Der Gastgeber will den nächsten Schritt machen: Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft trifft die USA auf Belgien. Die Amerikaner träumen bei ihrer Heim-WM vom Einzug ins Viertelfinale, bekommen es mit den "Roten Teufeln" aber mit einem unangenehmen Gegner zu tun.

Belgien rettete sich im Sechzehntelfinale auf spektakuläre Weise in die nächste Runde. Nach einem 0:2-Rückstand gegen den Senegal drehten die Europäer die Partie noch in einen 3:2-Sieg. Die USA setzten sich dagegen souverän mit 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina durch und gehen nun mit viel Selbstvertrauen in das Duell.

Doch welcher Sender zeigt die Partie? Läuft das Duell in der ARD, im ZDF oder exklusiv bei MagentaTV? GOAL erklärt wo das Spiel heute live im TV und Stream zu sehen ist.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für USA vs. Belgien bei der WM 2026?

Für Fußballfans gibt es heute gleich zwei Möglichkeiten, das Achtelfinale zwischen den USA und Belgien live zu verfolgen. Die Partie wird kostenlos im Free-TV in der ARD übertragen. Der Sender zeigt bei der Weltmeisterschaft insgesamt 30 Spiele – und das Duell zwischen den Gastgebern und den Belgiern ist eines davon.

Darüber hinaus ist die Begegnung natürlich auch bei MagentaTV zu sehen. Während sich ARD und ZDF die Übertragung von jeweils 30 WM-Partien teilen, zeigt der Telekom-Sender alle 104 Spiele des Turniers live. Somit ist auch USA gegen Belgien dort in voller Länge zu verfolgen.

Spiel USA - Belgien Datum Dienstag, 7. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 2 Uhr Spielort Lumen Field, Seattle, USA Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? USA vs. Belgien im TV und Livestream sehen - alle Informationen zur Übertragung in der ARD

Die ARD steigt um 1.25 Uhr in die Übertragung ein. Durch die Vorberichterstattung führt Moderatorin Esther Sedlaczek, die gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger auf die Begegnung zwischen den USA und Belgien vorausblickt. Kurz vor dem Anstoß übernimmt schließlich Philipp Sohmer das Mikrofon und kommentiert die Partie live

Fußball heute live: USA vs. Belgien im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 1:25 Uhr Anstoß 2 Uhr Moderation Esther Sedlaczek Experten Bastian Schweinsteiger Kommentator Philipp Sohmer

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für USA vs. Belgien bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung bei MagentaTV

Bei MagentaTV beginnt die Einstimmung auf das Achtelfinale bereits um 1 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Für die Live-Übertragung ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Wer die Weltmeisterschaft verfolgen möchte, kann beispielsweise MagentaTV Flex für elf Euro im Monat buchen. Das Paket ist jederzeit kündbar.

Am Mikrofon begleitet Christina Rann die Partie zwischen den USA und Belgien. Rund um das Spiel wechseln sich Johannes B. Kerner und Laura Wontorra als Moderatoren ab. Für die Analysen und Einordnungen sorgen die Experten Mats Hummels, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Tabea Kemme.

Fußball heute live: USA vs. Belgien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 1 Uhr Anstoß 2 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator Christina Rann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für USA vs. Belgien bei der WM 2026? - Weg ins Viertelfinale