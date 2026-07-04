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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026?

Weltmeisterschaft
Paraguay - Frankreich
Paraguay
Frankreich

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft kommt es heute zum Duell zwischen Paraguay und Frankreich. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im zweiten Achtelfinale der Weltmeisterschaft treffen am heutigen Samstag (4. Juli) Paraguay und Frankreich aufeinander. Gespielt wird im Lincoln Financial Field in Philadelphia, der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.

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GOAL verrät, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026?


Das WM-Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält als einziger Anbieter die Rechte an sämtlichen 104 Spielen der Frauen-WM und zeigt auch diese Partie in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 22.50 Uhr, Wolff Fuss übernimmt den Kommentar. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Wichtigste Infos


Weltmeisterschaft
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Frankreich crest
Frankreich
FRA

Begegnung

Paraguay vs. Frankreich

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Achtelfinale

Datum

4. Juli 2026

Uhrzeit

23 Uhr

Ort

Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)

TV

MagentaTV

Livestream

MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich bei der WM 2026? Der Pfad ins Achtelfinale


Paraguay

Spielrunde

Frankreich

1:4 vs. USA (N)

Gruppenphase

3:1 vs. Senegal (S)

0:0 vs. Australien (U)

Gruppenphase

3:0 vs. Irak (S)

1:0 vs. Türkei (S)

Gruppenphase

4:1 vs. Norwegen (S)

4:3 i.E. vs. Deutschland (S)

Sechzehntelfinale

3:0 vs. Schweden (S)



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