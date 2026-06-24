Brasilien führt die Gruppe C der WM 2026 an - doch bleibt das auch nach dem dritten Spieltag so? Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Selecao auf Schottland und braucht idealerweise einen Sieg, um sich den ersten Platz und damit den Einzug ins Sechzehntelfinale als Gruppensieger zu sichern.

Denn zeitgleich dürfte auch Verfolger Marokko, das punktgleich bei vier Zählern steht, gegen Haiti vor einer lösbaren Aufgabe stehen.

Die Schotten hingegen stehen bei drei Zählern, dürfen sich also ebenso berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Gewinnen sie, könnte Brasilien sogar noch auf Platz drei abrutschen. Kurz: In dieser Gruppe steht ein sicherlich spannendes Vorrunden-Finale bevor.

Eine Frage, die es im Vorfeld noch zu klären gilt: Wo ist Schottland gegen Brasilien live im TV und Livestream zu sehen? Nimmt sich die ARD, das ZDF oder MagentaTV der Übertragung an?

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Schottland bei der WM 2026?

Die Antwort: MagentaTV zeigt Schottland gegen Brasilien live und in voller Länge.

Spiel Schottland - Brasilien Datum Donnerstag, 25. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 0 Uhr Spielort Hard Rock Stadium, Miami, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Schottland bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es für dieses Duell nicht. Zwar zeigen ARD und ZDF parallel zu MagentaTV zahlreiche WM-Spiele, das Aufeinandertreffen zwischen den Schotten und den Südamerikanern gehört jedoch zu den 44 Partien, die exklusiv beim Pay-TV-Anbieter laufen.

Wer Schottland gegen Brasilien also auf keinen Fall verpassen will, benötigt ein Abo bei dem Sender der Telekom. Empfehlenswert ist hierbei das Abo MagentaTV Flex, das elf Euro monatlich kostet und monatlich gekündigt werden kann.

Marco Hagemann übernimmt den Job des Kommentators. Rund eine Stunde im Vorfeld des Anstoßes wird man auf die Begegnung eingestimmt. MagentaTV setzt bei der WM allen voran Laura Wontorra und Johannes B. Kerner als Moderatoren ein, die von den namhaften Experten Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp assistiert werden. MagentaTV hat seine Zelte zur WM in New York aufgeschlagen, meldet sich aber oftmals parallel auch aus den Stadien. Dazu gibt es Schalten ins Studio nach München, beispielsweise für Taktikanalysen.

Fußball heute live: Schottland - Brasilien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (24. Juni), 23 Uhr

: Heute (24. Juni), 23 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Marco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Schottland bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe C