Mehr Topspiel geht kaum! Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 prallen mit Frankreich und Spanien zwei der größten Fußballnationen der Welt aufeinander. Für viele Fans ist dieses Duell sogar das eigentliche Traumfinale - nur dass es bereits im Kampf um den Einzug ins Endspiel steigt.

Beide Teams zählen seit Jahren zur absoluten Weltspitze. Frankreich gewann 2018 den WM-Titel, Spanien krönte sich 2010 erstmals zum Weltmeister und reist als amtierender Europameister zu diesem Gigantenduell an. Auf dem Rasen treffen Weltstars wie Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise auf Spaniens Ausnahmegeneration, angeführt vom jungen Super-Angreifer Lamine Yamal und Kapitän Rodrigo Hernandez.

Bevor der Ball rollt, stellt sich allerdings noch eine entscheidende Frage: Wo wird dieser Halbfinal-Kracher heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät, ob die ARD, das ZDF oder MagentaTV Frankreich gegen Spanien zeigt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Spanien bei der WM 2026?

Wer den Kampf um den Einzug in das WM-Finale live verfolgen möchte, hat heute die Wahl zwischen Free-TV und Pay-TV. Frankreich gegen Spanien wird sowohl im ZDF als auch bei MagentaTV übertragen.

Das ZDF zeigt das Halbfinale in voller Länge – falls nötig inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen. Wer unterwegs ist oder nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Partie zudem im Livestream auf sportstudio.de verfolgen.

Insgesamt übertragen ARD und ZDF bei dieser Weltmeisterschaft jeweils 30 und damit gemeinsam 60 der 104 Spiele. Beide Halbfinals sowie das Finale gehören zum Free-TV-Paket. MagentaTV besitzt darüber hinaus die Rechte an sämtlichen 104 WM-Partien und zeigt das Duell zwischen Frankreich und Spanien daher ebenfalls live.

Spiel Frankreich - Spanien Datum Dienstag, 14. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 21 Uhr Spielort AT&T Stadium, Dallas, USA Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Live Stream sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Spanien bei der WM 2026? - Übertragung im ZDF

Wer den Halbfinal-Kracher zwischen Frankreich und Spanien in vollen Zügen genießen möchte, dürfte schon lange vor dem Anpfiff einschalten. Schließlich stehen dann die Aufstellungen fest, die letzten Eindrücke aus dem Stadion treffen ein und die Spannung steigt von Minute zu Minute.

Das ZDF startet die Vorberichterstattung heute um 20:15 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein meldet sich live aus dem Berliner ZDF-WM-Studio und stimmt gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich auf das Duell ein. Den Kommentar zum Halbfinale übernimmt anschließend Gari Paubandt.

Fußball heute live: Frankreich vs. Spanien im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn 20:15 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Katrin Müller-Hohenstein Experte Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich Kommentator Gari Paubandt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Spanien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Auch MagentaTV widmet sich dem Halbfinal-Kracher bereits vor dem Anpfiff ausführlich. Die Vorberichterstattung zum Duell zwischen Frankreich und Spanien beginnt dort heute um 20Uhr.

Wer das Spiel beim Telekom-Sender live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Möglichkeit ist MagentaTV Flex, das elf Euro pro Monat kostet und jederzeit kündbar ist.

Während Christian Straßburger die Partie kommentiert, melden sich Moderator Johannes B. Kernerund Experte Mats Hummels mit Analysen, Einschätzungen und den wichtigsten Themen rund um das Halbfinale.

Fußball heute live: Frankreich vs. Spanien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 20 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Johannes B. Kerner Experten Mats Hummels Kommentator Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Spanien bei der WM 2026? - Duelle im Halbfinale