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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoSt. Pauli
Millerntor Stadion
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Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf RTL
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

St. Pauli - VfL Wolfsburg
St. Pauli
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

Der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg treffen am 5. Spieltag der 2. Bundesliga im Topspiel aufeinander. Doch läuft das Duell heute bei Sky oder RTL? GOAL verrät, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Am Millerntor kommt es am 5. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zweier ehemaliger Bundesligisten. Der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg stehen sich am heutigen Samstagabend gegenüber, der Anpfiff in Hamburg erfolgt um 20.30 Uhr.

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Die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. St. Pauli wartet nach vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg und hat bislang drei Unentschieden sowie eine Niederlage gesammelt. Wolfsburg präsentiert sich dagegen deutlich erfolgreicher und belegt nach zwei Siegen und zwei Remis aktuell den vierten Tabellenplatz.

Wer holt sich diesmal die Punkte? Und wo läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream?GOALliefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

St. Pauli gegen Wolfsburg ist heute bei gleich zwei Sendern live zu sehen. Neben Sky zeigt auch RTL das Topspiel des 5. Spieltags der 2. Bundesliga.

Sky als Rechteinhaber der zweiten Liga überträgt die Begegnung wie gewohnt über die komplette Spielzeit. Wer kein Pay-TV-Abonnement besitzt, muss deshalb trotzdem nicht auf das Duell verzichten: RTL hat St. Pauli gegen Wolfsburg ebenfalls im Programm und bietet die Partie kostenlos im Free-TV an.

Spiel

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg

Datum

12. September 2026

Anstoß

20.30 Uhr

Ort

Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky läuft St. Pauli gegen Wolfsburg heute live und über die gesamte Spielzeit. Bereits vor dem Anpfiff geht der Pay-TV-Sender mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung und stimmt auf das Topspiel des 5. Spieltags ein.

Wer das Duell nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option. Über Sky Go können Abonnenten die Partie im Livestream schauen und sind damit auch unterwegs dabei. Zusätzlich bietet WOW die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen.

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Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei Sky

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderation

Anna Kraft

Experte

Patrick Helmes

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei RTL

Wer St. Pauli gegen Wolfsburg ohne Pay-TV verfolgen möchte, ist bei RTL richtig. Der Sender zeigt das Topspiel heute kostenlos im Free-TV, sodass kein Sky-Abonnement benötigt wird.

Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Über den Streamingdienst lässt sich die Partie ebenfalls live im Internet verfolgen, dafür ist allerdings ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Bei der Übertragung setzen RTL und Sky auf dieselbe Besetzung. Seit der Übernahme von Sky durch RTL gibt es zwischen beiden Sendern auch beim Zweitliga-Programm keine Unterschiede in der Live-Crew.

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Fußball heute live: St. Pauli vs. VfL Wolfsburg bei RTL

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderation

Anna Kraft

Experte

Patrick Helmes

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für St. Pauli vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Duelle am 5. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Fr., 11.09.2026

18:30 Uhr

SV Darmstadt 98 – Arminia Bielefeld

Fr., 11.09.2026

18:30 Uhr

1. FC Nürnberg – Hannover 96

Sa., 12.09.2026

13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig – Dynamo Dresden

Sa., 12.09.2026

13:00 Uhr

VfL Bochum – SpVgg Greuther Fürth

Sa., 12.09.2026

13:00 Uhr

1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern

Sa., 12.09.2026

20:30 Uhr

FC St. Pauli – VfL Wolfsburg

So., 13.09.2026

13:30 Uhr

Karlsruher SC – Energie Cottbus

So., 13.09.2026

13:30 Uhr

1. FC Heidenheim – Holstein Kiel

So., 13.09.2026

13:30 Uhr

VfL Osnabrück – Hertha BSC

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