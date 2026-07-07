Der letzte Platz im Viertelfinale steht auf dem Spiel: Zum Abschluss des Achtelfinals treffen bei der Weltmeisterschaft 2026 die Schweiz und Kolumbien aufeinander. Beide Mannschaften lösten ihre Aufgabe in der Runde zuvor ohne Gegentor. Die Eidgenossen setzten sich mit 2:0 gegen Algerien durch, Kolumbien besiegte Ghana knapp mit 1:0.

Auf den Sieger wartet aller Voraussicht nach ein echter Härtetest. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Argentinien kommen, der zuvor allerdings erst noch Ägypten aus dem Weg räumen muss.

Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans noch eine andere Frage: Wer zeigt das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien heute live? Läuft die Partie in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? Hier gibt es die Antwort.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien bei der WM 2026?

Für alle, die heute möglichst viel WM-Fußball im Free-TV sehen möchten, ist die ARD die richtige Anlaufstelle. Nach dem Achtelfinale zwischen den USA und Belgien zeigt Das Erste auch die Begegnungen Argentinien gegen Ägypten sowie Schweiz gegen Kolumbien live – sowohl im Fernsehen als auch im Livestream.

Insgesamt übertragen ARD und ZDF bei der Weltmeisterschaft jeweils 30 Partien und kommen damit gemeinsam auf 60 der 104 Spiele. Wer dagegen kein einziges Match verpassen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an allen 104 WM-Begegnungen und zeigt damit sowohl die exklusiven Spiele als auch sämtliche Partien, die im Free-TV laufen.

Spiel Schweiz - Kolumbien Datum Dienstag, 7. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 22 Uhr Spielort BC Place Stadium, Vancouver, Kanada Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien bei der WM 2026? - Übertragung in der ARD

Nach aktuellem Plan beginnt die Vorberichterstattung der ARD zu Schweiz gegen Kolumbien um 21 Uhr. Der genaue Start könnte sich allerdings noch etwas verschieben, falls das vorherige Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen geht. Fest steht jedoch: Die WM-Berichterstattung im Ersten läuft bereits seit 17 Uhr.

Durch die Sendung führen Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger, die sich live aus Vancouver melden. Das Spiel selbst wird anschließend von Tom Bartels kommentiert.

Fußball heute live: Schweiz vs. Kolumbien im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Tom Bartels

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Auch MagentaTV startet um 21 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das abschließende Achtelfinale. Wer die Partie dort live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Möglichkeit ist MagentaTV Flex, das für elf Euro pro Monat erhältlich ist.

Als Kommentator begleitet Christian Straßburger das Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien. Durch die Studiosendung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, die gemeinsam mit den Experten Mats Hummels, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Tabea Kemme auf das Spiel und das Turniergeschehen blicken.

Fußball heute live: Schweiz vs. Kolumbien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien bei der WM 2026? - Weg ins Viertelfinale