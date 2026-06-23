Nach der Auftaktniederlage steht Kroatien bereits unter Druck. Der Vizeweltmeister von 2018 und WM-Dritte von 2022 musste sich zum Start der Endrunde England mit 2:4 geschlagen geben. Nun sollen gegen Panama die ersten Punkte her.

Der Außenseiter aus Zentralamerika erwischte ebenfalls keinen gelungenen Turnierbeginn und verlor sein erstes Gruppenspiel gegen Ghana knapp mit 0:1.

Eine Frage, die sich im Vorfeld des Duells zwischen Panama und Kroatien stellt: Wo kann man die 90 Minuten an diesem zweiten Spieltag live im TV und Livestream miterleben? Im Folgenden gibt es die Informationen zur Übertragung des WM-Spiels.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. Kroatien bei der WM 2026?

Wo läuft Panama gegen Kroatien? Die Antwort: bei MagentaTV - und in Deutschland tatsächlich auch nur dort.

Spiel Panama - Kroatien Datum Mittwoch, 24. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 1 Uhr Spielort BMO Field, Toronto, Kanada Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. Kroatien bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Kroatien gegen Panama wird nicht im Free-TV übertragen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen die Partie live, obwohl beide Sender Rechtepakete für die WM 2026 besitzen. Diese umfassen allerdings nur jeweils 30 Begegnungen und damit längst nicht das komplette Turnier.

Wer das Gruppenspiel live verfolgen möchte, benötigt daher ein Abo bei MagentaTV. Der Telekom-Anbieter zeigt alle 104 WM-Partien und hält die Exklusivrechte an 44 Begegnungen - darunter auch das Duell zwischen Panama und Kroatien.

Man benötigt ein aktives Abonnement, um die 90 Minuten in voller Länge live zu erleben. Zur WM lohnt sich das Abo MagentaTV Flex. Man zahlt dafür elf Euro pro Monat und kann monatlich es wieder kündigen.

Das Spiel zwischen Panama und Kroatien kommentiert Jonas Friedrich. Unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra sind zur WM bei MagentaTV als Moderatoren im Einsatz, mit Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp sind namhafte Experten dabei. Vor allem die deutschen Spiele kommentiert Wolff Fuss, ihn unterstützt Robert Andrich als Co-Kommentator.

Fußball heute live: Panama - Kroatien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (24. Juni), 0 Uhr

: Heute (24. Juni), 0 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Jonas Friedrich

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. Kroatien bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe L