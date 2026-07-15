Nach dem Halbfinal-Kracher zwischen Frankreich und Spanien steht direkt das nächste Gigantenduell auf dem Programm. Am Mittwochabend kämpfen England und Argentinien um das zweite Ticket für das WM-Finale – und die Zutaten für einen echten Fußball-Klassiker sind reichlich vorhanden.

Die Engländer setzten sich im Viertelfinale dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham mit 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen durch. Argentinien wiederum rang die Schweiz mit 3:1 nieder und darf als Titelverteidiger weiter vom erneuten WM-Triumph träumen. Wer trifft am Sonntag um 21 Uhr auf Spanien?

Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans aber noch eine andere Frage: Wo läuft England gegen Argentinien heute live im TV und Livestream? GOAL verrät, ob die ARD, das ZDF oder MagentaTV die Übertragung übernimmt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für England vs. Argentinien bei der WM 2026?

Wer das Rennen um den Einzug ins WM-Finale live verfolgen möchte, hat heute die Wahl zwischen Free-TV und Pay-TV. England gegen Argentinien wird sowohl im ZDF als auch bei MagentaTV in voller Länge übertragen.

ARD und ZDF teilen sich bei dieser Weltmeisterschaft insgesamt 60 der 104 Partien auf, jeder Sender zeigt davon 30. Beide Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale gehören zum Free-TV-Paket.

Nachdem die ARD bereits Frankreich gegen Spanien übertragen hat, ist nun das ZDF mit England gegen Argentinien an der Reihe. Neben der TV-Ausstrahlung steht die Partie auch im Livestream auf sportstudio.de zur Verfügung.

Wer lieber bei MagentaTV einschaltet, kann das Halbfinale dort ebenfalls live verfolgen. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an sämtlichen 104 WM-Spielen und begleitet das Turnier vom Eröffnungsspiel bis zum Finale.

Spiel England - Argentinien Datum Mittwoch, 15. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 21 Uhr Spielort Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für England vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung in der ARD

Schon deutlich vor dem Anpfiff richtet die ARD den Blick auf das Halbfinale zwischen England und Argentinien. Ab 20:15 Uhr gibt es die wichtigsten Informationen rund um die Partie – von den offiziellen Aufstellungen über Stimmen bis hin zu den letzten Eindrücken aus dem Stadion.

Durch die Sendung begleitet Moderatorin Esther Sedlaczek, während Bastian Schweinsteiger das Duell mit ihren Analysen und Einschätzungen einordnen. Kurz vor dem Anstoß übernimmt Tom Bartels als Kommentator.

Fußball heute live: England vs. Argentinien im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 20:15 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Tom Bartels

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für England vs. Argentinien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

MagentaTV meldet sich ab 20 Uhr live mit der Vorberichterstattung und liefert die letzten Nachrichten vor dem Anpfiff, Stimmen aus dem Stadion sowie die offiziellen Mannschaftsaufstellungen.

Durch die Sendung führen Moderatorin Laura Wontorra sowie Experte Mats Hummels. Den Kommentar dieses Halbfinals übernimmt Wolff Fuss.

Wer die Übertragung bei MagentaTV verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit MagentaTV Flex steht ein monatlich kündbares Paket für elf Euro zur Verfügung.

Fußball heute live: England vs. Argentinien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 20 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Laura Wontorra Experten Mats Hummels Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für England vs. Argentinien bei der WM 2026? - Duelle im Halbfinale