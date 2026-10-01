Zwei Spiele, zwei enttäuschende Ergebnisse: Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der 0:1-Niederlage gegen Griechenland wartet auf die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp nun der nächste Auftritt in der Nations League.

Am heutigen Donnerstag bekommt es das DFB-Team mit Serbien zu tun. Die Partie wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen und beginnt um 20.45 Uhr. Für Deutschland bietet sich damit die nächste Gelegenheit, den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer einzufahren.

Doch wo lässt sich Deutschland gegen Serbien heute live verfolgen?GOALverrät, ob die Partie beiARD, ZDFoderRTLzu sehen ist und wo es einen Livestream gibt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Auch das dritte Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft unter Klopp wird live im Free-TV übertragen. Nachdem zuletzt RTL und anschließend die ARD für die DFB-Partien zuständig waren, übernimmt diesmal das ZDF die Ausstrahlung.

Für Zuschauer ist damit erneut kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das ZDF zeigt Deutschland gegen Serbien über die komplette Spielzeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Spiel Deutschland - Serbien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 3 Datum 1. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Livestream ZDF Mediathek, sportstudio.de

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Übertragung im ZDF

Im ZDF beginnt die Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Serbien heute um 20.15 Uhr. Jochen Breyer führt durch den Fußballabend und begrüßt dabei Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten.

Für Mertesacker ist es zugleich der letzte Einsatz als ZDF-Experte. Zum 1. Januar 2027 übernimmt er den Posten als Sport-Geschäftsführer beim DFB. Den Kommentar zur Partie aus der Allianz Arena liefert Oliver Schmidt.

Wer Deutschland gegen Serbien nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den Livestream des ZDF zu nutzen. Dieser ist unter anderem über sportstudio.de abrufbar.

Fußball heute live: Deutschland vs. Serbien im ZDF

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderatorin Jochen Breyer Experte Per Mertesacker, Christoph Kramer Kommentator Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Der DFB-Kader