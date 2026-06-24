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Filip Knopp

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. Katar bei der WM 2026?

Bosnien und Herzegowina - Katar
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Bosnien-Herzegowina und Katar kämpfen im direkten Duell um das Sechzehntelfinale der WM 2026. ARD, ZDF oder MagentaTV? Wo es die 90 Minuten live im TV und Livestream zu sehen gibt.

Ein Punkt hier, ein Punkt da: Bei der WM 2026 liegen Bosnien-Herzegowina und Katar in ihrer Gruppe B mit je einem Punkt jeweils drei Zähler hinter Kanada und der Schweiz. Im direkten Duell stehen die Bosnier und die Kataris nun unter Druck, mit einem Sieg zumindest noch über Platz drei in die K.o.-Phase zu gelangen. Zur Information: Die acht besten Tabellendritten kommen ebenfalls weiter.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Aber wo lassen sich die 90 Minuten am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde zwischen Bosnien und Katar live verfolgen: ARD, ZDF oder MagentaTV? Die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. Katar bei der WM 2026?

Bosnien gegen Katar kann man am Mittwochabend bei MagentaTV verfolgen.

SpielBosnien - Katar
DatumMittwoch, 24. Juni
Anstoß (deutsche Zeit)21 Uhr
SpielortLumen Field, Seattle, USA
Übertragung live im Free-TV-
Übertragung im kostenlosen Live Stream-
Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit AboMagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. Katar bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Das Spiel zwischen Bosnien und Katar wird nicht im Free-TV übertragen. Zwar besitzen ARD und ZDF Übertragungsrechte für die WM 2026, sie zeigen jedoch nur insgesamt 60 der 104 Turnierspiele live. Diese Partie gehört nicht dazu.

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Live zu sehen ist die Begegnung ausschließlich bei MagentaTV. Der Telekom-Sender überträgt alle 104 WM-Spiele und zeigt damit 44 Partien exklusiv. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Mit dem Tarif MagentaTV Flex können Fans die WM verfolgen; das Abo kostet 11 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Kommentiert wird Bosnien gegen Katar von Markus Höhner. Zum WM-Team von MagentaTV gehören unter anderem die Moderatoren Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Als Experten sind unter anderem Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp im Einsatz. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden von Wolff Fuss kommentiert, unterstützt von Robert Andrich als Co-Kommentator.

Fußball heute live: Bosnien - Katar live bei MagentaTV

  • Übertragungsbeginn: Heute (24. Juni), 20 Uhr
  • Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra
  • Experten: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
  • Kommentator: Markus Höhner

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. Katar bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe B

PlatzNationTorePunkte
1Kanada7:14
2Schweiz5:24
3Bosnien-Herzegowina2:51
4Katar1:71
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