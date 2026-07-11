Der Weltmeister ist dem Aus bei dieser WM nur knapp entkommen. Gegen Ägypten lag Argentinien im Achtelfinale bereits mit 0:2 zurück, ehe die Mannschaft um Lionel Messi noch vor der Verlängerung eine spektakuläre Wende schaffte und sich mit 3:2 das Ticket für das Viertelfinale sicherte.

Nun wartet mit der Schweiz die nächste Herausforderung. Die Eidgenossen kämpften sich ihrerseits erst im Elfmeterschießen gegen Kolumbien in die Runde der letzten Acht und wollen nun den Titelverteidiger zu Fall bringen.

Schafft Argentinien den Sprung ins Halbfinale oder sorgt die Schweiz für die nächste Überraschung? Und welcher Sender zeigt das Viertelfinale live? GOAL verrät, ob die Partie in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV zu sehen ist.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Schweiz bei der WM 2026?

Die Antwort fällt in diesem Fall eindeutig aus: Wer Argentinien gegen die Schweiz live sehen möchte, muss bei MagentaTV einschalten.

Spiel Argentinien - Schweiz Datum Sonntag, 12. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 3 Uhr Spielort Arrowhead Stadium, Kansas City, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Schweiz bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Nur beim Sender der Telekom wird das Viertelfinale in voller Länge übertragen – im Free-TV ist die Partie weder in der ARD noch im ZDF zu sehen.

ARD und ZDF zeigen bei dieser Weltmeisterschaft jeweils 30 Partien und damit gemeinsam 60 der insgesamt 104 Spiele. Das Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz zählt allerdings nicht zu diesem Kontingent und bleibt dem Free-TV somit verwehrt.

Zu sehen ist die Begegnung stattdessen exklusiv bei MagentaTV. Der Telekom-Sender besitzt die Rechte an sämtlichen WM-Spielen und bietet damit das komplette Turnier live an. Für den Zugriff wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, etwa MagentaTV Flex für elf Euro im Monat.

Durch die 90 Minuten am Mikrofon führt Marco Hagemann. Im Studio ordnen Johannes B. Kerner und Mats Hummels das Geschehen ein, Patrick Ittrich wirft einen Blick auf strittige Schiedsrichterentscheidungen und Jan Henkel beleuchtet die Partie aus taktischer Sicht.

Fußball heute live: Argentinien vs. Schweiz live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : 12. Juli, 2:30 Uhr

: 12. Juli, 2:30 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner Experte: Mats Hummels

Mats Hummels Kommentator: Marco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Schweiz bei der WM 2026? - Potentielle Duelle im Halbfinale