Für Dynamo Dresden und den VfL Bochum steht am heutigen Samstagabend das direkte Duell auf dem Programm. Im Rudolf-Harbig-Stadion geht es ab 20.30 Uhr zur Sache.
Doch wie lässt sich das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine live verfolgen? Wer nicht vor Ort dabei sein kann, bekommt von der Partie trotzdem nichts verpasst.
GOAL zeigt, wo Dynamo Dresden gegen Bochum heute im TV und Livestream übertragen wird.
Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?
Für die Übertragung von Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum stehen gleich zwei Sender bereit: Sky und NITRO, ein Schwestersender von RTL. Bei RTL selbst wird die Partie hingegen nicht ausgestrahlt.
Sky als Rechteinhaber der 2. Bundesliga zeigt sämtliche Begegnungen der Saison und hat entsprechend auch das Duell am 4. Spieltag im Programm. Beim Pay-TV-Sender ist die Partie live und in voller Länge zu sehen.
Eine Alternative zum klassischen Pay-TV bietet NITRO. Wer kein entsprechendes Abonnement besitzt, kann das Aufeinandertreffen dort kostenlos im Free-TV verfolgen.
Spiel
Dynamo Dresden - VfL Bochum
Datum
5. September 2026
Anstoß
20.30 Uhr
Ort
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
Übertragung live im Free-TV
NITRO
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
RTL+
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Bei Sky wird Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute Abend live und in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Zweitliga-Duell am 4. Spieltag und stimmt mit einer Vorberichterstattung auf den Anpfiff ein.
Auch unterwegs muss niemand auf die Partie verzichten. Für Abonnenten stellt Sky Go einen Livestream zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich das Spiel auch über WOW streamen.
Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei Sky
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderation
Florian König
Experte
Simon Terodde
Kommentator
Cornelius Küpper
Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO
Auch NITRO zeigt Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute live. Im Gegensatz zu Sky ist dafür kein kostenpflichtiges Pay-TV-Abonnement erforderlich, da die Partie beim Sender im Free-TV ausgestrahlt wird.
Wer das Zweitliga-Duell lieber im Internet verfolgen möchte, kann auf RTL+ zurückgreifen. Der Streamingdienst von RTL überträgt die Begegnung ebenfalls live, ist allerdings kostenpflichtig.
Bei der Besetzung gibt es zwischen Sky und NITRO derweil keinen Unterschied. Beide Sender greifen auf dieselbe Live-Crew zurück, sodass auch das übrige Zweitliga-Programm identisch ist. Grund dafür ist die Übernahme von Sky durch RTL.
Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei NITRO
Übertragungsstart
20:15 Uhr
Moderation
Florian König
Experte
Simon Terodde
Kommentator
Cornelius Küpper
Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Duelle am 4. Spieltag
Datum
Anpfiff
Begegnung
Freitag, 04.09.2026
18:30 Uhr
Arminia Bielefeld – FC St. Pauli
Freitag, 04.09.2026
18:30 Uhr
Hannover 96 – Karlsruher SC
Samstag, 05.09.2026
13:00 Uhr
1. FC Kaiserslautern – SV Darmstadt 98
Samstag, 05.09.2026
13:00 Uhr
Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg
Samstag, 05.09.2026
13:00 Uhr
VfL Wolfsburg – Energie Cottbus
Samstag, 05.09.2026
20:30 Uhr
Dynamo Dresden – VfL Bochum
Sonntag, 06.09.2026
13:30 Uhr
Hertha BSC – 1. FC Magdeburg
Sonntag, 06.09.2026
13:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim
Sonntag, 06.09.2026
13:30 Uhr
VfL Osnabrück – Eintracht Braunschweig