Ein Wiedersehen mit jeder Menge Brisanz: Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen Frankreich und Marokko aufeinander. Es ist das Duell zwischen dem Vizeweltmeister von 2022 und dem damals überraschenden Halbfinalisten.

Im Mittelpunkt stehen dabei auch die beiden Kapitäne Kylian Mbappe und Achraf Hakimi, die nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Paris Saint-Germain abseits des Platzes eng befreundet sind.

Auf dem Papier geht Frankreich als Favorit in die Partie in Foxborough. Doch Marokko hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass es auch gegen die ganz Großen bestehen kann. Auf den Sieger wartet im Halbfinale entweder Spanien oder Belgien.

Wer das Viertelfinale live verfolgen möchte, stellt sich vor dem Anpfiff vor allem eine Frage: Läuft Frankreich gegen Marokko in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? GOAL sagt es.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Frankreich bei der WM 2026?

Es gibt heute gleich zwei Möglichkeiten, um von Frankreich gegen Marokko nichts zu verpassen. Die Partie läuft sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Kostenlos zu sehen ist das Duell in der ARD, die neben der TV-Übertragung auch einen Livestream auf sportschau.de anbietet.

Wie das ZDF zeigt auch die ARD insgesamt 30 der 104 WM-Spiele – Frankreich gegen Marokko gehört zu diesen ausgewählten Begegnungen.

Wer die WM darüber hinaus ohne Einschränkungen verfolgen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an allen 104 Partien und überträgt somit auch dieses Viertelfinale live.

Spiel Frankreich - Marokko Datum Donnerstag, 9. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 22 Uhr Spielort Gillette Stadium, Foxborough, USA Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Frankreich bei der WM 2026? - Übertragung in der ARD

Eine Stunde vor dem Anpfiff, um 21 Uhr, startet die ARD mit der Vorberichterstattung zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko. Bereits kurz nach Sendungsbeginn gibt es unter anderem die offiziellen Aufstellungen sowie die letzten Informationen aus dem Stadion.

Durch die Sendung führen Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger, die sich direkt aus Foxborough melden. Kommentiert wird die Partie anschließend von Philipp Sohmer.

Fußball heute live: Frankreich vs. Marokko im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Philipp Sohmer

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Frankreich bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Auch bei MagentaTV beginnt die Einstimmung auf das Viertelfinale bereits um 21 Uhr. Durch die Sendung führen Johannes B. Kerner und Anna Sara Lange, während Jan Henkel aus dem Münchner Studio die taktischen Aspekte der Partie beleuchtet.

Für die Analysen stehen Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme bereit. Die Live-Kommentierung des Duells zwischen Frankreich und Marokko übernimmt Wolff Fuss.

Wer die Übertragung bei MagentaTV verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Möglichkeit ist MagentaTV Flex, das für elf Euro pro Monat erhältlich ist.

Fußball heute live: Frankreich vs. Marokko bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Anna Sara Lange, Jan Henkel Experten Jürgen Klopp, Mats Hummels, Patrick Ittrich Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Frankreich bei der WM 2026? - Potentielle Duelle im Halbfinale