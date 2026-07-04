Im zweiten Achtelfinale der Weltmeisterschaft treffen am heutigen Samstag (4. Juli) Paraguay und Frankreich aufeinander. Gespielt wird im Lincoln Financial Field in Philadelphia, der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.
GOAL verrät, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.
Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026?
Das WM-Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält als einziger Anbieter die Rechte an sämtlichen 104 Spielen der Frauen-WM und zeigt auch diese Partie in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 22.50 Uhr, Wolff Fuss übernimmt den Kommentar. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Wichtigste Infos
Begegnung
Paraguay vs. Frankreich
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Achtelfinale
Datum
4. Juli 2026
Uhrzeit
23 Uhr
Ort
Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)
TV
MagentaTV
Livestream
MagentaTV
Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Der Pfad ins Achtelfinale
Paraguay
Spielrunde
Frankreich
1:4 vs. USA (N)
Gruppenphase
3:1 vs. Senegal (S)
0:0 vs. Australien (U)
Gruppenphase
3:0 vs. Irak (S)
1:0 vs. Türkei (S)
Gruppenphase
4:1 vs. Norwegen (S)
4:3 i.E. vs. Deutschland (S)
Sechzehntelfinale
3:0 vs. Schweden (S)