Die einen sind Gruppensieger und somit schon weiter, die anderen hingegen bereits raus: Am dritten Spieltag der Vorrunde der Weltmeisterschaft stehen sich unter anderem die USA und die Türkei gegenüber. Während sich die Amerikaner bei ihrem Heim-Turnier mit bisher zwei Erfolgen als positive Überraschung erweisen, haben Arda Güler und Co. in ihrem Land mit zwei Niederlagen für mächtig Enttäuschung und Verärgerung gesorgt.

Für die USA geht es nun noch darum, die Gruppenphase perfekt zu beenden, während die tor- und punktlosen Türken um etwas Schadensbegrenzung bemüht sein werden.

ARD, ZDF oder MagentaTV: Wo kann man das Aufeinandertreffen zwischen der USA und der Türkei live im TV sehen? Im Folgenden gibt es die Antwort darauf.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. USA bei der WM 2026?

Um es kurz zu machen: USA gegen Türkei kann man am frühen Freitagmorgen einzig und allein bei MagentaTV live und in voller Länge erleben.

Spiel Türkei - USA Datum Freitag, 26. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 4 Uhr Spielort SoFi Stadium, Los Angeles, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. USA bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

So wie MagentaTV gibt es die WM 2026 auch im Free-TV im Wechsel zwischen ARD und ZDF zu sehen. Der Unterschied: Während MagentaTV alle 104 Spiele des Turniers in seinem Rechte-Paket hat, dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zusammen nur 60 zeigen.

USA gegen Türkei befindet sich nicht unter diesen 60 Partien. Anhänger der ausgeschiedenen Türkei werden am Ende keinen Einsatz ihrer Nation im Free-TV gesehen haben. Schon die ersten beiden Begegnungen in der Vorrunde liefen exklusiv bei MagentaTV. Zudem spielte das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu stets früh morgens deutscher Zeit - undankbar. Für die Türken ist es in vielerlei Hinsicht eine WM zum Vergessen.

Durch die 90 Minuten zwischen den US-Amerikanern und den Türken führt bei MagentaTV Julian Engelhard. Neben dem deutschen Kommentar bietet der Telekom-Sender auch einen auf Türkisch an. Der bekannte türkische Sportreporter und Moderator Ertem Sener kommentiert bei MagentaTV, Ex-Bundesliga-Profi Halil Altintop ist als Experte und Co-Kommentator dabei.

MagentaTV ist kostenpflichtig. Lohnenswert ist das Abo MagentaTV Flex, das elf Euro monatlich kostet und monatlich gekündigt werden kann. MagentaTV setzt bei der WM in erster Linie Laura Wontorra und Johannes B. Kerner als Moderatoren ein, die von den namhaften Experten Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp assistiert werden. MagentaTV hat seine Zelte zur WM in New York aufgeschlagen, meldet sich aber oftmals parallel auch aus den Stadien. Dazu gibt es Schalten ins Studio nach München, beispielsweise für Taktikanalysen.

Fußball heute live: Türkei - USA live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (26. Juni), 3 Uhr

: Heute (26. Juni), 3 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator (deutsch): Julian Engelhard

Julian Engelhard Kommentator (türkisch): Ertem Sener, Halil Altintop

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. USA bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe D