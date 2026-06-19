Nicht Brasilien, nicht Marokko - Schottland grüßt von der Spitze! Weil die beiden namhafteren Nationen im direkten Duell 1:1 spielten, befinden sich die Briten bei der Weltmeisterschaft in Gruppe C nach dem ersten Spieltag auf Platz eins. Sie konnten Haiti wiederum mit 1:0 besiegen.

Weiter geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Gruppe nun einerseits mit Brasilien gegen Haiti, kurz zuvor machen aber Schottland und Marokko mit ihrem Aufeinandertreffen den Anfang. ARD, ZDF oder MagentaTV: Wo kann man die 90 Minuten zwischen Schottland und Marokko live im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden gibt es die Antwort darauf.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schottland vs. Marokko bei der WM 2026?

Wer die Partie zwischen Andrew Robertson und Co. sowie Achraf Hakimi und Co. live auf keinen Fall verpassen will, muss bei MagentaTV einschalten. Eine Alternative hierzu gibt es in Deutschland nicht - und somit auch nicht im Free-TV.

Spiel Schottland - Marokko Datum Samstag, 20. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 0 Uhr Spielort Gillette Stadium, Foxborough, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schottland vs. Marokko bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Das Kräftemessen zwischen den Schotten und den Marokkanern läuft in der Bundesrepublik nur im Pay-TV, nicht parallel auch im Free-TV. ARD und ZDF zeigen jeweils 30 und insgesamt dementsprechend 60 WM-Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen. Weil durch die Aufstockung der Turnier-Teilnehmer auf 48 in der Summe nun 104 Begegnungen absolviert werden, gibt es 44 wiederum nicht im Free-TV zu sehen.

Diese hat MagentaTV exklusiv im Programm. Der Telekom-Sender besitzt die Übertragungsrechte für sämtliche WM-Partien, also auch zu Schottland gegen Marokko. Noch kein Kunde? Lohnenswert ist zur WM das Abo MagentaTV Flex. Man zahlt dafür elf Euro pro Monat und kann monatlich es wieder kündigen.

Schottland gegen Marokko wird von Marco Hagemann kommentiert. 60 bis 90 Minuten im Vorfeld des Anstoßes erhält man bei MagentaTV in der Regel alle wichtigen Vorab-Informationen.

Unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt, ihn ergänzt als Co-Kommentator ist Robert Andrich. Bayer Leverkusens Kapitän kann diesen Job ausüben, weil er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in den deutschen WM-Kader berufen wurde.

Fußball heute live: Schottland vs. Marokko live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (19. Juni), 23 Uhr

: Heute (19. Juni), 23 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Marco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schottland vs. Marokko bei der WM 2026? - So viele Spiele hat MagentaTV exklusiv

Gruppenphase 32 Spiele Sechzehntelfinale 6 Spiele Achtelfinale 3 Spiele Viertelfinale 2 Spiele Spiel um Platz 3 1 Spiel Gesamt 44 Spiele

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Schottland vs. Marokko bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe C