Gelingt Deutschland die Revanche? Nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Griechenland in Augsburg steht für das DFB-Team bereits eine Woche später das Wiedersehen auf dem Programm. Für die deutsche Nationalmannschaft war es im zweiten Spiel unter Jürgen Klopp die erste Pleite – für die Griechen zugleich der erste Sieg im elften Duell mit Deutschland.
Nun treffen beide Mannschaften im Rahmen der Nations League erneut aufeinander. Diesmal genießt Griechenland Heimrecht, gespielt wird im Toumba-Stadion in Thessaloniki. Deutschland will sich mit einem Erfolgserlebnis in die anschließende Phase mit Vereinsfußball verabschieden. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.
Doch welcher Sender zeigt Griechenland gegen Deutschland diesmal live?SPOXverrät, obARD, ZDFoderRTLfür die Übertragung zuständig ist und wo die Partie im Livestream zu sehen ist.
RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen
Zuletzt hatten sich die drei Free-TV-Sender bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft abgewechselt: RTL übertrug das Duell mit den Niederlanden, die ARD war beim Heimspiel gegen Griechenland an der Reihe und das ZDF zeigte Deutschland gegen Serbien. Nun beginnt die Reihenfolge wieder von vorne – denn bei Griechenland gegen Deutschland ist erneut RTL für die Übertragung zuständig.
ARD und ZDF zeigen die Partie diesmal nicht live. Damit kommt RTL in der aktuellen Länderspielperiode auf zwei Übertragungen mit deutscher Beteiligung, während die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils eine Partie zeigen.
Spiel
Griechenland - Deutschland
Rahmen
UEFA Nations League
Spieltag
4
Datum
4. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Toumba-Stadion, Thessaloniki
Übertragung live im Free-TV
RTL
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
RTL+
RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL
RTL beginnt heute bereits um 20 Uhr mit der Übertragung von Griechenland gegen Deutschland und geht damit 45 Minuten vor dem Anpfiff auf Sendung. Dabei setzt der Sender auf dieselbe Besetzung wie schon beim ersten Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Niederlande: Laura Wontorra führt durch die Sendung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei und Wolf Fuss kommentiert die Partie.
Bereits ab 19.05 Uhr können sich Fußballfans bei RTL auf den Abend einstimmen. Dann läuft "SCHWARZ.ROT.KLOPP - der Länderspiel-Talk", in dem Riccardo Basile mit Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und Michael Ballack spricht.
Im Free-TV ist Griechenland gegen Deutschland kostenlos bei RTL zu sehen. Wer die Partie stattdessen im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Der Online-Stream des Senders ist nicht kostenlos verfügbar.
Fußball heute live: Griechenland vs. Deutschland bei RTL
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderatorin
Laura Wontorra
Experte
Lothar Matthäus
Kommentator
Wolff Fuss
RTL, ARD oder ZDF für Fußball in der Nations League heute live? Griechenland vs. Deutschland mit Jürgen Klopp im TV und Livestream sehen - Der DFB-Kader
Mannschaftsteil
Name
Verein
Tor
Noah Atubolu
Eintracht Frankfurt
Tor
Finn Dahmen
FC Augsburg
Tor
Jonas Urbig
FC Bayern München
Abwehr
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
Abwehr
Ridle Baku
RB Leipzig
Abwehr
Finn Jeltsch
VfB Stuttgart
Abwehr
Maximilian Mittelstädt
VfB Stuttgart
Abwehr
David Raum
RB Leipzig
Abwehr
Malick Thiaw
Newcastle United
Mittelfeld
Mika Baur
Celtic
Mittelfeld
Tom Bischof
FC Bayern München
Mittelfeld
Said El Mala
1. FC Köln
Mittelfeld
Brajan Gruda
RB Leipzig
Mittelfeld
Vitaly Janelt
FC Brentford
Mittelfeld
Felix Keidel
SV Elversberg
Mittelfeld
Aleksander Pavlovic
FC Bayern München
Mittelfeld
Florian Wirtz
FC Liverpool
Angriff
Derry Scherhant
SC Freiburg
Angriff
Karim Adeyemi
FC Barcelona
Angriff
Jonathan Burkardt
Eintracht Frankfurt
Angriff
Nick Woltemade
Juventus