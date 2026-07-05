Das wird ein Spektakel! Angepeitscht von frenetischen Fans im Aztekenstadion zu Mexiko City hofft Co-Gastgeber Mexiko im Achtelfinale der WM 2026 gegen ein hoch gehandeltes England auf die Überraschung. Angepfiffen wird die Partie zu deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag (5. Juli) auf Montag (6. Juli) um 2 Uhr.









Für die Übertragung ist derweil nur ein Sender zuständig, aber bei ARD oder ZDF im Free-TV wird Mexiko vs. England nicht live gezeigt. Stattdessen braucht Ihr ein Abo bei MagentaTV, um Euch das mit Spannung erwartete Achtelfinale anzuschauen. Weitere Informationen dazu folgen jetzt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Mexiko vs. England bei der WM 2026?

Mexiko gegen England ist eines von drei Achtelfinals der WM 2026, die nicht live im Free-TV laufen und stattdessen exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaTV übertragen werden. Für ein Abo (MagentaTV Flex) zahlt Ihr elf Euro pro Monat, Ihr könnt dabei monatlich wieder kündigen.

Die Vorberichte zum Duell des Co-Gastgebers mit den Three Lions beginnen eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 1.30 Uhr deutscher Zeit. Johannes B. Kerner moderiert, die Expertise liefern Jürgen Klopp und Tabea Kemme. Kommentator von Mexiko vs. England ist ab 2 Uhr dann Wolff Fuss.









Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. England heute live im TV und Live Stream? Die Übertragung in der Übersicht





Spiel Mexiko vs. England Datum Montag, 6. Juli, 2 Uhr (deutsche Zeit) Übertragung im Free-TV / Übertragung im Pay-TV MagentaTV Übertragungsbeginn 1.30 Uhr Moderator Johannes B. Kerner Experten Jürgen Klopp, Tabea Kemme Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Mexiko vs. England bei der WM 2026? Der Weg ins Achtelfinale

Mexiko gewann das Eröffnungsspiel der WM 2026 gegen Südafrika mit 2:0, nach weiteren Erfolgen gegen Südkorea (1:0) und Tschechien (3:0) zogen die Mexikaner als souveräner Gruppensieger in die K.o.-Phase ein. Dort gab es im Sechzehntelfinale ein beeindruckendes 2:0 gegen ein stark eingeschätztes Ecuador - muss nun auch England dran glauben?

Die Three Lions gehen aufgrund ihrer enormen Kaderqualität zwar als Favorit in die Partie, doch der Heimvorteil könnte Mexiko Flügel verleihen. Zudem hat England bei der WM bisher nicht restlos überzeugt, beispielsweise gab es in der Gruppenphase biedere Auftritte gegen Ghana (0:0) und Panama (2:0). Im Sechzehntelfinale deutete sich gegen DR Kongo dann schon ein blamables Aus für die Elf von Thomas Tuchel an, ehe Harry Kane in der Schlussviertelstunde mit zwei Toren doch noch für einen 2:1-Sieg des klaren Favoriten sorgte.



