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UEFA Nations League A
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DFB-Team heute live sehen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Serbien vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
Serbien
Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft peilt im Nations-League-Duell gegen Serbien einen wichtigen Sieg an. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo das Spiel der DFB-Elf am heutigen Abend live im Free-TV und im Livestream übertragen wird.

Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp konnte die deutsche Nationalmannschaft aus den ersten vier Pflichtspielen lediglich einen einzigen Sieg einfahren. Umso wichtiger ist nun ein Erfolgserlebnis im Nations-League-Duell gegen Serbien. Die Partie in Belgrad sollte ursprünglich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, doch nun erhalten zumindest Kinder Zutritt zum Stadion.

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Den bislang einzigen Dreier der Klopp-Ära feierte die DFB-Elf Anfang Oktober im Hinspiel gegen die serbische Auswahl: In der Münchener Allianz Arena setzte sich Deutschland dank der Treffer von Tom Bischof und Florian Wirtz mit 2:0 durch. Für die größte Überraschung im aktuellen Aufgebot sorgte Klopp diesmal mit der Nominierung des Gladbachers Wael Mohya.

Bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen darüber, wo das Auswärtsspiel der DFB-Auswahl in Serbien am heutigen Abend live übertragen wird.

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UEFA Nations League A

13. Nov. 2026

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Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Serbien vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Das Nations-League-Aufeinandertreffen zwischen Serbien und Deutschland läuft wie gewohnt kostenfrei im Fernsehen. Wer das Länderspiel des DFB-Teams ohne zusätzliche Gebühren verfolgen möchte, kann dies ganz unkompliziert tun.

Die Live-Übertragung am heutigen Freitagabend übernimmt der Sender RTL, während ARD und ZDF das Spiel nicht im Programm haben.

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Wer die Begegnung stattdessen lieber flexibel im Livestream mitverfolgen will, muss auf das kostenpflichtige Online-Angebot von RTL+ zurückgreifen. Die Streaming-Plattform bietet dafür verschiedene Abo-Modelle an. Um Zugang zum Live-Sport zu erhalten, ist mindestens das Paket RTL+ Premium notwendig, das regulär 9,99 Euro pro Monat kostet.

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Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Serbien vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? Spiele des DFB-Teams weltweit mit NordVPN verfolgen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Serbien vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf RTL

RTL startet am heutigen Abend pünktlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr mit der Berichterstattung zum Duell zwischen Serbien und Deutschland.

Für das namhafte TV-Team vor Ort führt Laura Wontorra als Moderatorin durch das Programm. Das Geschehen auf dem Rasen kommentiert Wolff-Christoph Fuss, dem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Experte für tiefe Analysen zur Seite steht. Um die Stimmen der Akteure sowie spannende Interviews am Spielfeldrand kümmern sich die Reporter Marcel Klein und Felix Görner.

Kategorie

Details

Übertragungsbeginn

Heute um 20:15 Uhr

Anpfiff

Heute um 20:45 Uhr

Moderation

Laura Wontorra

Kommentator

Wolff-Christoph Fuss

Experte

Lothar Matthäus

Reporter

Marcel Klein, Felix Görner

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Serbien vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? Aktueller Stand der DFB-Gruppe

Platz

Land

Spiele

S

U

N

Tore

Tordifferenz

Punkte

1

Niederlande

4

2

2

0

7:5

+2

8

2

Griechenland

4

2

2

0

5:3

+2

8

3

Deutschland

4

1

2

1

3:2

+1

5

4

Serbien

4

0

0

4

3:8

-5

0

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