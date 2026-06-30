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Ansehen auf MagentaTV
Filip Knopp

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Schweden bei der WM 2026?

Frankreich - Schweden
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Frankreich und Schweden messen sich im Sechzehntelfinale der WM 2026. Wo verpasst man nichts: ARD, ZDF oder MagentaTV? Die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Bis 2022 ging das Turnier noch mit 32 Nationen los, jetzt sind es so viele zum Start der K.o.-Phase innerhalb der Endrunde: Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nimmt nach der vollbrachten Vorrunde mit dem Sechzehntelfinale nun an Fahrt auf. Es geht nicht mehr um Punkte, sondern um das Überleben: weiterkommen oder ausscheiden!

Unter anderem zwischen Frankreich und Schweden. Die Equipe Tricolore und die Skandinavier nehmen es in der Runde der letzten 32 miteinander auf, wobei der Weltmeister von 2018 und unterlegene Finalist von 2022 fraglos als Favorit in den Schlagabtausch geht. Oder kann Schweden überraschen?

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Noch so eine Frage, die sich im Vorfeld stellt: Wo läuft die Begegnung überhaupt im TV und Livestream? Nimmt sich ARD, ZDF oder MagentaTV der Übertragung an? Hier gibt es die Informationen. 

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Schweden bei der WM 2026?

Die direkte Antwort: Ob Frankreich oder Schweden in diesem WM-Sechzehntelfinale die Oberhand behält, erfährt man mit eigenen Augen live nur bei MagentaTV.

Weltmeisterschaft
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FRA
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Schweden
SWE
SpielFrankreich - Schweden
DatumDienstag, 30. Juni
Anstoß (deutsche Zeit)23 Uhr
SpielortMetLife Stadium, East Rutherford, USA
Übertragung live im Free-TV-
Übertragung im kostenlosen Live Stream-
Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit AboMagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Schweden bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Das Duell im WM-Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden wird in Deutschland lediglich bei MagentaTV live übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht – keine ARD, kein ZDF. 

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen zwar ebenso WM-Spiele, aber eben nicht alle. Von den insgesamt 104 Begegnungen übertragen ARD und ZDF jeweils 30, zusammen also 60 Spiele. MagentaTV hingegen zeigt sämtliche 104 Spiele des Turniers live. 

Zu den 44 exklusiven MagentaTV-Spielen gehört auch das Aufeinandertreffen zwischen den Franzosen und den Schweden. Wer die mindestens 90 Minuten live miterleben will, ist auf ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen. Für die WM bietet sich das Paket MagentaTV Flex an, es kostet monatlich elf Euro, ist jederzeit kündbar

Als Kommentator ist bei Frankreich gegen Schweden Christian Straßburger im Einsatz. Durch die Sendung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Als Experten setzt MagentaTV auf die ehemaligen Nationalspieler Mats Hummels und Thomas Müller sowie den über viele Jahre erfolgreichen Trainer Jürgen Klopp.

Fußball heute live: Frankreich vs. Schweden live bei MagentaTV

  • Übertragungsbeginn: Heute (30. Juni), 22 Uhr
  • Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra
  • Experten: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
  • Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. Schweden bei der WM 2026?  - die Duelle im Sechzehntelfinale

TerminBegegnung
28. Juni, 21 UhrSüdafrika - Kanada
29. Juni, 19 UhrBrasilien - Japan
29. Juni, 22:30 UhrDeutschland - Paraguay
30. Juni, 3 UhrNiederlande - Marokko
30. Juni, 19 UhrElfenbeinküste - Norwegen
30. Juni, 23 UhrFrankreich - Schweden
1. Juli, 3 UhrMexiko - Ecuador
1. Juli, 18 UhrEngland - DR Kongo
1. Juli, 22 UhrBelgien - Senegal
2. Juli, 2 UhrUSA - Bosnien
2. Juli, 21 UhrSpanien - Österreich
3. Juli, 1 UhrPortugal - Kroatien
3. Juli, 5 UhrSchweiz - Algerien
3. Juli, 20 UhrAustralien - Ägypten
4. Juli, 0 UhrArgentinien - Kap Verde
4. Juli, 3:30 UhrKolumbien - Ghana
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