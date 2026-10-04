Gelingt Deutschland die Revanche? Nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Griechenland in Augsburg steht für das DFB-Team bereits eine Woche später das Wiedersehen auf dem Programm. Für die deutsche Nationalmannschaft war es im zweiten Spiel unter Jürgen Klopp die erste Pleite – für die Griechen zugleich der erste Sieg im elften Duell mit Deutschland.

Nun treffen beide Mannschaften im Rahmen der Nations League erneut aufeinander. Diesmal genießt Griechenland Heimrecht, gespielt wird im Toumba-Stadion in Thessaloniki. Deutschland will sich mit einem Erfolgserlebnis in die anschließende Phase mit Vereinsfußball verabschieden. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch welcher Sender zeigt Griechenland gegen Deutschland diesmal live?SPOXverrät, obARD, ZDFoderRTLfür die Übertragung zuständig ist und wo die Partie im Livestream zu sehen ist.

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen

Zuletzt hatten sich die drei Free-TV-Sender bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft abgewechselt: RTL übertrug das Duell mit den Niederlanden, die ARD war beim Heimspiel gegen Griechenland an der Reihe und das ZDF zeigte Deutschland gegen Serbien. Nun beginnt die Reihenfolge wieder von vorne – denn bei Griechenland gegen Deutschland ist erneut RTL für die Übertragung zuständig.

ARD und ZDF zeigen die Partie diesmal nicht live. Damit kommt RTL in der aktuellen Länderspielperiode auf zwei Übertragungen mit deutscher Beteiligung, während die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils eine Partie zeigen.

Spiel Griechenland - Deutschland Rahmen UEFA Nations League Spieltag 4 Datum 4. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Toumba-Stadion, Thessaloniki Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL

RTL beginnt heute bereits um 20 Uhr mit der Übertragung von Griechenland gegen Deutschland und geht damit 45 Minuten vor dem Anpfiff auf Sendung. Dabei setzt der Sender auf dieselbe Besetzung wie schon beim ersten Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Niederlande: Laura Wontorra führt durch die Sendung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei und Wolf Fuss kommentiert die Partie.

Bereits ab 19.05 Uhr können sich Fußballfans bei RTL auf den Abend einstimmen. Dann läuft "SCHWARZ.ROT.KLOPP - der Länderspiel-Talk", in dem Riccardo Basile mit Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und Michael Ballack spricht.

Im Free-TV ist Griechenland gegen Deutschland kostenlos bei RTL zu sehen. Wer die Partie stattdessen im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Der Online-Stream des Senders ist nicht kostenlos verfügbar.

Fußball heute live: Griechenland vs. Deutschland bei RTL

Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderatorin Laura Wontorra Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Der DFB-Kader

Mannschaftsteil Name Verein Tor Noah Atubolu Eintracht Frankfurt Tor Finn Dahmen FC Augsburg Tor Jonas Urbig FC Bayern München Abwehr Waldemar Anton Borussia Dortmund Abwehr Ridle Baku RB Leipzig Abwehr Finn Jeltsch VfB Stuttgart Abwehr Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart Abwehr David Raum RB Leipzig Abwehr Malick Thiaw Newcastle United Mittelfeld Mika Baur Celtic Mittelfeld Tom Bischof FC Bayern München Mittelfeld Said El Mala 1. FC Köln Mittelfeld Brajan Gruda RB Leipzig Mittelfeld Vitaly Janelt FC Brentford Mittelfeld Felix Keidel SV Elversberg Mittelfeld Aleksander Pavlovic FC Bayern München Mittelfeld Florian Wirtz FC Liverpool Angriff Derry Scherhant SC Freiburg Angriff Karim Adeyemi FC Barcelona Angriff Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt Angriff Nick Woltemade Juventus



