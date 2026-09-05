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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoVfL Bochum
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf NITRO
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?

Dynamo Dresden - VfL Bochum
Dynamo Dresden
VfL Bochum
Deutschland 2 Bundesliga

Am Samstagabend steht am 4. Spieltag der 2. Bundesliga das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum an. Doch wo läuft die Partie heute live im TV und Livestream – bei Sky oder RTL? GOAL verrät, wo das Aufeinandertreffen übertragen wird.

Für Dynamo Dresden und den VfL Bochum steht am heutigen Samstagabend das direkte Duell auf dem Programm. Im Rudolf-Harbig-Stadion geht es ab 20.30 Uhr zur Sache.

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Doch wie lässt sich das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine live verfolgen? Wer nicht vor Ort dabei sein kann, bekommt von der Partie trotzdem nichts verpasst.

GOAL zeigt, wo Dynamo Dresden gegen Bochum heute im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?

Für die Übertragung von Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum stehen gleich zwei Sender bereit: Sky und NITRO, ein Schwestersender von RTL. Bei RTL selbst wird die Partie hingegen nicht ausgestrahlt.

Sky als Rechteinhaber der 2. Bundesliga zeigt sämtliche Begegnungen der Saison und hat entsprechend auch das Duell am 4. Spieltag im Programm. Beim Pay-TV-Sender ist die Partie live und in voller Länge zu sehen.

Eine Alternative zum klassischen Pay-TV bietet NITRO. Wer kein entsprechendes Abonnement besitzt, kann das Aufeinandertreffen dort kostenlos im Free-TV verfolgen.

Spiel

Dynamo Dresden - VfL Bochum

Datum

5. September 2026

Anstoß

20.30 Uhr

Ort

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung live im Free-TV

NITRO

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky wird Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute Abend live und in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Zweitliga-Duell am 4. Spieltag und stimmt mit einer Vorberichterstattung auf den Anpfiff ein.

Auch unterwegs muss niemand auf die Partie verzichten. Für Abonnenten stellt Sky Go einen Livestream zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich das Spiel auch über WOW streamen.

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Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei Sky

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderation

Florian König

Experte

Simon Terodde

Kommentator

Cornelius Küpper

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO

Auch NITRO zeigt Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum heute live. Im Gegensatz zu Sky ist dafür kein kostenpflichtiges Pay-TV-Abonnement erforderlich, da die Partie beim Sender im Free-TV ausgestrahlt wird.

Wer das Zweitliga-Duell lieber im Internet verfolgen möchte, kann auf RTL+ zurückgreifen. Der Streamingdienst von RTL überträgt die Begegnung ebenfalls live, ist allerdings kostenpflichtig.

Bei der Besetzung gibt es zwischen Sky und NITRO derweil keinen Unterschied. Beide Sender greifen auf dieselbe Live-Crew zurück, sodass auch das übrige Zweitliga-Programm identisch ist. Grund dafür ist die Übernahme von Sky durch RTL.

Sport live sehenJetzt anmelden!

Fußball heute live: Dynamo Dresden vs. VfL Bochum bei NITRO

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderation

Florian König

Experte

Simon Terodde

Kommentator

Cornelius Küpper

Fußball heute live: RTL oder Sky für Dynamo Dresden (SGD) vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? - Duelle am 4. Spieltag

Datum

Anpfiff

Begegnung

Freitag, 04.09.2026

18:30 Uhr

Arminia Bielefeld – FC St. Pauli

Freitag, 04.09.2026

18:30 Uhr

Hannover 96 – Karlsruher SC

Samstag, 05.09.2026

13:00 Uhr

1. FC Kaiserslautern – SV Darmstadt 98

Samstag, 05.09.2026

13:00 Uhr

Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg

Samstag, 05.09.2026

13:00 Uhr

VfL Wolfsburg – Energie Cottbus

Samstag, 05.09.2026

20:30 Uhr

Dynamo Dresden – VfL Bochum

Sonntag, 06.09.2026

13:30 Uhr

Hertha BSC – 1. FC Magdeburg

Sonntag, 06.09.2026

13:30 Uhr

SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim

Sonntag, 06.09.2026

13:30 Uhr

VfL Osnabrück – Eintracht Braunschweig

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