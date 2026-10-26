Derby-Fieber in der Türkei: Am 9. Spieltag der Süper Lig kämpfen Galatasaray und Fenerbahce um die Vorherrschaft in Istanbul. Nach einem herben 0:4-Rückschlag bei Trabzonspor hat sich Spitzenreiter Gala schnell wieder stabilisiert und zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren. Doch Fener reist mit mächtig Rückenwind an: Bei jüngst drei Siegen in Folge stand eine beeindruckende Torbilanz von 14:0 zu Buche.
Der Anpfiff im Rams Park ertönt am heutigen Montag um 19:30 Uhr – der Hexenkessel wird garantiert brennen.
Vor dem Anpfiff bleibt eine wichtige Frage offen: Läuft das Derby zwischen Gala und Fener live bei DAZN, Sky oder auf einer anderen Plattform?
Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul?
Die exklusiven Übertragungsrechte für die Süper Lig liegen hierzulande komplett bei Digiturk. Wer den Kracher live im Stream sehen möchte, muss das gebührenpflichtige Sport-Paket (Euro-Abo) von Digiturk buchen.
Eine Free-TV-Option gibt es für das Duell nicht. Da keine weiteren Sender Sublizenzen halten, ist eine Übertragung des Istanbuler Stadtduells am heutigen Tag sowohl bei DAZN als auch bei Sky ausgeschlossen.
Übertragungsart / Anbieter
Verfügbarkeit von Gala vs. Fener
Details & Voraussetzungen
Digiturk (beIN Sports Euro-Abo)
Ja (Exklusiv)
Ein kostenpflichtiges Sport-Paket oder ein aktiver Zugang über Digiturk Play wird zwingend benötigt.
Deutsches Free-TV
Nein
Keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.
DAZN / Sky / andere Anbieter
Nein
Diese Streaming-Dienste und Pay-TV-Anbieter besitzen keine Rechte für die türkische Süper Lig.
Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Rückblick auf die letzten Derbys
Die jüngste Bilanz spricht leicht für Galatasaray. Von den letzten fünf Stadtduellen in Liga, Pokal und Supercup konnte Gala zwei Partien für sich entscheiden, während Fenerbahçe nur einen Sieg holte. Zwei Partien endeten unentschieden.
Beim letzten Aufeinandertreffen im April feierte Galatasaray einen klaren 3:0-Erfolg. Die Treffer besorgten damals Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz und Lucas Torreira.
Ganz so weit zurück liegt der letzte Auswärtserfolg von Fenerbahçe bei Galatasaray allerdings nicht. Im Januar behielten die Gäste im Rams Park die Oberhand und sicherten sich den türkischen Supercup mit einem 2:0-Sieg. Die Tore für Fener erzielten damals Matteo Guendouzi und Jayden Oosterwolde.
Datum
Wettbewerb
Heimteam
Auswärtsteam
Ergebnis
26.04.2026
Süper Lig (25/26)
Galatasaray
Fenerbahçe
3:0
10.01.2026
Türkischer Supercup
Galatasaray
Fenerbahçe
0:2
01.12.2025
Süper Lig (25/26)
Fenerbahçe
Galatasaray
1:1
02.04.2025
Türkiye Kupası (Viertelfinale)
Fenerbahçe
Galatasaray
1:2
24.02.2025
Süper Lig (24/25)
Galatasaray
Fenerbahçe
0:0
21.09.2024
Süper Lig (24/25)
Fenerbahçe
Galatasaray
1:3
Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Spieltag 9 in der Süper Lig
Datum
Anpfiff (DE-Zeit)
Heimteam
Auswärtsteam
Fr, 23.10.2026
19:00 Uhr
Alanyaspor
Kocaelispor
Sa, 24.10.2026
12:30 Uhr
Eyüpspor
Kasımpaşa Istanbul
15:00 Uhr
Gaziantep FK
Erzurumspor FK
18:00 Uhr
Samsunspor
Amed SFK
So, 25.10.2026
14:00 Uhr
Konyaspor
Gençlerbirliği Ankara
17:00 Uhr
Göztepe Izmir
Çorum FK
Mo, 26.10.2026
17:00 Uhr
Çaykur Rizespor
Trabzonspor
17:00 Uhr
Beşiktaş Istanbul
Istanbul Başakşehir FK
19:30 Uhr
Galatasaray Istanbul
Fenerbahçe Istanbul