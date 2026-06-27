Gibt es zum Abschluss drei weitere Punkte für das Team von Thomas Tuchel? England rund um Kapitän Harry Kane und Jude Bellingham wird am letzten Spieltag der Vorrunde der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko von Panama herausgefordert.

Im Vorfeld ist jedenfalls schon klar: Die Briten haben als Tabellenführer mit vier Punkten sehr gute Karten für das Sechzehntelfinale, während die Mittelamerikaner ausgeschieden sind.

Wo kann man das Spiel von England gegen Panama heute live im TV oder Livestream sehen? Zeigt die ARD, das ZDF oder MagentaTV die 90 Minuten?

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. England bei der WM 2026?

Die Antwort auf diese Frage: Panama gegen England sieht man allein bei MagentaTV.

Spiel Panama - England Datum Samstag, 27. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 23 Uhr Spielort MetLife Stadium, East Rutherford, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. England bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Die WM 2026 wird neben MagentaTV auch im Free-TV übertragen: ARD und ZDF teilen sich die Ausstrahlung ausgewählter Partien. Allerdings zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender gemeinsam lediglich 60 der insgesamt 104 Spiele. Die Begegnung zwischen Panama und England gehört nicht zu diesem Kontingent und ist daher ausschließlich bei MagentaTV zu sehen.

Dort kommentiert Christian Straßburger die Partie. Der Sender überträgt alle Spiele des Turniers und ist kostenpflichtig. Wer die WM verfolgen möchte, kann beispielsweise das monatlich kündbare Paket MagentaTV Flex für 11 Euro pro Monat nutzen. Als Moderatoren sind vor allem Laura Wontorra und Johannes B. Kerner im Einsatz, unterstützt von Experten wie Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp. Das Hauptstudio befindet sich während der WM in New York, ergänzt durch regelmäßige Live-Schalten aus den Stadien sowie Analysen aus dem Studio in München.

Fußball heute live: Panama - England live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (27. Juni), 22 Uhr

: Heute (27. Juni), 22 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Panama vs. England bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe L