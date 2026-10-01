Zwei Spiele, zwei enttäuschende Ergebnisse: Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der 0:1-Niederlage gegen Griechenland wartet auf die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp nun der nächste Auftritt in der Nations League.
Am heutigen Donnerstag bekommt es das DFB-Team mit Serbien zu tun. Die Partie wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen und beginnt um 20.45 Uhr. Für Deutschland bietet sich damit die nächste Gelegenheit, den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer einzufahren.
Doch wo lässt sich Deutschland gegen Serbien heute live verfolgen?GOALverrät, ob die Partie beiARD, ZDFoderRTLzu sehen ist und wo es einen Livestream gibt.
Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League?
Auch das dritte Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft unter Klopp wird live im Free-TV übertragen. Nachdem zuletzt RTL und anschließend die ARD für die DFB-Partien zuständig waren, übernimmt diesmal das ZDF die Ausstrahlung.
Für Zuschauer ist damit erneut kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das ZDF zeigt Deutschland gegen Serbien über die komplette Spielzeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Spiel
Deutschland - Serbien
Rahmen
UEFA Nations League
Spieltag
3
Datum
1. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung live im Free-TV
ZDF
Übertragung im kostenlosen Livestream
ZDF Mediathek, sportstudio.de
Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Übertragung im ZDF
Im ZDF beginnt die Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Serbien heute um 20.15 Uhr. Jochen Breyer führt durch den Fußballabend und begrüßt dabei Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten.
Für Mertesacker ist es zugleich der letzte Einsatz als ZDF-Experte. Zum 1. Januar 2027 übernimmt er den Posten als Sport-Geschäftsführer beim DFB. Den Kommentar zur Partie aus der Allianz Arena liefert Oliver Schmidt.
Wer Deutschland gegen Serbien nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den Livestream des ZDF zu nutzen. Dieser ist unter anderem über sportstudio.de abrufbar.
Fußball heute live: Deutschland vs. Serbien im ZDF
Übertragungsstart
20:15 Uhr
Moderatorin
Jochen Breyer
Experte
Per Mertesacker, Christoph Kramer
Kommentator
Oliver Schmidt
Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Der DFB-Kader
Mannschaftsteil
Name
Verein
Tor
Noah Atubolu
Eintracht Frankfurt
Tor
Finn Dahmen
FC Augsburg
Tor
Jonas Urbig
FC Bayern München
Abwehr
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
Abwehr
Ridle Baku
RB Leipzig
Abwehr
Finn Jeltsch
VfB Stuttgart
Abwehr
Maximilian Mittelstädt
VfB Stuttgart
Abwehr
David Raum
RB Leipzig
Abwehr
Malick Thiaw
Newcastle United
Mittelfeld
Mika Baur
Celtic
Mittelfeld
Tom Bischof
FC Bayern München
Mittelfeld
Said El Mala
1. FC Köln
Mittelfeld
Brajan Gruda
RB Leipzig
Mittelfeld
Vitaly Janelt
FC Brentford
Mittelfeld
Felix Keidel
SV Elversberg
Mittelfeld
Aleksander Pavlovic
FC Bayern München
Mittelfeld
Florian Wirtz
FC Liverpool
Angriff
Derry Scherhant
SC Freiburg
Angriff
Karim Adeyemi
FC Barcelona
Angriff
Jonathan Burkardt
Eintracht Frankfurt
Angriff
Nick Woltemade
Juventus