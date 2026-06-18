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Filip Knopp

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026?

Schweiz - Bosnien und Herzegowina
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Der zweite Spieltag der WM 2026 hält unter anderem das Duell zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina bereit. ARD, ZDF oder MagentaTV: Wo läuft Fußball heute live im TV?

1:1 hier, 1:1 dort: Sowohl die Schweiz als auch Bosnien und Herzegowina haben ihren Auftakt bei der Weltmeisterschaft nicht siegreich gestalten können. Während die Bosnier es immerhin noch mit dem als Co-Gastgeber besonders motivierten Kanada aufnahmen, erlebten die Eidgenossen zum Start eine echte Enttäuschung - weil es nur gegen Katar ging, weil der Gegentreffer kurz vor Schluss fiel (90.+4).

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Schweiz gegen Bosnien (Donnerstag, 21 Uhr): Wer kann das Duell am zweiten Spieltag nun für sich nutzen? Und wo wird dazu überhaupt eine Übertragung angeboten: ARD, ZDF oder MagentaTV? GOAL verrät, welcher Sender die 90 Minuten live im TV und Livestream zeigt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026?

Um es direkt auf den Punkt zu bringen: Die Partie zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina lässt sich heute ausschließlich bei MagentaTV verfolgen.

SpielSchweiz vs. Bosnien
DatumDonnerstag, 18. Juni
Anstoß (deutsche Zeit)21 Uhr
SpielortSoFi Stadium, Los Angeles, USA
Übertragung live im Free-TV-
Übertragung im kostenlosen Live Stream-
Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit AboMagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Neben MagentaTV besitzen auch die ARD und das ZDF Rechte an der Übertragung der WM 2026. Der Telekom-Sender zeigt jedoch alle 104 Spiele des Turniers, die öffentlich-rechtlichen Sender lediglich 60 - beide jeweils 30. Und die Begegnung zwischen der Schweiz und Bosnien gehört eben nicht zu diesen 60, sodass man auf ein Abonnement bei MagentaTV angewiesen ist, um live nichts zu verpassen. Ein empfehlenswertes Abo ist hierbei MagentaTV Flex. Es kostet elf Euro pro Monat und kann monatlich wieder gekündigt werden

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Zu Schweiz gegen Bosnien ist Christian Straßburger als Kommentator im Einsatz. Informiert wird man zum Spiel bei MagentaTV bei der WM 60 bis 90 Minuten vor dem Anstoß.

Unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt., als Co-Kommentator ist mit Bayer Leverkusens Kapitän Robert Andrich ein weiterer prominenter Name hin und wieder dabei.

Fußball heute live: Schweiz vs. Bosnien live bei MagentaTV

  • Übertragungsbeginn: Heute (18. Juni), 20 Uhr
  • Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra
  • Experten: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
  • Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026? - So viele Spiele hat MagentaTV exklusiv

Gruppenphase32 Spiele
Sechzehntelfinale6 Spiele
Achtelfinale3 Spiele
Viertelfinale2 Spiele
Spiel um Platz 31 Spiel
Gesamt44 Spiele
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