Derby-Fieber in der Türkei: Am 9. Spieltag der Süper Lig kämpfen Galatasaray und Fenerbahce um die Vorherrschaft in Istanbul. Nach einem herben 0:4-Rückschlag bei Trabzonspor hat sich Spitzenreiter Gala schnell wieder stabilisiert und zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren. Doch Fener reist mit mächtig Rückenwind an: Bei jüngst drei Siegen in Folge stand eine beeindruckende Torbilanz von 14:0 zu Buche.

Der Anpfiff im Rams Park ertönt am heutigen Montag um 19:30 Uhr – der Hexenkessel wird garantiert brennen.

Vor dem Anpfiff bleibt eine wichtige Frage offen: Läuft das Derby zwischen Gala und Fener live bei DAZN, Sky oder auf einer anderen Plattform?

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Süper Lig liegen hierzulande komplett bei Digiturk. Wer den Kracher live im Stream sehen möchte, muss das gebührenpflichtige Sport-Paket (Euro-Abo) von Digiturk buchen.

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Eine Free-TV-Option gibt es für das Duell nicht. Da keine weiteren Sender Sublizenzen halten, ist eine Übertragung des Istanbuler Stadtduells am heutigen Tag sowohl bei DAZN als auch bei Sky ausgeschlossen.

Übertragungsart / Anbieter Verfügbarkeit von Gala vs. Fener Details & Voraussetzungen Digiturk (beIN Sports Euro-Abo) Ja (Exklusiv) Ein kostenpflichtiges Sport-Paket oder ein aktiver Zugang über Digiturk Play wird zwingend benötigt. Deutsches Free-TV Nein Keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. DAZN / Sky / andere Anbieter Nein Diese Streaming-Dienste und Pay-TV-Anbieter besitzen keine Rechte für die türkische Süper Lig.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Rückblick auf die letzten Derbys

Die jüngste Bilanz spricht leicht für Galatasaray. Von den letzten fünf Stadtduellen in Liga, Pokal und Supercup konnte Gala zwei Partien für sich entscheiden, während Fenerbahçe nur einen Sieg holte. Zwei Partien endeten unentschieden.

Beim letzten Aufeinandertreffen im April feierte Galatasaray einen klaren 3:0-Erfolg. Die Treffer besorgten damals Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz und Lucas Torreira.

Ganz so weit zurück liegt der letzte Auswärtserfolg von Fenerbahçe bei Galatasaray allerdings nicht. Im Januar behielten die Gäste im Rams Park die Oberhand und sicherten sich den türkischen Supercup mit einem 2:0-Sieg. Die Tore für Fener erzielten damals Matteo Guendouzi und Jayden Oosterwolde.

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 26.04.2026 Süper Lig (25/26) Galatasaray Fenerbahçe 3:0 10.01.2026 Türkischer Supercup Galatasaray Fenerbahçe 0:2 01.12.2025 Süper Lig (25/26) Fenerbahçe Galatasaray 1:1 02.04.2025 Türkiye Kupası (Viertelfinale) Fenerbahçe Galatasaray 1:2 24.02.2025 Süper Lig (24/25) Galatasaray Fenerbahçe 0:0 21.09.2024 Süper Lig (24/25) Fenerbahçe Galatasaray 1:3

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Spieltag 9 in der Süper Lig