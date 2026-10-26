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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul?

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Galatasaray - Fenerbahçe
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Fenerbahçe

Showdown in der Türkei: Heute kommt es zum großen Istanbul-Derby zwischen Gala und Fener. Neben der puren Rivalität geht es im hitzigen Stadtduell um die wichtige Tabellenführung in der Süper Lig. Wo die Partie live übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Derby-Fieber in der Türkei: Am 9. Spieltag der Süper Lig kämpfen Galatasaray und Fenerbahce um die Vorherrschaft in Istanbul. Nach einem herben 0:4-Rückschlag bei Trabzonspor hat sich Spitzenreiter Gala schnell wieder stabilisiert und zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren. Doch Fener reist mit mächtig Rückenwind an: Bei jüngst drei Siegen in Folge stand eine beeindruckende Torbilanz von 14:0 zu Buche.

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Der Anpfiff im Rams Park ertönt am heutigen Montag um 19:30 Uhr – der Hexenkessel wird garantiert brennen.

Vor dem Anpfiff bleibt eine wichtige Frage offen: Läuft das Derby zwischen Gala und Fener live bei DAZN, Sky oder auf einer anderen Plattform?

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Süper Lig liegen hierzulande komplett bei Digiturk. Wer den Kracher live im Stream sehen möchte, muss das gebührenpflichtige Sport-Paket (Euro-Abo) von Digiturk buchen.

Nächste Spiele
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Süper Lig

26. Okt. 2026

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Eine Free-TV-Option gibt es für das Duell nicht. Da keine weiteren Sender Sublizenzen halten, ist eine Übertragung des Istanbuler Stadtduells am heutigen Tag sowohl bei DAZN als auch bei Sky ausgeschlossen.

Übertragungsart / Anbieter

Verfügbarkeit von Gala vs. Fener

Details & Voraussetzungen

Digiturk (beIN Sports Euro-Abo)

Ja (Exklusiv)

Ein kostenpflichtiges Sport-Paket oder ein aktiver Zugang über Digiturk Play wird zwingend benötigt.

Deutsches Free-TV

Nein

Keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.

DAZN / Sky / andere Anbieter

Nein

Diese Streaming-Dienste und Pay-TV-Anbieter besitzen keine Rechte für die türkische Süper Lig.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Rückblick auf die letzten Derbys

Die jüngste Bilanz spricht leicht für Galatasaray. Von den letzten fünf Stadtduellen in Liga, Pokal und Supercup konnte Gala zwei Partien für sich entscheiden, während Fenerbahçe nur einen Sieg holte. Zwei Partien endeten unentschieden.

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Beim letzten Aufeinandertreffen im April feierte Galatasaray einen klaren 3:0-Erfolg. Die Treffer besorgten damals Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz und Lucas Torreira.

Ganz so weit zurück liegt der letzte Auswärtserfolg von Fenerbahçe bei Galatasaray allerdings nicht. Im Januar behielten die Gäste im Rams Park die Oberhand und sicherten sich den türkischen Supercup mit einem 2:0-Sieg. Die Tore für Fener erzielten damals Matteo Guendouzi und Jayden Oosterwolde.

Datum

Wettbewerb

Heimteam

Auswärtsteam

Ergebnis

26.04.2026

Süper Lig (25/26)

Galatasaray

Fenerbahçe

3:0

10.01.2026

Türkischer Supercup

Galatasaray

Fenerbahçe

0:2

01.12.2025

Süper Lig (25/26)

Fenerbahçe

Galatasaray

1:1

02.04.2025

Türkiye Kupası (Viertelfinale)

Fenerbahçe

Galatasaray

1:2

24.02.2025

Süper Lig (24/25)

Galatasaray

Fenerbahçe

0:0

21.09.2024

Süper Lig (24/25)

Fenerbahçe

Galatasaray

1:3

Fußball heute live: DAZN, Sky oder anderer Anbieter für Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce Istanbul? Spieltag 9 in der Süper Lig

Datum

Anpfiff (DE-Zeit)

Heimteam

Auswärtsteam

Fr, 23.10.2026

19:00 Uhr

Alanyaspor

Kocaelispor

Sa, 24.10.2026

12:30 Uhr

Eyüpspor

Kasımpaşa Istanbul


15:00 Uhr

Gaziantep FK

Erzurumspor FK


18:00 Uhr

Samsunspor

Amed SFK

So, 25.10.2026

14:00 Uhr

Konyaspor

Gençlerbirliği Ankara


17:00 Uhr

Göztepe Izmir

Çorum FK

Mo, 26.10.2026

17:00 Uhr

Çaykur Rizespor

Trabzonspor


17:00 Uhr

Beşiktaş Istanbul

Istanbul Başakşehir FK


19:30 Uhr

Galatasaray Istanbul

Fenerbahçe Istanbul

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