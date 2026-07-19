Der große Moment ist gekommen: Mit dem Finale endet am heutigen Sonntag die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Von den erstmals 48 teilnehmenden Nationen sind nur noch zwei übrig geblieben: Spanien und Argentinien kämpfen nun um den begehrten WM-Pokal.

Die Spanier sicherten sich ihr Finalticket mit einem souveränen 2:0-Erfolg über Frankreich. Argentinien hingegen bewies im Halbfinale gegen England große Moral, drehte einen Rückstand und zog mit einem 2:1-Sieg ins Endspiel ein. Ausgetragen wird das Finale im MetLife Stadium in East Rutherford vor den Toren von New York City. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

Wer krönt sich zum Weltmeister 2026? Und wo läuft das Endspiel live im TV und Livestream: in der ARD, im ZDF, bei MagentaTV oder sogar auf mehreren Sendern? GOAL informiert darüber.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026?

Das Endspiel einer Weltmeisterschaft gehört zu den größten Sportereignissen überhaupt und zieht alle vier Jahre Millionen Fußballfans vor die Bildschirme. Auch das Finale zwischen Spanien und Argentinien wird live sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen ist diesmal das ZDF am Zug.

Neben der TV-Ausstrahlung bietet der Sender die Partie außerdem kostenlos im Livestream auf sportstudio.de an. Mit dem Endspiel komplettiert das ZDF sein Kontingent von 30 WM-Übertragungen. Zusammen mit den ebenfalls 30 Partien der ARD werden damit insgesamt 60 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft im deutschen Free-TV gezeigt.

Wer das Finale bei MagentaTV verfolgen möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an sämtlichen 104 Begegnungen des Turniers und zeigt somit auch das Endspiel live.

Spiel Spanien - Argentinien Datum Sonntag, 19. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 21 Uhr Spielort MetLife Stadium, East Rutherford, USA Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Live Stream sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung im ZDF

Für das WM-Finale nimmt sich das ZDF mehr Zeit und beginnt seine Vorberichterstattung bereits um 19.30 Uhr. Damit werden die Zuschauer eineinhalb Stunden lang auf den Höhepunkt der Weltmeisterschaft eingestimmt.

Durch die Sendung aus dem Berliner Studio führt Katrin Müller-Hohenstein. Als Experten stehen ihr Christian Streich und Friederike Kromp zur Seite. Zusätzlich berichtet das ZDF mit einem Team direkt aus dem Stadion: Jochen Breyer meldet sich gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker vom Ort des Geschehens. Oliver Schmidt begleitet die Partie anschließend als Kommentator am Mikrofon.

Fußball heute live: Spanien vs. Argentinien im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn 19:30 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation im ZDF-Studio Katrin Müller-Hohenstein Experten im ZDF-Studio Christian Streich, Friederike Kromp Moderation im Stadion Jochen Breyer Experten im Stadion Christoph Kramer, Per Mertesacker Kommentator Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Noch früher als das ZDF startet MagentaTV in die Berichterstattung rund um das WM-Finale. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung und begleitet die Zuschauer damit zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff durch den Abend.

Für den Empfang ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Unter anderem steht das monatlich kündbare Paket MagentaTV Flex zur Verfügung, das derzeit 11 Euro pro Monat kostet.

Am Mikrofon begleitet Wolff Fuss das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führt als Moderatoren durch den langen WM-Abend, als Experten sind alle dabei, die der Sender vor Ort hatte und hat: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels und Tabea Kemme.

Fußball heute live: Spanien vs. Argentinien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 18:30 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Die letzten fünf WM-Endspiele