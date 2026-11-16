Am heutigen Montag steht für die DFB-Auswahl ein Härtetest an: Gegen die Niederlande peilt das Team im besten Fall die volle Punktausbeute an. Dabei dürfte die Unterstützung der eigenen Fans im Olympiastadion Berlin für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen in Amsterdam – damals zugleich die Premiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer – lieferten sich beide Nationen ein packendes Duell.

Ende September endete das Hinspiel aus deutscher Sicht mit einem ärgerlichen 1:1-Unentschieden. Zwar hatte Felix Nmecha die DFB-Elf in der 32. Minute in Führung geschossen, doch Cody Gakpo verhinderte tief in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem späten Ausgleich für Oranje den Auswärtssieg. Heute bietet sich nun die Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung gegen die Elftal.

Wo Ihr das Duell der beiden Nachbarn heute im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Während einzelne Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bei RTL und auf RTL+ zu sehen sind, laufen andere Länderspiele bei den Öffentlich-Rechtlichen – also in der ARD oder im ZDF.

Nächste Spiele GER UEFA Nations League A 14:45 NED Ansehen

Beim heutigen Aufeinandertreffen der DFB-Auswahl mit den Niederlanden geht RTL jedoch leer aus: Die Übertragungsrechte liegen diesmal exklusiv bei der ARD.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung lässt sich das Kräftemessen mit Oranje auch per Livestream in der ARD Mediathek sowie online über das Angebot der Sportschau verfolgen.

Plattform / Sender Empfangsart Übertragung (Deutschland vs. Niederlande) ARD Free-TV Ja ARD Mediathek Livestream Ja Sportschau (Online) Livestream Ja RTL / RTL+ TV & Livestream Nein

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Mit NordVPN auf der ganzen Welt Fußball streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Wichtige Informationen zur DFB-Übertragung auf ARD

Der Ball rollt heute ab 20:45 Uhr, doch die ARD startet bereits um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Durch die Sendung führt Moderatorin Esther Sedlaczek, die wie gewohnt gemeinsam mit Bayern-Ikone und Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel einstimmt. Am Mikrofon begleitet Euch über die gesamten 90 Minuten Kommentator Tom Bartels.

Kategorie Details Übertragungsbeginn 20:15 Uhr Anstoß 20:45 Uhr Kommentator Tom Bartels Moderation Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Die 24 nominierten Spieler der deutschen Nationalmannschaft