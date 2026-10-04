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UEFA Nations League A
team-logoGriechenland
Toumba Stadium
team-logoDeutschland
Ansehen auf RTLAnsehen auf RTL+
Filip Knopp
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Fußball heute live: RTL, ARD oder ZDF für Griechenland vs. Deutschland (DFB) mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland
UEFA Nations League A

Zum Abschluss der aktuellen Länderspielperiode gastiert Deutschland bei Griechenland. Doch welcher Sender zeigt das DFB-Spiel diesmal live? Läuft die Partie bei RTL, ARD oder ZDF? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Gelingt Deutschland die Revanche? Nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Griechenland in Augsburg steht für das DFB-Team bereits eine Woche später das Wiedersehen auf dem Programm. Für die deutsche Nationalmannschaft war es im zweiten Spiel unter Jürgen Klopp die erste Pleite – für die Griechen zugleich der erste Sieg im elften Duell mit Deutschland.

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Nun treffen beide Mannschaften im Rahmen der Nations League erneut aufeinander. Diesmal genießt Griechenland Heimrecht, gespielt wird im Toumba-Stadion in Thessaloniki. Deutschland will sich mit einem Erfolgserlebnis in die anschließende Phase mit Vereinsfußball verabschieden. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch welcher Sender zeigt Griechenland gegen Deutschland diesmal live?SPOXverrät, obARD, ZDFoderRTLfür die Übertragung zuständig ist und wo die Partie im Livestream zu sehen ist.

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen

Zuletzt hatten sich die drei Free-TV-Sender bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft abgewechselt: RTL übertrug das Duell mit den Niederlanden, die ARD war beim Heimspiel gegen Griechenland an der Reihe und das ZDF zeigte Deutschland gegen Serbien. Nun beginnt die Reihenfolge wieder von vorne – denn bei Griechenland gegen Deutschland ist erneut RTL für die Übertragung zuständig.

ARD und ZDF zeigen die Partie diesmal nicht live. Damit kommt RTL in der aktuellen Länderspielperiode auf zwei Übertragungen mit deutscher Beteiligung, während die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils eine Partie zeigen.

Spiel

Griechenland - Deutschland

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

4

Datum

4. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Toumba-Stadion, Thessaloniki

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL

RTL beginnt heute bereits um 20 Uhr mit der Übertragung von Griechenland gegen Deutschland und geht damit 45 Minuten vor dem Anpfiff auf Sendung. Dabei setzt der Sender auf dieselbe Besetzung wie schon beim ersten Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Niederlande: Laura Wontorra führt durch die Sendung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei und Wolf Fuss kommentiert die Partie.

Bereits ab 19.05 Uhr können sich Fußballfans bei RTL auf den Abend einstimmen. Dann läuft "SCHWARZ.ROT.KLOPP - der Länderspiel-Talk", in dem Riccardo Basile mit Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und Michael Ballack spricht.

Im Free-TV ist Griechenland gegen Deutschland kostenlos bei RTL zu sehen. Wer die Partie stattdessen im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Der Online-Stream des Senders ist nicht kostenlos verfügbar.

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Fußball heute live: Griechenland vs. Deutschland bei RTL

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderatorin

Laura Wontorra

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Der DFB-Kader

Mannschaftsteil

Name

Verein

Tor

Noah Atubolu

Eintracht Frankfurt

Tor

Finn Dahmen

FC Augsburg

Tor

Jonas Urbig

FC Bayern München

Abwehr

Waldemar Anton

Borussia Dortmund

Abwehr

Ridle Baku

RB Leipzig

Abwehr

Finn Jeltsch

VfB Stuttgart

Abwehr

Maximilian Mittelstädt

VfB Stuttgart

Abwehr

David Raum

RB Leipzig

Abwehr

Malick Thiaw

Newcastle United

Mittelfeld

Mika Baur

Celtic

Mittelfeld

Tom Bischof

FC Bayern München

Mittelfeld

Said El Mala

1. FC Köln

Mittelfeld

Brajan Gruda

RB Leipzig

Mittelfeld

Vitaly Janelt

FC Brentford

Mittelfeld

Felix Keidel

SV Elversberg

Mittelfeld

Aleksander Pavlovic

FC Bayern München

Mittelfeld

Florian Wirtz

FC Liverpool

Angriff

Derry Scherhant

SC Freiburg

Angriff

Karim Adeyemi

FC Barcelona

Angriff

Jonathan Burkardt

Eintracht Frankfurt

Angriff

Nick Woltemade

Juventus


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