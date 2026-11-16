Am heutigen Montag steht für die DFB-Auswahl ein Härtetest an: Gegen die Niederlande peilt das Team im besten Fall die volle Punktausbeute an. Dabei dürfte die Unterstützung der eigenen Fans im Olympiastadion Berlin für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen in Amsterdam – damals zugleich die Premiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer – lieferten sich beide Nationen ein packendes Duell.
Ende September endete das Hinspiel aus deutscher Sicht mit einem ärgerlichen 1:1-Unentschieden. Zwar hatte Felix Nmecha die DFB-Elf in der 32. Minute in Führung geschossen, doch Cody Gakpo verhinderte tief in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem späten Ausgleich für Oranje den Auswärtssieg. Heute bietet sich nun die Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung gegen die Elftal.
Wo Ihr das Duell der beiden Nachbarn heute im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch GOAL.
Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League?
Während einzelne Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bei RTL und auf RTL+ zu sehen sind, laufen andere Länderspiele bei den Öffentlich-Rechtlichen – also in der ARD oder im ZDF.
Beim heutigen Aufeinandertreffen der DFB-Auswahl mit den Niederlanden geht RTL jedoch leer aus: Die Übertragungsrechte liegen diesmal exklusiv bei der ARD.
Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung lässt sich das Kräftemessen mit Oranje auch per Livestream in der ARD Mediathek sowie online über das Angebot der Sportschau verfolgen.
Plattform / Sender
Empfangsart
Übertragung (Deutschland vs. Niederlande)
ARD
Free-TV
Ja
ARD Mediathek
Livestream
Ja
Sportschau (Online)
Livestream
Ja
RTL / RTL+
TV & Livestream
Nein
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Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Wichtige Informationen zur DFB-Übertragung auf ARD
Der Ball rollt heute ab 20:45 Uhr, doch die ARD startet bereits um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.
Durch die Sendung führt Moderatorin Esther Sedlaczek, die wie gewohnt gemeinsam mit Bayern-Ikone und Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel einstimmt. Am Mikrofon begleitet Euch über die gesamten 90 Minuten Kommentator Tom Bartels.
Kategorie
Details
Übertragungsbeginn
20:15 Uhr
Anstoß
20:45 Uhr
Kommentator
Tom Bartels
Moderation
Esther Sedlaczek
Experte
Bastian Schweinsteiger
Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Die 24 nominierten Spieler der deutschen Nationalmannschaft
Position
Spieler
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Tor
Jonas Urbig (FC Bayern München)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Nathaniel Brown (FC Bayern München)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Tom Bischof (FC Bayern München)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)