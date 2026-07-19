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Filip Knopp

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026?

Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien
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Der Höhepunkt der WM 2026: Im Finale treffen Spanien und Argentinien aufeinander. Doch wo wird das Endspiel live übertragen: ARD, ZDF oder MagentaTV? Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Vorberichterstattung gibt es hier im Überblick.

Der große Moment ist gekommen: Mit dem Finale endet am heutigen Sonntag die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Von den erstmals 48 teilnehmenden Nationen sind nur noch zwei übrig geblieben: Spanien und Argentinien kämpfen nun um den begehrten WM-Pokal. 

Die Spanier sicherten sich ihr Finalticket mit einem souveränen 2:0-Erfolg über Frankreich. Argentinien hingegen bewies im Halbfinale gegen England große Moral, drehte einen Rückstand und zog mit einem 2:1-Sieg ins Endspiel ein. Ausgetragen wird das Finale im MetLife Stadium in East Rutherford vor den Toren von New York City. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

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Wer krönt sich zum Weltmeister 2026? Und wo läuft das Endspiel live im TV und Livestream: in der ARD, im ZDF, bei MagentaTV oder sogar auf mehreren Sendern? GOAL informiert darüber.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026?

Das Endspiel einer Weltmeisterschaft gehört zu den größten Sportereignissen überhaupt und zieht alle vier Jahre Millionen Fußballfans vor die Bildschirme. Auch das Finale zwischen Spanien und Argentinien wird live sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen ist diesmal das ZDF am Zug. 

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Neben der TV-Ausstrahlung bietet der Sender die Partie außerdem kostenlos im Livestream auf sportstudio.de an. Mit dem Endspiel komplettiert das ZDF sein Kontingent von 30 WM-Übertragungen. Zusammen mit den ebenfalls 30 Partien der ARD werden damit insgesamt 60 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft im deutschen Free-TV gezeigt. 

Wer das Finale bei MagentaTV verfolgen möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an sämtlichen 104 Begegnungen des Turniers und zeigt somit auch das Endspiel live.

SpielSpanien - Argentinien
DatumSonntag, 19. Juli
Anstoß (deutsche Zeit)21 Uhr
SpielortMetLife Stadium, East Rutherford, USA
Übertragung live im Free-TVZDF
Übertragung im kostenlosen Live Streamsportstudio.de / ZDF-Mediathek
Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit AboMagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung im ZDF

Für das WM-Finale nimmt sich das ZDF mehr Zeit und beginnt seine Vorberichterstattung bereits um 19.30 Uhr. Damit werden die Zuschauer eineinhalb Stunden lang auf den Höhepunkt der Weltmeisterschaft eingestimmt. 

Durch die Sendung aus dem Berliner Studio führt Katrin Müller-Hohenstein. Als Experten stehen ihr Christian Streich und Friederike Kromp zur Seite. Zusätzlich berichtet das ZDF mit einem Team direkt aus dem Stadion: Jochen Breyer meldet sich gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker vom Ort des Geschehens. Oliver Schmidt begleitet die Partie anschließend als Kommentator am Mikrofon.

Fußball heute live: Spanien vs. Argentinien im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn19:30 Uhr
Anstoß21 Uhr
Moderation im ZDF-StudioKatrin Müller-Hohenstein
Experten im ZDF-StudioChristian Streich, Friederike Kromp
Moderation im StadionJochen Breyer
Experten im StadionChristoph Kramer, Per Mertesacker
KommentatorOliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Noch früher als das ZDF startet MagentaTV in die Berichterstattung rund um das WM-Finale. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung und begleitet die Zuschauer damit zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff durch den Abend. 

Für den Empfang ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Unter anderem steht das monatlich kündbare Paket MagentaTV Flex zur Verfügung, das derzeit 11 Euro pro Monat kostet

Am Mikrofon begleitet Wolff Fuss das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führt als Moderatoren durch den langen WM-Abend, als Experten sind alle dabei, die der Sender vor Ort hatte und hat: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels und Tabea Kemme.

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Fußball heute live: Spanien vs. Argentinienbei MagentaTV

Übertragungsbeginn18:30 Uhr
Anstoß21 Uhr
ModerationJohannes B. Kerner, Laura Wontorra
ExpertenJürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme
KommentatorWolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Die letzten fünf WM-Endspiele

TurnierGastgeberFinaleErgebnisStadt
WM 2022KatarArgentinien - Frankreich3:3 n. V., 4:2 i. E.Doha
WM 2018RusslandFrankreich - Kroatien4:2Moskau
WM 2014BrasilienDeutschland - Argentinien1:0 n. V.Rio de Janeiro
WM 2010SüdafrikaNiederlande - Spanien0:1 n. V.Johannesburg
WM 2006DeutschlandItalien - Frankreich1:1 n. V., 5:3 i. E.Berlin
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