigt auch RTL das Topspiel des 5. Spieltags der 2. Bundesliga.
Sky als Rechteinhaber der zweiten Liga überträgt die Begegnung wie gewohnt über die komplette Spielzeit. Wer kein Pay-TV-Abonnement besitzt, muss deshalb trotzdem nicht auf das Duell verzichten: RTL hat St. Pauli gegen Wolfsburg ebenfalls im Programm und bietet die Partie kostenlos im Free-TV an.
Spiel
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg
Datum
12. September 2026
Anstoß
20.30 Uhr
Ort
Millerntor-Stadion, Hamburg
Übertragung live im Free-TV
RTL
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
RTL+
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Bei Sky läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live und über die gesamte Spielzeit. Bereits vor dem Anpfiff geht der Pay-TV-Sender mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung und stimmt auf das Topspiel des 5. Spieltags ein.
Wer das Duell nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option. Über Sky Go können Abonnenten die Partie im Livestream schauen und sind damit auch unterwegs dabei. Zusätzlich bietet WOW die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen.
Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei Sky
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderation
Anna Kraft
Experte
Patrick Helmes
Kommentator
Marco Hagemann
Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei RTL
Wer St. Pauli gegen Wolfsburg ohne Pay-TV verfolgen möchte, ist bei RTL richtig. Der Sender zeigt das Topspiel heute kostenlos im Free-TV, sodass kein Sky-Abonnement benötigt wird.
Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Über den Streamingdienst lässt sich die Partie ebenfalls live im Internet verfolgen, dafür ist allerdings ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Bei der Übertragung setzen RTL und Sky auf dieselbe Besetzung. Seit der Übernahme von Sky durch RTL gibt es zwischen beiden Sendern auch beim Zweitliga-Programm keine Unterschiede in der Live-Crew.
Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei RTL
Übertragungsstart
20:15 Uhr
Moderation
Anna Kraft
Experte
Patrick Helmes
Kommentator
Marco Hagemann
Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Duelle am 5. Spieltag
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Fr., 11.09.2026
18:30 Uhr
SV Darmstadt 98 – Arminia Bielefeld
Fr., 11.09.2026
18:30 Uhr
1. FC Nürnberg – Hannover 96
Sa., 12.09.2026
13:00 Uhr
Eintracht Braunschweig – Dynamo Dresden
Sa., 12.09.2026
13:00 Uhr
VfL Bochum – SpVgg Greuther Fürth
Sa., 12.09.2026
13:00 Uhr
1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern
Sa., 12.09.2026
20:30 Uhr
FC St. Pauli – VfL Wolfsburg
So., 13.09.2026
13:30 Uhr
Karlsruher SC – Energie Cottbus
So., 13.09.2026
13:30 Uhr
1. FC Heidenheim – Holstein Kiel
So., 13.09.2026
13:30 Uhr
VfL Osnabrück – Hertha BSC