Für Dynamo Dresden und den VfL Bochum steht am heutigen Samstagabend das direkte Duell auf dem Programm. Im Rudolf-Harbig-Stadion geht es ab 20.30 Uhr zur Sache.

Doch wie lässt sich das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine live verfolgen? Wer nicht vor Ort dabei sein kann, bekommt von der Partie trotzdem nichts verpasst.

GOAL zeigt, wo Dynamo Dresden gegen Bochum heute im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?

Für die Übertragung von Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum stehen gleich zwei Sender bereit: Sky und NITRO, ein Schwestersender von RTL. Bei RTL selbst wird die Partie hingegen nicht ausgestrahlt.

Sky als Rechteinhaber der 2. Bundesliga zeigt sämtliche Begegnungen der Saison und hat entsprechend auch das Duell am 4. Spieltag im Programm. Beim Pay-TV-Sender ist die Partie live und in voller Länge zu sehen.

Eine Alternative zum klassischen Pay-TV bietet NITRO. Wer kein entsprechendes Abonnement besitzt, kann das Aufeinandertreffen dort kostenlos im Free-TV verfolgen.

Spiel Dynamo Dresden - VfL Bochum Datum 5. September 2026 Anstoß 20.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung live im Free-TV NITRO Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+ Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky wird Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute Abend live und in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Zweitliga-Duell am 4. Spieltag und stimmt mit einer Vorberichterstattung auf den Anpfiff ein.

Auch unterwegs muss niemand auf die Partie verzichten. Für Abonnenten stellt Sky Go einen Livestream zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich das Spiel auch über WOW streamen.

Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei Sky

Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderation Florian König Experte Simon Terodde Kommentator Cornelius Küpper

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO

Auch NITRO zeigt Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute live. Im Gegensatz zu Sky ist dafür kein kostenpflichtiges Pay-TV-Abonnement erforderlich, da die Partie beim Sender im Free-TV ausgestrahlt wird.

Wer das Zweitliga-Duell lieber im Internet verfolgen möchte, kann auf RTL+ zurückgreifen. Der Streamingdienst von RTL überträgt die Begegnung ebenfalls live, ist allerdings kostenpflichtig.

Bei der Besetzung gibt es zwischen Sky und NITRO derweil keinen Unterschied. Beide Sender greifen auf dieselbe Live-Crew zurück, sodass auch das übrige Zweitliga-Programm identisch ist. Grund dafür ist die Übernahme von Sky durch RTL.

Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei NITRO

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderation Florian König Experte Simon Terodde Kommentator Cornelius Küpper

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Duelle am 4. Spieltag