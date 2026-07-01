Der Gastgeber steht im Sechzehntelfinale - und will noch viel weiter kommen.

Die USA haben bei der WM 2026 gegen Bosnien-Herzegowina den Einzug ins Achtelfinale im Visier, können dazu im Levi's Stadium in Santa Clara auf die Unterstützung ihrer Landsleute zählen. Heimspiel!

Aber wo ist man live mit dabei: ARD, ZDF oder MagentaTV? Hier gibt es die notwendigen Informationen zur Übertragung von USA gegen Bosnien im TV und Livestream.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. USA bei der WM 2026?

Nur MagentaTV zeigt USA gegen Bosnien-Herzegowina heute live und in voller Länge.

Spiel USA - Bosnien-Herzegowina Datum Donnerstag, 2. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 2 Uhr Spielort Levi's Stadium, Santa Clara, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. USA bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Das Sechzehntelfinale der WM zwischen USA und Bosnien wird nicht im Free-TV übertragen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen die Partie live.

Insgesamt stehen bei der Weltmeisterschaft 104 Spiele auf dem Programm. Während MagentaTV alle Begegnungen überträgt, zeigen ARD und ZDF zusammen lediglich 60 Partien – jeweils 30 pro Sender.

Damit sind 44 WM-Spiele exklusiv bei MagentaTV zu sehen, darunter auch USA gegen Bosnien. Wer das K.o.-Duell live verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement. Für die Dauer der WM bietet sich beispielsweise MagentaTV Flex an, das monatlich elf Euro kostet.

Kommentiert wird die Partie von Benni Zander. Durch die Sendungen führen in der Regel Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Zum Expertenteam gehören unter anderem Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp.

Fußball heute live: USA vs. Bosnien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : 2. Juli, 1:30 Uhr

: 2. Juli, 1:30 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Benni Zander

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. USA bei der WM 2026? - die Duelle im Sechzehntelfinale