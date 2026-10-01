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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
Allianz Arena
team-logoSerbien
Ansehen auf ZDF
Filip Knopp
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Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien
UEFA Nations League A

Deutschland bestreitet gegen Serbien das dritte Länderspiel unter Jürgen Klopp. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL informiert, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt.

Zwei Spiele, zwei enttäuschende Ergebnisse: Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der 0:1-Niederlage gegen Griechenland wartet auf die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp nun der nächste Auftritt in der Nations League.

Am heutigen Donnerstag bekommt es das DFB-Team mit Serbien zu tun. Die Partie wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen und beginnt um 20.45 Uhr. Für Deutschland bietet sich damit die nächste Gelegenheit, den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer einzufahren.

Doch wo lässt sich Deutschland gegen Serbien heute live verfolgen?GOALverrät, ob die Partie beiARD, ZDFoderRTLzu sehen ist und wo es einen Livestream gibt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Auch das dritte Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft unter Klopp wird live im Free-TV übertragen. Nachdem zuletzt RTL und anschließend die ARD für die DFB-Partien zuständig waren, übernimmt diesmal das ZDF die Ausstrahlung.

Für Zuschauer ist damit erneut kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das ZDF zeigt Deutschland gegen Serbien über die komplette Spielzeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Spiel

Deutschland - Serbien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

3

Datum

1. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im kostenlosen Livestream

ZDF Mediathek, sportstudio.de

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Übertragung im ZDF

Im ZDF beginnt die Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Serbien heute um 20.15 Uhr. Jochen Breyer führt durch den Fußballabend und begrüßt dabei Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten.

Für Mertesacker ist es zugleich der letzte Einsatz als ZDF-Experte. Zum 1. Januar 2027 übernimmt er den Posten als Sport-Geschäftsführer beim DFB. Den Kommentar zur Partie aus der Allianz Arena liefert Oliver Schmidt.

Wer Deutschland gegen Serbien nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den Livestream des ZDF zu nutzen. Dieser ist unter anderem über sportstudio.de abrufbar.

Fußball heute live: Deutschland vs. Serbien im ZDF

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderatorin

Jochen Breyer

Experte

Per Mertesacker, Christoph Kramer

Kommentator

Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Serbien mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Der DFB-Kader

Mannschaftsteil

Name

Verein

Tor

Noah Atubolu

Eintracht Frankfurt

Tor

Finn Dahmen

FC Augsburg

Tor

Jonas Urbig

FC Bayern München

Abwehr

Waldemar Anton

Borussia Dortmund

Abwehr

Ridle Baku

RB Leipzig

Abwehr

Finn Jeltsch

VfB Stuttgart

Abwehr

Maximilian Mittelstädt

VfB Stuttgart

Abwehr

David Raum

RB Leipzig

Abwehr

Malick Thiaw

Newcastle United

Mittelfeld

Mika Baur

Celtic

Mittelfeld

Tom Bischof

FC Bayern München

Mittelfeld

Said El Mala

1. FC Köln

Mittelfeld

Brajan Gruda

RB Leipzig

Mittelfeld

Vitaly Janelt

FC Brentford

Mittelfeld

Felix Keidel

SV Elversberg

Mittelfeld

Aleksander Pavlovic

FC Bayern München

Mittelfeld

Florian Wirtz

FC Liverpool

Angriff

Derry Scherhant

SC Freiburg

Angriff

Karim Adeyemi

FC Barcelona

Angriff

Jonathan Burkardt

Eintracht Frankfurt

Angriff

Nick Woltemade

Juventus

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