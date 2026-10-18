Am Sonntag, den 18. Oktober, kommt es in der 2. Bundesliga zum traditionsreichen Ostduell zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg. Die Partie im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Doch wie könnt Ihr das Ost-Derby live im TV und Livestream verfolgen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV?

Sky überträgt auch in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live. Damit liegt die Übertragung des Duells zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg ebenfalls beim Pay-TV-Anbieter. Eine Live-Übertragung im Free-TV ist für den Elb-Clasico nicht vorgesehen. Das Topspiel am Samstag wird hingegen zusätzlich bei RTL gezeigt.

Sky-Abonnenten können die Begegnung auch im Livestream über SkyGo verfolgen. Alternativ steht der Streamingdienst WOW zur Verfügung.

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Wer mehrere Partien gleichzeitig verfolgen möchte, kann bei Sky zudem die Konferenz einschalten. Dort wird der Elb-Clasico gemeinsam mit den parallel stattfindenden Begegnungen zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück sowie dem Karlsruher SC und dem SV Darmstadt 98 übertragen.





Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV? Die wichtigsten Infos

Partie: Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Datum: 18. Oktober (Sonntag)

Anpfiff: 13.30 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Livestream: WOW, SkyGo

Fußball heute live: Läuft Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga nur bei Sky oder auch im Free-TV? Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Diff. Punkte 1 Hertha BSC 7 19:8 +11 21 2 1. FC Nürnberg 7 20:10 +10 17 3 1. FC Heidenheim 7 14:12 +2 14 4 1. FC Magdeburg 7 14:9 +5 13 5 VfL Wolfsburg 7 19:12 +7 12 6 1. FC Kaiserslautern 7 6:4 +2 12 7 FC St. Pauli 7 10:8 +2 10 8 Energie Cottbus 7 15:16 -1 8 9 Arminia Bielefeld 7 11:12 -1 8 10 VfL Osnabrück 7 10:13 -3 8 11 Eintracht Braunschweig 7 13:13 0 7 12 VfL Bochum 7 5:7 -2 7 13 Hannover 96 7 7:12 -5 7 14 SV Darmstadt 98 7 8:14 -6 7 15 SpVgg Greuther Fürth 7 10:13 -3 6 16 Dynamo Dresden 7 9:15 -6 5 17 Karlsruher SC 7 6:14 -8 5 18 Holstein Kiel 7 7:11 -4 4







