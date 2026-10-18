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Deutschland 2 Bundesliga
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Rudolf Harbig Stadion
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Elb-Clasico heute live bei Sky
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV?

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden - Magdeburg
Dynamo Dresden
Magdeburg

Derbytime! Am heutigen Sonntag treffen Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga aufeinander. Doch wo wird der Elb-Clasico live im TV und im Livestream übertragen? Hier erfahrt Ihr, welcher Sender das Ostduell live zeigt.

Am Sonntag, den 18. Oktober, kommt es in der 2. Bundesliga zum traditionsreichen Ostduell zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg. Die Partie im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

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Doch wie könnt Ihr das Ost-Derby live im TV und Livestream verfolgen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV?

Sky überträgt auch in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live. Damit liegt die Übertragung des Duells zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg ebenfalls beim Pay-TV-Anbieter. Eine Live-Übertragung im Free-TV ist für den Elb-Clasico nicht vorgesehen. Das Topspiel am Samstag wird hingegen zusätzlich bei RTL gezeigt.

Sky-Abonnenten können die Begegnung auch im Livestream über SkyGo verfolgen. Alternativ steht der Streamingdienst WOW zur Verfügung.

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Wer mehrere Partien gleichzeitig verfolgen möchte, kann bei Sky zudem die Konferenz einschalten. Dort wird der Elb-Clasico gemeinsam mit den parallel stattfindenden Begegnungen zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück sowie dem Karlsruher SC und dem SV Darmstadt 98 übertragen.


Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV? Die wichtigsten Infos

  • Partie: Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg
  • Wettbewerb: 2. Bundesliga
  • Datum: 18. Oktober (Sonntag)
  • Anpfiff: 13.30 Uhr
  • Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)
  • Übertragung TV: Sky
  • Übertragung Livestream: WOW, SkyGo

Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV? Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Platz

Verein

Spiele

Tore

Diff.

Punkte

1

Hertha BSC

7

19:8

+11

21

2

1. FC Nürnberg

7

20:10

+10

17

3

1. FC Heidenheim

7

14:12

+2

14

4

1. FC Magdeburg

7

14:9

+5

13

5

VfL Wolfsburg

7

19:12

+7

12

6

1. FC Kaiserslautern

7

6:4

+2

12

7

FC St. Pauli

7

10:8

+2

10

8

Energie Cottbus

7

15:16

-1

8

9

Arminia Bielefeld

7

11:12

-1

8

10

VfL Osnabrück

7

10:13

-3

8

11

Eintracht Braunschweig

7

13:13

0

7

12

VfL Bochum

7

5:7

-2

7

13

Hannover 96

7

7:12

-5

7

14

SV Darmstadt 98

7

8:14

-6

7

15

SpVgg Greuther Fürth

7

10:13

-3

6

16

Dynamo Dresden

7

9:15

-6

5

17

Karlsruher SC

7

6:14

-8

5

18

Holstein Kiel

7

7:11

-4

4



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