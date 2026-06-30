Deutschland ist raus - und der Deutschland-Schreck will weiterkommen. Nach dem 2:1 zum Abschluss der Gruppenphase gegen das DFB-Team geht es für Ecuador nun im Sechzehntelfinale gegen Mexiko zur Sache. Der Co-Gastgeber hat beim Duell in Mexiko-Stadt einen klaren Heimvorteil.

Der Gewinner des Duells erwartet am kommenden Montag (2 Uhr) England oder die DR Kongo im Achtelfinale.

Im Vorfeld steht unterdessen auch die Frage im Raum: Wo kann man Mexiko gegen Ecuador überhaupt live im TV oder Livestream sehen - ARD, ZDF oder MagentaTV? Im Folgenden gibt es die Aufklärung zur Übertragung.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Mexiko vs. Ecuador bei der WM 2026?

Kurz und knapp: Mexiko gegen Ecuador sieht man live nur bei MagentaTV.

Spiel Mexiko - Ecuador Datum Mittwoch, 1. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 3 Uhr Spielort Aztekenstadion, Mexiko-Stadt, Mexiko Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Mexiko vs. Ecuador bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Ob Mexiko oder Ecuador im Sechzehntelfinale der WM am Ende jubelt, kann man sich in der ARD oder im ZDF nicht anschauen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht.

104 Spiele werden bei dieser WM insgesamt bestritten - doch während MagentaTV alle 104 im Programm hat, sind es bei ARD und ZDF zusammen bloß 60. Beide zeigen je 30 Begegnungen.

MagentaTV hat also 44 Spiele exklusiv im Programm. Dazu gehört auch Mexiko gegen Ecuador. Wer das K.o.-Spiel live auf keinen Fall verpassen möchte, braucht ein Abonnement. Für die WM kann man etwa das Paket MagentaTV Flex buchen, es kostet monatlich elf Euro.

Julian Engelhard kommentiert Mexiko gegen Ecuador. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führen bei MagentaTV in der Regel durch die WM-Spieltage. Als Experten sind unter anderem Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp dabei.

Fußball heute live: Mexiko vs. Ecuador live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : 1. Juli, 2:30 Uhr

: 1. Juli, 2:30 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Julian Engelhard

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Mexiko vs. Ecuador bei der WM 2026? - die Duelle im Sechzehntelfinale