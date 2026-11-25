Zuletzt musste der VfB in der Champions League eine 0:2-Auswärtsniederlage bei Galatasaray Istanbul hinnehmen. Zuvor präsentierten sich die Schwaben auf internationaler Bühne jedoch in starker Verfassung: Nach zwei Siegen zum Start folgte ein 1:1-Remis gegen Atletico Madrid, bei dem mit etwas mehr Spielglück sogar die volle Punktzahl drin gewesen wäre. Vor dem fünften Spieltag belegte Stuttgart damit den 14. Tabellenplatz.

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Unmittelbar dahinter lauert auf Rang 15 der heutige Gegner Inter Mailand, der bisher einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Die Nerazzurri mussten sich Real Madrid (1:2) und dem Club Brügge (3:4) geschlagen geben, feierten dafür aber Erfolge gegen Schachtar Donezk (1:0) und Feyenoord Rotterdam (3:0).

Anstoß zwischen Inter und dem VfB ist am heutigen Mittwoch um 21:00 Uhr – GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

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In der laufenden Königsklassen-Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Live-Übertragungen – wobei der Löwenanteil aller Partien bei DAZN läuft und nur ausgewählte Begegnungen bei Amazon zu sehen sind.

Nächste Spiele INT Champions League 15:00 VFB Ansehen

Das System dahinter ist simpel: Während Prime Video jeweils dienstags ein Topspiel mit deutscher Beteiligung ausstrahlt, zeigt DAZN sämtliche übrigen Matches.

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Für Fans bedeutet das: Um den heutigen Auftritt des VfB Stuttgart in Mailand live zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abo erforderlich. Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Duell hingegen nicht übertragen.

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Für alle, die den Auftritt der Schwaben in Norditalien live verfolgen möchten, bietet DAZN zwei Optionen: das Einzelspiel über die volle Distanz oder die große Mittwochskonferenz.

Bei der Einzelübertragung führt Daniel Herzog als Moderator durch die Sendung, während Mario Rieker das Geschehen kommentiert und dabei von Ex-Nationalspieler Michael Ballack als Experte unterstützt wird.

Wer sich für die Konferenz entscheidet, wird heute von Christina Rann durch den Abend begleitet – für die Live-Schalten aus Mailand ist dort Kommentator Lukas Schönmüller im Einsatz.

Übertragungsformat (DAZN) Moderation Kommentator Experte Einzelspiel (90 Minuten) Daniel Herzog Mario Rieker Michael Ballack Mittwochskonferenz Christina Rann Lukas Schönmüller –

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