Im zweiten Achtelfinale der Weltmeisterschaft treffen am heutigen Samstag (4. Juli) Paraguay und Frankreich aufeinander. Gespielt wird im Lincoln Financial Field in Philadelphia, der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.

GOAL verrät, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026?





Das WM-Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält als einziger Anbieter die Rechte an sämtlichen 104 Spielen der Frauen-WM und zeigt auch diese Partie in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 22.50 Uhr, Wolff Fuss übernimmt den Kommentar. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Wichtigste Infos





Begegnung Paraguay vs. Frankreich Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Achtelfinale Datum 4. Juli 2026 Uhrzeit 23 Uhr Ort Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Der Pfad ins Achtelfinale





Paraguay Spielrunde Frankreich 1:4 vs. USA (N) Gruppenphase 3:1 vs. Senegal (S) 0:0 vs. Australien (U) Gruppenphase 3:0 vs. Irak (S) 1:0 vs. Türkei (S) Gruppenphase 4:1 vs. Norwegen (S) 4:3 i.E. vs. Deutschland (S) Sechzehntelfinale 3:0 vs. Schweden (S)







