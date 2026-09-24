Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoNiederlande
Johan Cruijff ArenA
team-logoDeutschland
Ansehen auf RTLAnsehen auf RTL+
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

UEFA Nations League A
Deutschland
Jürgen Klopp
Niederlande - Deutschland
Niederlande

Jürgen Klopp feiert als Bundestrainer sein Pflichtspieldebüt – und das ausgerechnet im Duell mit den Niederlanden. Doch wo ist die Premiere heute live zu sehen: bei RTL, ARD oder ZDF? GOAL klärt über die Übertragung im TV und Livestream auf.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt am heutigen Donnerstag ein neues Kapitel. Am 24. September 2026 bestreitet das DFB-Team sein erstes Pflichtspiel unter Jürgen Klopp, der seit diesem Sommer als neuer Bundestrainer im Amt ist.

Sport live sehenJetzt anmelden!

Klopp, der das WM-Aus der deutschen Auswahl unter Julian Nagelsmann noch als TV-Experte verfolgt hatte, steht nun selbst an der Seitenlinie. Sein Debüt führt ihn direkt zu einem prestigeträchtigen Duell: Deutschland gastiert bei den Niederlanden, die mit Xavi ebenfalls einen neuen Trainer präsentieren. Der frühere Mittelfeldstar des FC Barcelona soll die Elftal in eine neue Ära führen.

Ausgetragen wird die Begegnung im Rahmen der UEFA Nations League in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Jürgen Klopps Pflichtspielpremiere als Bundestrainer heute live verfolgen?GOALzeigt, welcher Sender die Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind hierzulande normalerweise frei empfangbar zu sehen. Auch das erste Pflichtspiel unter Jürgen Klopp bildet dabei keine Ausnahme. Wer allerdings bei ARD oder ZDF nach der Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland sucht, wird nicht fündig.

Die komplette Begegnung ist stattdessen bei RTL zu sehen. Der Privatsender überträgt Klopps Debüt als Bundestrainer exklusiv im Free-TV und zeigt das Duell mit den Niederlanden über die vollen 90 Minuten.

Spiel

Niederlande - Deutschland

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

1

Datum

24. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? - Übertragung bei RTL

RTL läutet den Länderspielabend heute bereits um 19.40 Uhr ein und geht damit gut eine Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung. Im Mittelpunkt steht natürlich das Pflichtspieldebüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer.

Durch die Vorberichterstattung führt Moderatorin Laura Papendick, während Lothar Matthäus als Experte mit dabei ist. Wenn um 20.45 Uhr in Amsterdam der Ball rollt, übernimmt Wolf Fuss am Mikrofon und begleitet die Partie über die komplette Spielzeit.

Im Free-TV ist Niederlande gegen Deutschland kostenlos bei RTL zu sehen. Für den Livestream gilt das allerdings nicht: Wer die Begegnung unterwegs oder auf einem anderen internetfähigen Gerät verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.

Sport live sehenJetzt anmelden!

Fußball heute live: Niederlande vs. Deutschland bei RTL

Übertragungsstart

19:40 Uhr

Moderatorin

Laura Papendick

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? - Der DFB-Kader

Position

Spieler

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas)

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr

Hennes Behrens (FC Augsburg)

Abwehr

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Abwehr

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Jonathan Tah (Bayern München)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Mittelfeld

Bambase Conte (TSG Hoffenheim)

Mittelfeld

Chris Führich (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Serge Gnabry (Bayern München)

Mittelfeld

Karim Adeyemi (FC Barcelona)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Kevin Schade (FC Brentford)

Mittelfeld

Anton Stach (Leeds United)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen