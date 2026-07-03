Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Kap Verde bei der WM 2026?

Bei diesem Aufeinandertreffen im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sind die Rollen klar verteilt: Argentinien wird von Kap Verde herausgefordert. Normalerweise sollte der Weltmeister kein Problem dabei haben, sich gegen den Turnier-Debütanten durchzusetzen - erst recht mit einem Lionel Messi, der bei dieser WM schon auf sechs Erfolgserlebnisse kommt.

Mit einem halben Dutzend an Treffern ist der 39 Jahre alte Superstar inzwischen zum Rekordtorjäger der WM-Historie avanciert (19). Kann er auch gegen den krassen Underdog knipsen und die Argentinier damit ins Achtelfinale führen?

Vorher müssen alle Interessierte aber erst einmal herausfinden, welcher Sender die mindestens 90 Minuten dieses Duells in der Runde der letzten 32 überhaupt live zeigt. ARD, ZDF oder MagentaTV? SPOX liefert die Antwort.

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Argentinien vs. Kap Verde im TV und Livestream sehen

Zeuge der Begegnung zwischen Argentinien und Kap Verde wird man heute ausschließlich dann, wenn man bei MagentaTV einschaltet.

Spiel Argentinien - Kap Verde Datum Samstag, 4. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 0 Uhr Spielort Hard Rock Stadium, Miami, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Argentinien vs. Kap Verde im TV und Livestream sehen - Keine Übertragung im Free-TV

Wer sich das WM-Sechzehntelfinale zwischen Argentinien und Kap Verde nicht entgehen lassen möchte, muss auf MagentaTV zurückgreifen. Im klassischen Free-TV bleibt der Bildschirm dagegen schwarz - zumindest, wenn es um Fußball geht: Weder die ARD noch das ZDF haben die Partie im Programm.

Das liegt an der Verteilung der Übertragungsrechte. Während ARD und ZDF im Laufe des Turniers jeweils 30 Spiele zeigen und damit gemeinsam auf 60 der insgesamt 104 WM-Partien kommen, liefert MagentaTV das Komplettpaket. Dort wird jede einzelne Begegnung der Weltmeisterschaft live übertragen – darunter auch das Duell zwischen Argentinien und Kap Verde.

Für Fußballfans bedeutet das: Ohne ein MagentaTV-Abonnement gibt es dieses K.o.-Spiel nicht live zu sehen. Wer sich ausschließlich für die Weltmeisterschaft ausrüsten möchte, kann zum Beispiel auf MagentaTV Flex zurückgreifen. Das Abo kostet elf Euro pro Monat und lässt sich jederzeit wieder kündigen.

Am Mikrofon begleitet Robby Hunke die Zuschauer durch die Partie. In der Moderation wechseln sich Johannes B. Kerner und Laura Wontorra bei den WM-Übertragungen ab. Unterstützung erhalten sie von einem hochkarätigen Expertenteam mit Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp, die die wichtigsten Szenen analysieren, Hintergründe liefern und das Geschehen einordnen.

Fußball heute live: Argentinien vs. Kap Verde live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (3. Juli), 23 Uhr

: Heute (3. Juli), 23 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Robby Hunke

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Argentinien vs. Kap Verde im TV und Livestream sehen - die Duelle im Sechzehntelfinale