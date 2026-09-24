Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt am heutigen Donnerstag ein neues Kapitel. Am 24. September 2026 bestreitet das DFB-Team sein erstes Pflichtspiel unter Jürgen Klopp, der seit diesem Sommer als neuer Bundestrainer im Amt ist.

Klopp, der das WM-Aus der deutschen Auswahl unter Julian Nagelsmann noch als TV-Experte verfolgt hatte, steht nun selbst an der Seitenlinie. Sein Debüt führt ihn direkt zu einem prestigeträchtigen Duell: Deutschland gastiert bei den Niederlanden, die mit Xavi ebenfalls einen neuen Trainer präsentieren. Der frühere Mittelfeldstar des FC Barcelona soll die Elftal in eine neue Ära führen.

Ausgetragen wird die Begegnung im Rahmen der UEFA Nations League in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Jürgen Klopps Pflichtspielpremiere als Bundestrainer heute live verfolgen?GOALzeigt, welcher Sender die Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind hierzulande normalerweise frei empfangbar zu sehen. Auch das erste Pflichtspiel unter Jürgen Klopp bildet dabei keine Ausnahme. Wer allerdings bei ARD oder ZDF nach der Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland sucht, wird nicht fündig.

Die komplette Begegnung ist stattdessen bei RTL zu sehen. Der Privatsender überträgt Klopps Debüt als Bundestrainer exklusiv im Free-TV und zeigt das Duell mit den Niederlanden über die vollen 90 Minuten.

Spiel Niederlande - Deutschland Rahmen UEFA Nations League Spieltag 1 Datum 24. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Johan Cruijff ArenA, Amsterdam Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? - Übertragung bei RTL

RTL läutet den Länderspielabend heute bereits um 19.40 Uhr ein und geht damit gut eine Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung. Im Mittelpunkt steht natürlich das Pflichtspieldebüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer.

Durch die Vorberichterstattung führt Moderatorin Laura Papendick, während Lothar Matthäus als Experte mit dabei ist. Wenn um 20.45 Uhr in Amsterdam der Ball rollt, übernimmt Wolf Fuss am Mikrofon und begleitet die Partie über die komplette Spielzeit.

Im Free-TV ist Niederlande gegen Deutschland kostenlos bei RTL zu sehen. Für den Livestream gilt das allerdings nicht: Wer die Begegnung unterwegs oder auf einem anderen internetfähigen Gerät verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.

Fußball heute live: Niederlande vs. Deutschland bei RTL

Übertragungsstart 19:40 Uhr Moderatorin Laura Papendick Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Niederlande vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League? - Der DFB-Kader