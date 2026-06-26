Das ist mal eines der wenigen namhaften Duelle in dieser Vorrunde der Weltmeisterschaft: Am dritten Spieltag nehmen es Uruguay und Spanien in der Gruppe H miteinander auf. Während die Spanier nach einem Unentschieden und einem Sieg als Spitzenreiter auf Sechzehntelfinal-Kurs sind, spielen die Südamerikaner ein bis dato durchaus enttäuschendes Turnier. 1:1 gegen Saudi-Arabien, 2:2 gegen Kap Verde - dürftig.

Das Team um Kapitän Federico Valverde braucht nun ausgerechnet gegen Spanien zumindest ein Unentschieden, sofern Saudi-Arabien gegen Kap Verde gewinnt, um Platz zwei zu sichern. Mit einer Niederlage und einem Erfolg im Parallelspiel könnte Uruguay noch abrutschen - und die dann nur zwei Zähler würden wohl kaum reichen, um noch als einer der besten acht Gruppendritten die K.o.-Phase zu erreichen.

ARD, ZDF oder MagentaTV: Welcher Sender zeigt das Duell zwischen Uruguay und Spanien heute live im TV und Livestream? Hier gibt es die Informationen.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Uruguay vs. Spanien bei der WM 2026?

Achtung: Ausschließlich MagentaTV zeigt die 90 Minuten zwischen Uruguay und Spanien live und in voller Länge.

Spiel Uruguay - Spanien Datum Samstag, 27. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 2 Uhr Spielort Estadio Akron, Zapopan, Mexiko Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Uruguay vs. Spanien bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Das WM-Spiel zwischen Uruguay und Spanien wird in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV live übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht – weder im Ersten noch im ZDF.

Zwar zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ebenfalls Begegnungen der Weltmeisterschaft, allerdings nur einen Teil des Turniers. Von insgesamt 104 Partien übertragen ARD und ZDF jeweils 30, zusammen also 60 Spiele. MagentaTV hingegen zeigt sämtliche 104 Begegnungen live.

Zu den insgesamt 44 exklusiven MagentaTV-Spielen gehört auch das Duell zwischen Uruguay und Spanien. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Für die WM bietet sich insbesondere das Paket MagentaTV Flex an, das monatlich 11 Euro kostet und jederzeit wieder gekündigt werden kann.

Kommentiert wird die Begegnung von Julian Engelhard. Durch die Sendung führen unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Als Experten setzt MagentaTV außerdem auf die ehemaligen Nationalspieler Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainer Jürgen Klopp.

Fußball heute live: Uruguay vs. Spanien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (27. Juni), 1 Uhr

: Heute (27. Juni), 1 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Julian Engelhard

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Uruguay vs. Spanien bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe H