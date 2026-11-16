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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
Olympiastadion
team-logoNiederlande
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League?

UEFA Nations League A
Deutschland - Niederlande
Deutschland
Niederlande

Im letzten Gruppenspiel der Nations League kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und den Niederlanden. GOAL verrät Euch, auf welchem Sender und wo im Livestream Ihr den Auftritt der DFB-Elf heute verfolgen könnt.

Am heutigen Montag steht für die DFB-Auswahl ein Härtetest an: Gegen die Niederlande peilt das Team im besten Fall die volle Punktausbeute an. Dabei dürfte die Unterstützung der eigenen Fans im Olympiastadion Berlin für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen in Amsterdam – damals zugleich die Premiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer – lieferten sich beide Nationen ein packendes Duell.

Ende September endete das Hinspiel aus deutscher Sicht mit einem ärgerlichen 1:1-Unentschieden. Zwar hatte Felix Nmecha die DFB-Elf in der 32. Minute in Führung geschossen, doch Cody Gakpo verhinderte tief in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem späten Ausgleich für Oranje den Auswärtssieg. Heute bietet sich nun die Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung gegen die Elftal.

Wo Ihr das Duell der beiden Nachbarn heute im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Während einzelne Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bei RTL und auf RTL+ zu sehen sind, laufen andere Länderspiele bei den Öffentlich-Rechtlichen – also in der ARD oder im ZDF.

Nächste Spiele
GER

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UEFA Nations League A

16. Nov. 2026

NED

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Beim heutigen Aufeinandertreffen der DFB-Auswahl mit den Niederlanden geht RTL jedoch leer aus: Die Übertragungsrechte liegen diesmal exklusiv bei der ARD.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung lässt sich das Kräftemessen mit Oranje auch per Livestream in der ARD Mediathek sowie online über das Angebot der Sportschau verfolgen.

Plattform / Sender

Empfangsart

Übertragung (Deutschland vs. Niederlande)

ARD

Free-TV

Ja

ARD Mediathek

Livestream

Ja

Sportschau (Online)

Livestream

Ja

RTL / RTL+

TV & Livestream

Nein

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Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Wichtige Informationen zur DFB-Übertragung auf ARD

Der Ball rollt heute ab 20:45 Uhr, doch die ARD startet bereits um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Durch die Sendung führt Moderatorin Esther Sedlaczek, die wie gewohnt gemeinsam mit Bayern-Ikone und Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel einstimmt. Am Mikrofon begleitet Euch über die gesamten 90 Minuten Kommentator Tom Bartels.

Kategorie

Details

Übertragungsbeginn

20:15 Uhr

Anstoß

20:45 Uhr

Kommentator

Tom Bartels

Moderation

Esther Sedlaczek

Experte

Bastian Schweinsteiger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Niederlande mit Jürgen Klopp in der Nations League? Die 24 nominierten Spieler der deutschen Nationalmannschaft

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

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